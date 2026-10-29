¿Todavía te apetece ir a un Gran Premio antes de que termine una temporada de F1 sensacional? No hay nada como vivir el momento. Haz realidad ese sueño en el Gran Premio de Ciudad de México, que se celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre.

El Gran Premio de México, conocido como Gran Premio de Ciudad de México desde 2021, se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde que la prueba apareció por primera vez en el calendario de F1, allá por 1963.

Aunque ha habido periodos en los que no se celebró, ahora es una cita habitual del calendario del automovilismo y un escenario muy popular, conocido por la pasión de sus aficionados y sus carreras llenas de emoción.

Tanto si eres un seguidor incondicional de la F1 como si la sigues de vez en cuando, el Gran Premio de Ciudad de México no te dejará indiferente. GOAL te cuenta cómo comprar entradas para el Gran Premio, cuánto cuestan y dónde puedes adquirirlas.

¿Cuándo es el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026?

El Gran Premio de Ciudad de México de 2026 se celebra durante todo el fin de semana, desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.

Fecha Hora local Circuito (ubicación) Entradas Domingo 1 de noviembre 14:00 (CST) Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México) Entradas

Cómo comprar entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026

Los aficionados pueden comprar entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026 a través de varios distribuidores. Están a la venta en el portal de entradas de la Fórmula 1, al que se puede acceder directamente desde la web oficial de la competición, y también en la página del propio Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ten en cuenta que el circuito del Gran Premio de Ciudad de México está dividido en distintas zonas, identificadas por colores. Para llegar a la zona asignada, debes acceder por la puerta correspondiente. Cada zona cuenta con su propio espacio para aficionados, con todos los servicios e instalaciones necesarios.

Estas son las distintas zonas:

Zona Gradas y áreas principales Vistas destacadas del circuito Puerta de acceso recomendada Verde Gradas 1 y 2, Paddock Club, Champions Club Calle de boxes, parrilla de salida y recta principal de salida y meta Puertas 4, 6 y 7 Naranja Grada 2A Paso a gran velocidad por la recta principal (entrada general) Puerta 8 Azul Gradas 3, 3A, 4, 5, 6 y 6A Zona de frenada de la curva 1 y eses Moisés Solana (curvas 1–3) Puertas 9 y 12 Amarilla Gradas 7, 9, 10 y 11 Tramo sinuoso de las curvas 4–6 al final de la segunda zona de DRS Puertas 13 y 14 Gris Grada 14 (Foro Sol Sur) Zona del estadio, curvas 13–14 y ceremonia del podio tras la carrera Puerta 2 Café Grada 15 (Foro Sol Norte) Zona del estadio, curvas lentas y un ambiente multitudinario similar al de un concierto Puerta 2

Si buscas una localidad a última hora, también puedes comprar entradas en plataformas de reventa como StubHub.

Entrega garantizada: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026?

Las entradas oficiales de tres días para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuestan entre 3.900 y 30.500 MXN (entre 215 y 1.678 dólares estadounidenses), según la zona y la sección de asientos. Las entradas solo permiten acceder a la zona asignada, por lo que no se puede pasar a otras zonas identificadas por colores una vez dentro del circuito.

Grada Zona del circuito Ubicación y vistas Entradas oficiales de tres días (MXN) Gradas 1 y 2 Verde Recta principal, calle de boxes y actividad en la parrilla 30.500 Grada 10 Amarilla Curvas de alta velocidad (de la 4 a la 6) 19.900 Grada 11 Amarilla Curva 6 y aproximación a las eses del Lago 18.300 Gradas 4 y 5 Azul Importante punto de frenada y acción en las curvas 1 y 2 15.000 Grada 5A Azul Vista interior del conjunto de curvas iniciales, de la 1 a la 3 13.900 Grada 7 Amarilla Entrada al conjunto de las curvas 4 y 5 13.900 Grada 6 Azul Zona de aceleración a la salida de la curva 3 13.000 Grada 12 Amarilla Tramo de velocidad entre las curvas 4 y 6 12.800 Grada 9 Azul Aceleración por la recta posterior 12.400 Grada 8 Azul Parte central de la recta posterior de alta velocidad 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Gris Interior del emblemático estadio, últimas curvas y podio 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Café Interior del emblemático estadio, sección de chicanes lentas 10.000 Gradas 3A y 6B Azul Entrada a una zona propicia para los adelantamientos / recta posterior 9.900 Grada 6A Azul Zona de entrada general para ver la carrera de pie 7.000 Grada 2A Naranja Zona para ver la carrera de pie en la parte central de la recta de boxes / entrada general nacional 3.900

Paquetes VIP y de hospitalidad

Si buscas algo más que una localidad convencional en la grada, los paquetes VIP de alta gama ofrecen comida de primera categoría, barra libre y acceso al paddock:

Champions Club : situado junto a la recta principal, con precios desde unos 5.600 dólares estadounidenses. Incluye un asiento reservado en la grada, acceso a la zona de hospitalidad y visitas guiadas al paddock.

: situado junto a la recta principal, con precios desde unos 5.600 dólares estadounidenses. Incluye un asiento reservado en la grada, acceso a la zona de hospitalidad y visitas guiadas al paddock. F1 Paddock Club: la opción más lujosa, situada sobre el edificio de boxes o en el segundo nivel del estadio Foro Sol, con precios desde aproximadamente 9.600 dólares estadounidenses.

Consulta las webs oficiales de la F1 y del Autódromo Hermanos Rodríguez cuando se acerque la fecha para obtener más información. También puedes comprobar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como StubHub.

Programa del fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026

Los entrenamientos, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Ciudad de México se reparten en tres días, como se muestra a continuación:

Fecha Sesión Hora local (CST) Viernes 30 de octubre Entrenamientos libres 1 12:30 Viernes 30 de octubre Entrenamientos libres 2 16:00 Sábado 31 de octubre Entrenamientos libres 3 11:30 Sábado 31 de octubre Clasificación 15:00 Domingo 1 de noviembre Carrera 14:00

¿Dónde se celebra el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026?

El Gran Premio de Ciudad de México se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como siempre, aunque antes de 1979 el circuito se conocía como Magdalena Mixhuca.

El circuito se inauguró en 1959 y su trazado actual sigue en gran medida el recorrido original. Sin embargo, la configuración moderna, de aproximadamente 4,3 kilómetros, atraviesa un antiguo estadio de béisbol y ofrece uno de los escenarios más espectaculares del año en la F1.

El Autódromo Hermanos Rodríguez está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que convierte el Gran Premio en una experiencia exigente para los pilotos. Los equipos de F1 también tienen mucho que tener en cuenta, ya que el aire menos denso afecta al rendimiento de los motores y a la aerodinámica.

Valtteri Bottas posee el récord de vuelta con un tiempo de 1:17.774. Lo marcó durante la edición de 2021 de la carrera, que ganó Max Verstappen.

Cómo llegar al Gran Premio de Ciudad de México de F1

El aeropuerto más cercano al Autódromo Hermanos Rodríguez es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, también conocido como Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al este del circuito.

Alquiler de coches:

En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hay varias empresas de alquiler de coches situadas en las terminales, entre ellas Avis, Budget y Hertz.

Taxis y servicios de transporte mediante aplicaciones:

En Ciudad de México, los viajeros tienen varias opciones para desplazarse cómodamente en taxi o mediante aplicaciones de transporte. Entre las más populares están Uber, Didi y los taxis convencionales (Sitio de Taxis o Taxi Libre).

Transporte público:

Para ir del Aeropuerto Internacional Benito Juárez al centro de Ciudad de México en transporte público, tienes varias opciones, entre ellas el Metro y el Metrobús. El circuito de Ciudad de México también organiza el servicio Ticket2ride, que ofrece traslados desde determinados puntos hasta el circuito y de vuelta.

¿Qué esperar del Gran Premio de México de F1 de 2026?

Durante la década de 1970, el Gran Premio de México fue una cita destacada de la época dorada de la F1: atrajo a grandes multitudes y ofreció un espectáculo emocionante. Uno de los factores que contribuyeron a su reciente recuperación en popularidad y prosperidad fue el éxito del piloto mexicano Sergio Perez, subcampeón por detrás de Max Verstappen en el Mundial de F1 de 2023 y entre los diez primeros de la clasificación de pilotos durante once años consecutivos (2014-2024). Este año regresa con su Cadillac tras ausentarse de la temporada 2025.

El único otro mexicano que logró una victoria en una carrera de F1 fue Pedro Rodriguez, en 1970. Lamentablemente, murió un año después a raíz de un incidente durante una carrera, pero su legado perdura: en 1979, el circuito de Ciudad de México recibió su nombre en honor a él y a su hermano Ricardo, también expiloto de F1.

El Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito espectacular que los aficionados a la F1 deberían visitar al menos una vez en la vida. Situado en pleno centro de la capital mexicana, destaca por su enorme recta principal de 1,2 km, una de las más largas de toda la temporada de F1, donde los monoplazas actuales pueden alcanzar velocidades de hasta 330 km/h. Otro de sus grandes atractivos es el tramo del estadio Foro Sol, en el que los coches atraviesan una zona rodeada de gradas.

Lando Norris dominó el Gran Premio de Ciudad de México de 2025 y el resultado le aupó al liderato del Mundial de Pilotos. El piloto de McLaren terminó más de 30 segundos por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull. ¿Nos espera otra edición llena de emoción? Si quieres unirte a la multitud en uno de los días más memorables del calendario deportivo mexicano, no lo dejes para más tarde.