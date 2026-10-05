¿Todavía te apetece ir a un Gran Premio antes de que baje el telón de lo que ha sido una sensacional temporada de F1? No hay nada como vivir el momento. Haz realidad esos sueños en el Gran Premio de Ciudad de México, que se celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre.

El Gran Premio de México, o Gran Premio de Ciudad de México, como se conoce desde 2021, se ha disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde que apareció por primera vez en el calendario de la F1 allá por 1963.

A pesar de algunos periodos en los que el evento no se celebró, ahora es una cita habitual del calendario del motor y un recinto enormemente popular, famoso por la pasión de sus aficionados y por sus carreras dramáticas.

Tanto si eres un fan acérrimo de la F1 como si eres un simple aficionado ocasional, el Gran Premio de Ciudad de México seguro que estimulará tus sentidos. Deja que GOAL te cuente cómo puedes comprar entradas para el Gran Premio, incluido cuánto cuestan y dónde puedes adquirirlas.

¿Cuándo es el Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026?

El Gran Premio de Ciudad de México 2026 se celebra durante todo el fin de semana, desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.

Fecha Hora (local) Circuito (ubicación) Entradas Domingo, 1 de noviembre 14:00 (CST) Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México) Entradas

Cómo comprar entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026

Los aficionados pueden comprar entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026 a través de varios distribuidores. Están disponibles en el portal de entradas de la Fórmula Uno, al que se puede acceder directamente a través de la web oficial del deporte, y también pueden adquirirse en el propio sitio del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ten en cuenta que el circuito del Gran Premio de Ciudad de México está dividido en diferentes zonas, diferenciadas por sus propios colores. Para acceder a la zona asignada, debes entrar por la puerta correspondiente. Cada zona tiene su propia fan zone con todos los servicios e instalaciones necesarios.

Aquí tienes un resumen de las distintas zonas:

Zona Gradas y áreas principales Vistas clave del circuito Mejor puerta de acceso Verde Gradas 1 y 2, Paddock Club, Champions Club Calle de boxes, parrilla de salida, recta principal de salida/meta Puertas 4, 6, 7 Naranja Grada 2A Adelantamientos a alta velocidad en la recta principal (admisión general) Puerta 8 Azul Gradas 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Zona de frenada de la curva 1, eses Moisés Solana (curvas 1-3) Puertas 9 y 12 Amarilla Gradas 7, 9, 10, 11 Revirado complejo de las curvas 4-6 al final de la segunda zona de DRS Puertas 13 y 14 Gris Grada 14 (Foro Sol Sur) Sección del estadio, curvas 13-14, ceremonia del podio tras la carrera Puerta 2 Café Grada 15 (Foro Sol Norte) Sección del estadio, curvas lentas, enorme ambiente de concierto Puerta 2

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026?

Las entradas oficiales de 3 días para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez oscilan entre 3.900 MXN y 30.500 MXN (215 USD-1.678 USD), dependiendo de la zona y la sección de asientos. Las entradas están estrictamente limitadas por zonas, lo que significa que no puedes pasar a otras zonas codificadas por colores una vez dentro del circuito.

Grada Zona del circuito Ubicación y tipo de vista Entradas oficiales de 3 días (MXN) Grada 1 y 2 Verde Recta principal, calle de boxes y acción en la parrilla 30.500 Grada 10 Amarilla Curvas rápidas (curvas 4 a 6) 19.900 Grada 11 Amarilla Curva 6 y aproximación a las eses del lago 18.300 Grada 4 y 5 Azul Punto de frenada clave y acción en las curvas 1 y 2 15.000 Grada 5A Azul Vista interior del complejo inicial de curvas 1 a 3 13.900 Grada 7 Amarilla Entrada al complejo de las curvas 4 y 5 13.900 Grada 6 Azul Zona de aceleración a la salida de la curva 3 13.000 Grada 12 Amarilla Sección rápida a través de las curvas 4 a 6 12.800 Grada 9 Azul Aceleración por la recta trasera 12.400 Grada 8 Azul Punto medio de la rápida recta trasera 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Gris Dentro del emblemático estadio, curvas finales y podio 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Café Dentro del emblemático estadio, sección de chicane lenta 10.000 Grada 3A y 6B Azul Entrada a zona clave de adelantamientos / recta trasera 9.900 Grada 6A Azul Zona de pie de admisión general 7.000 Grada 2A Naranja Zona de pie en mitad de la recta de boxes / admisión general nacional 3.900

Paquetes VIP y Hospitality

Si buscas algo más que los asientos estándar en grada, los paquetes VIP de alta gama ofrecen comida prémium, barras libres y acceso al paddock:

Champions Club : situado justo a lo largo de la recta principal, con precios a partir de aproximadamente 5.600 USD. Incluye un asiento reservado en grada, acceso a la sala hospitality y visitas guiadas al paddock.

F1 Paddock Club : el nivel de lujo definitivo, ubicado sobre el edificio de boxes o en el segundo nivel del estadio Foro Sol, a partir de aproximadamente 9.600 USD.

Sigue de cerca los sitios oficiales de la F1 y del Autódromo Hermanos Rodríguez cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también webs secundarias de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Horario del fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026

Los entrenamientos, la clasificación y la propia carrera del Gran Premio de Ciudad de México se reparten a lo largo de tres días, como se muestra a continuación:

Fecha Sesión Hora (local - CST) Viernes, 30 de octubre Entrenamiento 1 12:30 Viernes, 30 de octubre Entrenamiento 2 16:00 Sábado, 31 de octubre Entrenamiento 3 11:30 Sábado, 31 de octubre Clasificación 15:00 Domingo, 1 de noviembre Carrera 14:00

¿Dónde se celebra el Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026?

El Gran Premio de Ciudad de México se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como siempre ha sido, aunque el trazado fue conocido como la Magdalena Mixhuca antes de 1979.

El circuito se inauguró por primera vez en 1959 y la versión actual sigue en gran medida el trazado del circuito original. Sin embargo, la configuración moderna, que tiene aproximadamente 4,3 kilómetros de longitud, hace que la pista serpentee por un antiguo estadio de béisbol, ofreciendo uno de los escenarios más impresionantes del año de F1.

El Autódromo Hermanos Rodríguez está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que convierte el Gran Premio en una experiencia sin aliento para los pilotos. Los equipos de F1 también tienen mucho en lo que pensar, ya que el aire fino afecta al rendimiento del motor y a la aerodinámica.

Valtteri Bottas posee el récord de vuelta con un tiempo de 1:17.774. Marcó ese registro durante la edición de 2021 de la carrera, que ganó Max Verstappen.

Cómo llegar al Gran Premio de Ciudad de México de F1

El aeropuerto más cercano al Autódromo Hermanos Rodríguez es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, también conocido como Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Está situado aproximadamente a 10 kilómetros al este del circuito.

Alquiler de coches:

En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hay acceso a varias compañías de alquiler de coches convenientemente ubicadas dentro de las terminales. Entre ellas están Avis, Budget y Hertz.

Taxi/servicios de transporte compartido:

En Ciudad de México, los viajeros tienen varias opciones para moverse cómodamente por la ciudad utilizando taxis y servicios de transporte compartido, siendo algunas de las opciones más populares Uber, Didi y los taxis regulares (Sitio de Taxis o Taxi Libre).

Transporte público:

Para viajar desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez al centro de Ciudad de México en transporte público, tienes varias opciones, entre ellas el Metro y el Metrobús. El circuito de Ciudad de México también organiza un servicio Ticket2ride. Es un servicio de lanzadera desde ubicaciones seleccionadas hasta el circuito y de vuelta.

¿Qué esperar del Gran Premio de México de F1 2026?

Durante la década de 1970, el Gran Premio de México fue un punto central de la era dorada de la F1, atrayendo a enormes multitudes y ofreciendo un espectáculo apasionante. Un factor que llevó a su reciente resurgir en popularidad y fortuna fue el éxito del piloto mexicano Sergio Perez, que terminó subcampeón de Max Verstappen en el Campeonato de F1 de 2023 y registró puestos entre los 10 primeros en la clasificación de pilotos durante once años consecutivos (2014-2024). Regresa este año con Cadillac, después de haber estado ausente en la temporada 2025.

El único otro mexicano en lograr una victoria en una carrera de F1 fue Pedro Rodriguez en 1970. Tristemente murió un año después tras un incidente en carrera, pero su legado sigue vivo, ya que el circuito de Ciudad de México pasó a llamarse en honor a él y a su hermano Ricardo, otro expiloto de F1, en 1979.

El Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito impresionante y uno que los entusiastas de la F1 necesitan experimentar en persona al menos una vez en la vida. Situado justo en el centro de la capital de México, el trazado se caracteriza por su enorme recta principal de 1,2 km, una de las más largas de todo el año de F1, en la que los modernos coches de F1 pueden alcanzar velocidades de hasta 330 km/h. Otro rasgo destacado es la sección del estadio Foro Sol, donde los coches pasan por una grada en forma de cuenco.

El Gran Premio de Ciudad de México 2025 estuvo dominado por Lando Norris y el resultado le impulsó al liderato del Campeonato de Pilotos. El piloto de McLaren terminó más de 30 segundos por delante del Ferrari de Charles Leclerc y del Red Bull de Max Verstappen. ¿Nos espera una nueva edición dramática esta vez? No lo dejes para más tarde si quieres unirte a la multitud en uno de los días más memorables del calendario deportivo mexicano.



