El Arsenal recibe al Hull City el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Emirates Stadium de Londres.

El balance de sus últimos enfrentamientos favorece claramente al Arsenal, que ha ganado cuatro y empatado uno de sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones. El éxito más destacado del Hull City ante el Arsenal en los últimos tiempos fue una ajustada victoria a domicilio por 1-0 en el Emirates Stadium en septiembre de 2016.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Arsenal contra el Hull City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Arsenal contra el Hull City de la Premier League?

El Arsenal contra el Hull City se disputa en el Emirates Stadium de Londres. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha del partido.

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra el Hull City de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo Arsenal contra el Hull City, tienes varias opciones principales, según tu condición de socio y tus preferencias:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del Arsenal: Puedes comprar entradas directamente a través de la web oficial de venta de entradas del Arsenal. El acceso suele depender de las categorías de socio del club, como la categoría Platinum, o de la participación en sorteos de entradas, como los de socios Silver y Red y los intercambios de entradas asignadas por sorteo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las asignaciones de los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal contra el Hull City de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Arsenal y el Hull City:

1. Canales oficiales del club

Las entradas estándar de adulto de acceso general para este encuentro, clasificado como partido de categoría C, suelen tener un precio oficial de entre 31,80 £ y 59,00 £ a través de los sorteos para socios del club.

para este encuentro, clasificado como partido de categoría C, suelen tener un precio oficial de entre a través de los sorteos para socios del club. Las entradas para las localidades de la grada superior y las localidades estándar del club pueden alcanzar aproximadamente las 145,50 £ , según el sector concreto.

pueden alcanzar aproximadamente las , según el sector concreto. Los paquetes oficiales de hospitalidad y de acceso a las zonas del club parten de unas 500 £ a 850 £ o más por persona e incluyen comida el día del partido y acceso a salas de descanso.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Las localidades de la grada superior detrás de las porterías tienen precios iniciales de unas 161 £ .

tienen precios iniciales de unas . Las localidades en los laterales del campo suelen costar entre 300 £ y 650 £ o más , según la demanda y la ubicación exacta en la grada.

suelen costar entre , según la demanda y la ubicación exacta en la grada. Los paquetes de hospitalidad prémium o las escasas localidades de la grada inferior pueden superar las 1.000 £.

Arsenal contra Hull City en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Arsenal y el Hull City

El Arsenal ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha perdido uno y ha ganado uno en la Carabao Cup. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Brighton en la Premier League, aunque antes había conseguido una victoria a domicilio por 0-1 frente al SSC Napoli en la Champions League y un triunfo por 2-1 contra el Chelsea en la liga. En esos cinco partidos, el Arsenal marcó nueve goles y encajó cuatro en sus cuatro encuentros oficiales fuera de la copa. El Arsenal ha demostrado que puede ganar a domicilio en Europa, pero sus actuaciones como visitante en las competiciones nacionales han sido menos convincentes.

El Hull City suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Newcastle United en la Premier League. Empató 2-2 con el Chelsea y 0-0 con el Aston Villa, mientras que su única victoria en esta serie llegó contra el Coventry City. El Hull encajó cinco goles en esos cinco partidos y marcó cuatro.

Arsenal contra Hull City: balance de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en febrero de 2017, cuando el Arsenal ganó 2-0 en el Emirates Stadium en la Premier League. En los últimos cinco duelos registrados, el Arsenal ha dominado, con cuatro victorias y un empate. El único resultado positivo del Hull en esa serie fue una victoria en casa por 1-0 en septiembre de 2016, entre dos derrotas abultadas. El Arsenal marcó 13 goles en esos cinco partidos y solo encajó dos.