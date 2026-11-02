El Arsenal recibe al Hull City el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Emirates Stadium de Londres.

El balance reciente de sus enfrentamientos directos favorece claramente al Arsenal, que ha ganado cuatro y empatado uno de sus últimos cinco duelos en todas las competiciones. El triunfo reciente más destacado del Hull City ante el Arsenal fue una ajustada victoria por 0-1 a domicilio en el Emirates Stadium en septiembre de 2016.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Arsenal contra el Hull City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Arsenal contra el Hull City de la Premier League?

El Arsenal contra el Hull City se disputará en el Emirates Stadium de Londres. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha del partido.

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra el Hull City de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo Arsenal contra el Hull City, tienes varias opciones principales según tu condición de socio y tus preferencias:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del Arsenal: Puedes comprar entradas directamente en la web oficial de venta de entradas del Arsenal. El acceso suele depender de la categoría de socio, como la Platinum, o de la participación en sorteos de entradas, entre ellos los de socios Silver y Red y los de entradas puestas de nuevo a la venta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las disponibles a través de los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal contra el Hull City de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Arsenal contra el Hull City de la Premier League:

1. Canales oficiales del club

Las entradas generales estándar para adultos corresponden a un partido de categoría C, con precios oficiales que suelen oscilar entre 31,80 £ y 59,00 £ a través de los sorteos para socios del club.

corresponden a un partido de categoría C, con precios oficiales que suelen oscilar entre a través de los sorteos para socios del club. Las localidades de la grada superior y las localidades estándar del club pueden alcanzar aproximadamente las 145,50 £ , según el sector concreto.

pueden alcanzar aproximadamente las , según el sector concreto. Los paquetes oficiales de hospitalidad y localidades de nivel club parten de entre 500 £ y más de 850 £ por persona e incluyen restauración el día del partido y acceso a las salas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Las localidades de la grada superior en los fondos tienen precios de salida desde unas 161 £ .

tienen precios de salida desde unas . Las localidades con vistas desde los laterales suelen costar entre 300 £ y más de 650 £ , según la demanda y su ubicación exacta en la grada.

suelen costar entre , según la demanda y su ubicación exacta en la grada. Los paquetes de hospitalidad prémium o las escasas localidades de la grada inferior pueden superar las 1.000 £.

Arsenal contra Hull City de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Arsenal y el Hull City

El Arsenal ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con una derrota y una victoria en la Carabao Cup. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Brighton en la Premier League, aunque antes ganó 0-1 a domicilio al SSC Napoli en la Champions League y 2-1 al Chelsea en la liga. En esos cinco partidos, el Arsenal marcó nueve goles y encajó cuatro en sus cuatro encuentros oficiales al margen de la copa. El Arsenal ha demostrado que puede ganar a domicilio en Europa, pero sus actuaciones fuera de casa en las competiciones nacionales han sido menos convincentes.

El Hull City ha logrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Newcastle United en la Premier League. Empató 2-2 con el Chelsea y 0-0 con el Aston Villa, mientras que su única victoria de esta serie llegó contra el Coventry City. El Hull encajó cinco goles y marcó cuatro en esos cinco encuentros.

Arsenal contra Hull City: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en febrero de 2017, cuando el Arsenal ganó 2-0 en el Emirates Stadium en la Premier League. En los últimos cinco duelos registrados, el Arsenal ha dominado con cuatro victorias y un empate. El único resultado positivo del Hull en esa serie fue una victoria por 1-0 en casa en septiembre de 2016, entre dos derrotas abultadas. El Arsenal ha marcado 13 goles en esos cinco partidos y solo ha encajado dos.