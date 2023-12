Unión Berlín vs Real Madrid: Pronósticos Fase de Grupos Champions League 12/12/23

Nuestro experto te trae las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Unión Berlín vs Real Madrid Champions League 12/12/23

Las acciones de la UEFA Champions League siguen su curso este martes 12 de diciembre. El Real Madrid, máximo ganador de la competencia, cerrará la fase de grupos en busca de mantener el paso perfecto de cara a los octavos de final.

Por otra parte, el Union Berlin despedirse de la presente edición del torneo con un triunfo frente a su afición, algo que además les podría dar la posibilidad de clasificar para la Europa League. En Goal.com te decimos toda la información relevante sobre este partido que promete muchas emociones.

Ambos equipos anotan - Sí - a 1.57 con bet365

Más de 2.5 Goles - a 1.57 apostando con bet365

Real Madrid a ganar - a 1.80 apostando con bet365

Jude Bellingham anota en cualquier momento - a 2.70 apostando con bet365

Dos equipos con realidades muy distintas

La campaña del Union Berlin no ha sido la esperada por sus aficionados, pues en la Bundesliga se encuentran en decimoquinto lugar con apenas 10 puntos, por lo que se encuentran peleando en los puestos de descenso. La situación del elenco alemán no ha sido distinta en la Champions League, donde se ubican en el fondo del Grupo C con apenas dos puntos.

Para el equipo de Nenad Bjelica aún queda una esperanza para seguir con vida en competencias europeas, para ello deberán vencer al Real Madrid y esperar a que Napoli haga lo propio frente al Braga. Si este escenario se presenta, los alemanes estarán clasificando para la Europa League.

Uno de los motivos que el Union Berlin tiene para creer en una victoria, es que el fin de semana vencieron 3-1 al Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga, un triunfo que significa más que tres puntos.

"El sábado hicimos un buen partido y estoy convencido de que mañana haremos otra buena actuación en el campo. Tendremos que hacer un partido perfecto. Estoy deseando que llegue el partido. Tengo buenas sensaciones ante el Real Madrid y también estoy deseando vivir la experiencia como entrenador", mencionó en conferencia de prensa.

Mientras tanto, el Real Madrid ha tenido que lidiar con varias lesiones en los primeros meses de la temporada 2023/2024, por lo que el estratega Carlo Ancelotti se ha visto en la necesidad de utilizar a fondo su plantilla. A pesar de las ausencias, el elenco de la capital española se encuentra líder del Grupo C con 15 puntos después de cinco partidos.

Una de las novedades en el equipo que presentará el Real Madrid este martes cuando pise el Estadio Olímpico de Berlín será el regreso del portero Kepa Arrizabalaga, quien estuvo de baja por una lesión muscular, pero que a pesar de haberse recuperado, no volvió al arco debido al buen desempeño de su compañero Andriy Lunin.

"Juega Kepa. Justo o injusto, no sé si es injusto dejar en el banquillo a alguien, sería injusto todos los partidos. Alguien se tiene que quedar. Lo bueno es que Lunin ha tenido la oportunidad que no tuvo en el pasado de mostrar sus características, estamos muy contentos. Lo hizo bien. Kepa no tenía que demostrarlo, tiene una trayectoria. El último periodo de Lunin ha sido bueno, pero hay que tener en cuenta que Kepa lo ha hecho bien siempre", expresó Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa del lunes.

La última vez que el Real Madrid visitó Alemania en la Champions League fue la temporada pasada, cuando cayeron 3-2 con el RB Leipzig. Esa derrota puso fin a una racha invicta de 13 partidos (9 victorias y 4 empates) de los merengues contra elencos de la Bundesliga.

El Real Madrid afrontará este compromiso luego de empatar 1-1 frente al Betis en la Jornada 16 de LaLiga, resultado que los mandó al segundo puesto de la clasificación con 39 puntos, dos menos que el líder Girona. El próximo domingo 17 de diciembre, los blancos recibirán al Villarreal en el Santiago Bernabéu, razón por la cual podríamos ver algunas rotaciones en el once inicial, con jugadores como Nico Paz, Fran García o Joselu.