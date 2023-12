Las apuestas devueltas, las apuestas canceladas, las apuestas de empate, las apuestas cerradas (incluidos los cierres parciales) o las apuestas realizadas con una apuesta gratuita no contribuyen al requisito de apuesta.

El bono de apuesta gratuita recibido solo se puede utilizar en una apuesta múltiple que contenga al menos tres selecciones. No hay requisitos de cuotas.

Las ganancias de las apuestas realizadas con su apuesta gratuita se pagarán como fondos retirables y se abonarán a su saldo principal. Sin embargo, no puede retirar la suma del bono de apuesta gratuita junto con estas ganancias.

El requisito de turnover para esta promoción debe cumplirse en un plazo de 14 días tras la fecha de su depósito válido. Si no se cumple el requisito de turnover dentro de este período, no podrá optar a esta promoción y no se otorgará ningún bono de apuesta gratuita. Solo las apuestas deportivas realizadas en los tipos de apuesta establecidos con las cuotas mínimas contarán para el requisito del turnover.