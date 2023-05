Sevilla v Real Madrid 27/5/23 | Apuestas y predicciones para un decisivo duelo en la antepenúltima jornada de Liga

Goal te trae las mejores apuestas y predicciones para Sevilla v Real Madrid. El partido de la Europa League se realizará sábado, el 27 de mayo.

Tanto Jesús Navas como Pepe Gueye se encuentran suspendidos para el local y tres lesionados generando un dolor de cabeza para su técnico José Luis Mendilibar. Gozando de un privilegiado mediocampo y con una confianza por las nubes al pasar nuevamente a otra final de Europa League - su séptima.

Y quién mejor para enfrentar y prepararse que jugar recibiendo en el Sánchez Pizjuan a un Real Madrid abatido por no alcanzar la final de Champions que ha afectado su moral además de su derrota frente a Valencia y parejo triunfo sobre Rayo Vallecano.

Real Madrid buscará seguir en su camino a pesar que su más acérrimo rival ya es campeón, derrotar al Sevilla y terminar la temporada en el Bernabéu frente al Athletic Club. Éste sí es la oportunidad para Sevilla de por último conseguir un empate a lo menos y frustrar al visitante. Karim Benzema está en duda al igual que Vinícius Jr y Dani Carvajal suspendido.

Sevilla v Real Madrid

Sevilla en el descanso 1-0 Real Madrid @12/5 con bet365

Ambos cuadros anotarán. A 1.53 goles @ 8/15 con bet365

Real Madrid a ganar @ 13/10 con bet365

Una muy buena racha

El Sevilla ha subido al décimo lugar y es por esto que buscará vencer a la Roma de Mourinho y defender otro título más de Europa League pues su puesto en la tabla de Liga no le dará para un cupo. Y enfrentar a Real Madrid resulta ser uno de esos duelos que cuestiona el trabajo de toda una temporada.

Desde la llegada de Mendilibar reemplazando a Jorge Sampaoli, no han dejado de brillar desde que regresaron del parón de invierno después del Mundial. Además de disputar el mes de mayo con una emocionante victoria por 3 a 2 al Espanyol, el ex DT del Athletic Bilbao sólo ha perdido uno de sus últimos 14 partidos consecutivos en todas las competiciones. ¿El secreto? No lo puede revelar sin embargo su formación guardando una línea defensiva de 4-2-3-1 ha dado muchos frutos.

Real Madrid muy cuestionado

Esta buena racha se remonta a la derrota por 2 a 0 a Getafe el 19 de marzo y claro, puede dar perfectamente otro golpe frente a los de Carlo Ancelotti. Además, el conjunto andaluz sólo ha sufrido una derrota en su estadio desde finales de febrero. El Real Madrid en cambio solo quiere despedir la Liga con una victoria.

El cuadro del italiano, que a principios de semana se encontró con la victoria al imponerse al Rayo Vallecano por 2 a 1 busca la estabilidad que tanto ha buscado. Eliminado de Champions League en semis a manos del Manchester City, su tarea es superar la derrota psicológicamente hablando en lo colectivo y el hecho que solo ha ganado tres de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, no habla bien. Después de todo, es el Real Madrid.

Los Blancos deberían doblegar

Superado por su más acérrimo rival con el título de Liga esta temporada, el italiano Carlo Ancelotti y su rica gama de talento en su plantel debería al menos estar entusiasmado por su llamativo registro contra el Sevilla.

Impusieron en el Bernabéu por 3 a 1 en la primera vuelta de la temporada a fines de octubre del año pasado, y no ha perdido ninguno de sus ocho enfrentamientos anteriores contra los andaluces.