Inter Milán vs AC Milán

Nuestro expertos de GOAL Chile te traen el mejor análisis de la Premier League Fecha 5: Inter de Milán vs AC Milán.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes empezar a jugar con un extra respecto a tu primer depósito en el superclásico y otros eventos de fútbol argentino.

El derbi della Madonnina encabeza la acción este domingo 22 de septiembre a las 15:45 horas de Chile/Argentina.

Se jugará en el estadio Giuseppe Meazza en la capital de la moda.

Todas las cuotas son cortesía de 1XBet correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Inzaghi quiere el primer derbi del año

El campeón de la Serie A, el Inter de Milán, buscará el domingo en San Siro su séptima victoria consecutiva ante un AC Milan en horas bajas.

El primer derbi milanés de la temporada llega en medio de rumores sobre un cambio de entrenador en el equipo rossonero, que perdió esta semana en su estreno en la Liga de Campeones; el Inter, por su parte, ha comenzado con solidez su defensa del título y desafió al Manchester City en la última jornada.

Tal ha sido su dominio en el Derby della Madonnina, que los hinchas del Inter casi han olvidado cómo sabe la derrota ante su más acérrimo enemigo, ya que su equipo ha ganado seis partidos consecutivos en tres competiciones diferentes, y por un marcador global de 14-2.

Esa racha de éxitos incluye dos victorias en las semifinales de la Champions League de 2023, un 5-1 en liga ese mismo año y un memorable triunfo por 2-1 en abril, cuando los nerazzurri conquistaron su 20º título italiano al imponerse al Milan.

De hecho, el Inter ha ganado nueve de los 14 enfrentamientos entre ambos clubes en la Serie A desde el inicio de la campaña 2017-18: solo contra el Udinese y el Hellas Verona ha sumado más victorias en ese tiempo, y solo contra el Génova y la Sampdoria ha marcado más goles.

El equipo de Simone Inzaghi puede superar la racha récord del Milan volviendo a sumar el máximo de puntos este fin de semana, cuando Inzaghi podría colocarse en el segundo puesto de entrenadores con más derbis ganados: ocho en todas las competiciones le dejarían a solo dos de Carlo Ancelotti.

Tercero en la tabla tras el desilusionado empate a 1 frente al Monza, el Inter tiene su oportunidad para despegar y qué mejor frente a su más acérrimo rival.

Federico Dimarco, que no jugó entre semana debido a un problema muscular, debería volver a la convocatoria para el gran partido del domingo y podría sustituir a Carlos Augusto en la banda izquierda del Inter.

El capitán Lautaro Martínez también regresará al once inicial: 'El Toro' aún no ha marcado esta temporada y empezó en el banquillo contra el Manchester City, pero promedia un gol cada dos partidos en 16 encuentros contra el Milan.

Marcus Thuram será sin duda titular en la delantera, tras haber marcado en sus dos derbis de la Serie A hasta la fecha. El delantero francés, que ha registrado seis dianas en sólo cuatro partidos de liga este curso, podría unirse ahora a Ronaldo (1997-98) y Romelu Lukaku (2019-20) marcando en sus tres primeros encuentros.

El AC Milán quiere desquitarse

Los rossoneri no quieren volver a tropezar. No han comenzado la temporada como pensado, se ubican en 10mo lugar con solo 5 puntos y no habla bien de lo que va del año considerando el plantel competitivo que se ha armado.

Desde el 2018 que no se ha iniciado tan mal una temporada.

Varios medios de comunicación de la península itálica afirman que el nuevo entrenador, Paulo Fonseca, se enfrentará a la destitución más pronto que tarde, ya que su equipo sólo ha ganado uno de sus cinco primeros partidos.

Después de que se hablara de un distanciamiento con algunos de sus jugadores estrella antes del parón internacional, Fonseca devolvió a Rafael Leao y Theo Hernández al once inicial la semana pasada, y a la media hora los rossoneri ya habían marcado cuatro goles, por mediación de Hernández, Pulisic, Leao y el recién llegado Youssouf Fofana.

Sin embargo, la victoria por 4-0 sobre el colista Venezia no ha servido para acallar las habladurías sobre la búsqueda de un nuevo entrenador por parte del legendario delantero Zlatan Ibrahimovic, ahora asesor de los propietarios del club, por lo que Fonseca será plenamente consciente de que acabar con la racha de victorias del Inter es un requisito mínimo.

Mientras tanto, el ataque del Milan estará liderado por Álvaro Morata o Tammy Abraham, con el apoyo de Christian Pulisić y Rafael Leão. Sólo contra el Hellas Verona y la Roma ha participado este último directamente en más goles ligueros que contra el Inter (cinco).

La principal preocupación de Paulo Fonseca es el guardameta Mike Maignan, que tuvo que abandonar el terreno de juego el martes, y dado que el experimentado Marco Sportiello sigue de baja, es posible que el joven Lorenzo Torriani tenga que probar suerte.

Ismael Bennacer (lesión al tobillo), Alessandro Florenzi (ligamento cruzado anterior) y Malick Thiaw (tobillo) están descartados por lesión.

La última vez que el Milan ganó un derbi fue en septiembre de 2022, poco después de haber arrebatado el título de la Serie A a su rival de la ciudad.