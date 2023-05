Real Valladolid v Barcelona 23/5/23 | Apuestas y predicciones para un cuadro en peligro mientras su rival goza de coronarse campeón

Conoce los mejores consejos de apuestas y predicciones para el partido de LaLiga Real Valladolid v Barcelona.

Xavi y sus pupilos gozando de lo que resta de temporada de campeones debe seguir manteniendo la vara alta y el estandarte como super club de fútbol y es por esto que dispondrán de seriedad ante todo. Sus rivales para este martes el Real Valladolid es otro equipo mucho más necesitado de puntos y les urge bastante.

En el caso de los locales, no puede ser más difícil. Les toca un fixture trabado recibiendo al campeón aprovechando su rotación de plantel. Ocupa la 18a posición de la tabla y solo su negativa diferencia de goles le separa del Getafe.

Real Valladolid vs Barcelona - Apuestas y predicciones:

Real Valladolid en el descanso 1-0 Barcelona @ 6/4 con bet365

Ambos equipos anotarán. Goles por 1.5 goles @ 1/5 con bet365

Barcelona a ganar @ 91/100 con bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Bajas para el local

Invictos en diez de sus 17 fixtures de Liga como anfitrión, tendrán al defensor español Luis Pérez y a los mediocampistas marroquíes Selim Amallah y Anuar Tuhami descartados por lesión. Pedri mientras tanto para el cuadro catalán regresa y estará disponible junto con el uruguayo Ronald Araujo.

El haber perdido frente a Real Sociedad quien mostró más hambre de ganar, claro, en búsqueda de un cupo continental les pasó la cuenta al perder 2-1. Xavi y su equipo no van a querer repetir eso. Perder frente a un equipo que actualmente se encuentra al borde del descenso significa un apretón y no un relajo.

La urgencia de los Pucelanos

Tras sumar siete puntos en tres fechas contra Real Mallorca, Villarreal y Girona en abril, el panorama se veía optimista y parecía que aseguraría cómodamente la permanencia en la división de honor.

El Valladolid sin embargo ha encadenado cinco derrotas al hilo y ha desperdiciado oportunidades de otro frente a equipos como Valencia y Cádiz. Lideraron hasta una hora de juego de visita en Valencia y tuvieron contra las cuerdas al Atlético de Madrid de Diego Simeone (3-2), pero no han estado finos en sus tres derrotas desde entonces y han encajado al menos dos goles en cinco fechas consecutivas. Todo apunta a que enfrentarán a Getafe en la última jornada pero antes querrán y buscarán situarse en una mejor situación. Por eso, dada la urgencia del local por sumar puntos, cuentan con más chances de abrir el marcador.

No se puede relajar el Barça

El Barcelona no marcó gol en tiempo regular frente a los de Imanol Alguacil, es decir, jugaron muy por debajo de su propio nivel, recordando que es el mejor local de la temporada. Por algo es campeón. Tuvo que trabajar muy duro para marcar y deberán esperar lo mismo frente al Valladolid. El Barça sufrió desde el segundo tercio de campo hacía el ataque en penetrar entre líneas con balón para derrotar a Osasuna con diez hombres, y frente a su clásico rival el Espanyol y no ha ganado en cinco de sus últimos nueve partidos. Es posible que vuelva a perder o empate sobre la hora. Si vuelve a tropezar, Almería - rival directo del Real Valladolid en la lucha por evitar el descenso también ha derrotado a los de Xavi por 1 a 0 de local esta temporada, mientras que Getafe fue capaz de mantener la firmeza en su órden táctico y planteamiento logrando un empate a cero. Los locales no suelen dejar su portería a cero pero han dejado fuera a sus rivales en cinco de sus 10 victorias y no han perdido en 10 de los 17 partidos de Liga que han disputado en casa.

Alinear el mejor cuadro posible a pesar de ya ser campeones y rotaciones en el plantel aún significa que demuestran seriedad. El Valladolid en cambio no puede regalar espacios sin balón y tendrá que concretar las escasas chances que tendrán frente al pórtico rival y no tiene absolutamente nada que perder y frente a su afición. Apostamos por un resultado jugado e inesperado.