Real Madrid vs Osasuna Pronóstico y Apuestas LaLiga | 09/11/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Real Madrid vs Osasuna en LaLiga el 09/11/24.

Nuestros expertos traen las predicciones más destacadas para tu pronóstico del Real Madrid vs Osasuna en LaLiga, partido que se jugará este sábado en el Santiago Bernabéu a las 14:00 horas, en el marco de la jornada 13. Las apuestas posicionan al equipo merengue como favorito.

Los de Ancelotti cuentan con 24 puntos y están a 9 del líder, aunque tienen un partido pendiente, y buscarán redimirse tras la dura derrota en casa contra el Barcelona y el revés en Champions durante la semana. Por su parte, los rojillos ocupan el quinto puesto en la clasificación, en plena lucha por los puestos europeos, y llegan a Madrid con la intención de dar la sorpresa.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Real Madrid vs Osasuna por LaLiga 2024/25:

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs Osasuna son cortesías de bet365, correctas a 8 de noviembre a las 10:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Real Madrid vs Osasuna

El Real Madrid llega a este enfrentamiento como el favorito para quedarse con los tres puntos, e incluso para liderar el marcador desde la primera mitad para torcer la mala racha de derrotas en Liga y Champions. Aunque el Osasuna ha tenido una temporada destacada, sumando dos victorias consecutivas y siendo el único equipo en vencer al Barcelona a nivel local, la calidad de ambas plantillas nos lleva a apostar por el conjunto merengue en el Real Madrid vs Osasuna.

El Madrid ha ganado siete de sus nueve partidos como local y no pierde contra el Osasuna en casa desde la temporada 2003/04. Desde entonces, han disputado 17 partidos con 14 victorias y tres empates, consiguiendo irse al descanso con ventaja en siete de sus últimos ocho triunfos. Este curso, los merengues han ganado cuatro primeras mitades, mientras que los rojillos han perdido el primer tiempo en cuatro ocasiones, dos de ellas fuera de casa.

También consideramos probable que ambos equipos no anoten en este partido. El Madrid ha mantenido su portería a cero en tres de sus seis encuentros en casa, y en cinco de sus partidos de liga no marcaron ambos equipos. Por su parte, el Osasuna no anotó en su visita a Montilivi esta temporada y ha protagonizado cinco partidos en los que no marcaron ambos equipos. Además, esta apuesta ha sido ganadora en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en Madrid.

Los córners, la mejor apuesta del Real Madrid vs Osasuna

Otra recomendación es apostar a menos de 10 córners totales en el Real Madrid vs Osasuna. Los merengues no han superado esa cifra en 7 de sus 11 partidos de LaLiga, y en cuatro de sus seis disputados en el Bernabéu. Asimismo, el Osasuna no ha superado los 10 córners en 7 de sus 12 partidos.

Para reforzar esta apuesta, en la última visita de los de Pamplona a Madrid la temporada pasada se sancionaron un total de nueve córners, no superando los 10 en dos de los últimos cuatro enfrentamientos en el Bernabéu.

Mejores casas de apuestas Real Madrid vs Osasuna

A continuación, presentamos las principales casas de apuestas para tu pronóstico Real Madrid vs Osasuna por LaLiga.