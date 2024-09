Real Madrid vs Espanyol Pronóstico y Apuestas LaLiga | 21/09/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Real Madrid vs Espanyol por LaLiga el 21/09/24.

El Real Madrid recibirá este sábado al Espanyol en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas, en lo que será la sexta jornada de LaLiga. Las casas de apuestas colocan como claro favorito al conjunto merengue, que llega de vencer al VfB Stuttgart en Champions League con un 3-1.

Por su parte, el Espanyol ha sumado tres partidos invicto, incluyendo dos victorias consecutivas que le han permitido salir del fondo de la tabla y mejorar su posición en la clasificación.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Real Madrid vs Espanyol por LaLiga 2024/25:

Real Madrid gana: 1.18 en Betano

Ambos Equipos Marcarán y Mas/Menos 2.50 en Betano

Marca Gol: Mbappé, Kylian – 1.44 en en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs Espanyol son cortesía de Casumo, correctas a 20 de septiembre a las 15:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Real Madrid vs Espanyol

El Madrid sigue en racha, invicto en sus primeros siete partidos del curso actual que incluyen LaLiga, la Supercopa de Europa y la Champions League, y llega a este duelo frente al Espanyol como claro favorito, no sólo a quedarse con los tres puntos, sino a hacerlo desde el primer tiempo. Por tal motivo recomendamos la apuesta en la que el Real Madrid dominará desde el inicio y también en el marcador final en el Real Madrid vs Espanyol.

Aunque el conjunto merengue tuvo dificultades en el primer tiempo ante el Stuttgart y empató sus dos primeros tiempos ante el Valladolid y el Betis en LaLiga, enfrentará a un Espanyol que no ha ganado ni una primera mitad esta temporada y finalizó con empate y derrota sus dos partidos fuera de casa.

El Madrid ha ganado sus últimos diez enfrentamientos en casa ante el Espanyol, y en los últimos ocho lo hizo desde la primera mitad. Además, acumula un invicto en casa ante el Espanyol de 28 partidos por toda competencia, siendo la última caída en la temporada 1995/96. Para completar esta superioridad histórica, el conjunto catalán solo ha marcado un gol en sus últimas ocho visitas al Bernabéu, encajando 23 tantos en ese periodo.

Esta falta de puntería del conjunto blanquiazul también se evidenció en este inicio de temporada, no viendo puerta en tres de sus cinco partidos y no logrando anotar en sus dos juegos a domicilio, por lo que consideramos que en el Real Madrid vs Espanyol ambos equipos no marcarán.

Mbappé, la mejor apuesta del Real Madrid vs Espanyol

El francés parece adaptado completamente al mundo merengue y tras un inicio liguero donde no ha conseguido anotar, Mbappé lleva cuatro goles en sus últimos tres partidos incluyendo el juego de Champions League ante el Stuttgart. Por ello, recomendamos en nuestra tercera apuesta que Mbappé continuará con su racha goleadora y anotará ante el Espanyol este sábado por la noche.

Además de sus tres goles en cinco fechas de LaLiga, Kylian registra una media de 5,8 remates por partido, siendo el jugador del torneo que más intenta a portería. Pero eso no es todo, ya que Mbappé completó un promedio de 3,2 regates por juego, quedando solo por detrás de Chidera Ejuke en LaLiga en este rubro, por lo que sus números en ofensiva ya se parecen a los que poseía en el PSG.

