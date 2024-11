Nuestros expertos de GOAL Chile analizan la situación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano y en Colombia y cómo puede influir en las apuestas.

Sorpresiva suplencia del rayista en el encuentro ante Uruguay. James Rodríguez, vigente MVP de la Copa América, está sufriendo nuevamente a nivel profesional. Anunciado como el fichaje estrella del centenario del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez parece no confiar en él. Desde que se sumó a los rayistas, apenas suma una titularidad para 136 minutos jugados.

¿Está en peligro la clasificación de Colombia para el Mundial 2026? A falta de 7 fechas, los cafeteros están en muy buena posición, con 7 unidades por encima del 8º, que sí quedaría fuera del torneo de fútbol más importante. ¿Y cómo puede influir la ausencia de James no solo rumbo a la Copa del Mundo, sino en las propias apuestas para el Mundial 2026?

A continuación, un análisis de Colombia y el Rayo Vallecano en torno al talentoso mediapunta colombiano.

Mejores apuestas Colombia y Rayo Vallecano

James ha sido sin duda el responsable del buen rendimiento de Colombia desde mediados de 2023 hasta ahora. Merecieron más en la Copa América de este año, donde la Argentina de Messi volvió a triunfar, pero con un fútbol menos vistoso que el de los cafeteros. ¿Y cuáles son las mejores apuestas Colombia y apuestas Rayo Vallecano disponibles?

Juan Fernando Quintero pone en aprietos a James Rodríguez

El tiempo dirá si la decisión de James Rodríguez de volver a Madrid ha sido buena o mala. De momento, todo parece indicar lo último. No solo porque ha perdido su estatus de intocable en la selección debido al mal momento que atraviesa bajo las órdenes del DT rayista Íñigo Pérez, sino porque, además, ha aparecido un nuevo enemigo en Racing Club.

El gol y las seis asistencias registradas por James Rodríguez en Copa América, con un MVP de por medio, parecen valer poco actualmente. Néstor Lorenzo dejó fuera al mediapunta cucuteño en favor de Quintero, que lleva una racha espectacular. Aunque James afirmó una decisión fue médica, pues no está al 100 % físicamente, hay sospechas.

De hecho, Quintero puede ser una muy buena opción para apuestas Colombia vs Ecuador. Si repite titularidad, habrá que estar atento a las cuotas de remates al arco o goles. Y es que suma 4 goles en los últimos 5 juegos, anotando en 3 de ellos. Con este grado de confianza, aunque remate poco, las apuestas a tiros al arco también pueden valer.

Barranquilla vivirá un duelo clave

Néstor Lorenzo confirmo que Juanfer no volvería a la disciplina de Racing en la segunda fecha de este parón internacional. Esto confirma que Jamés, esté o no con molestias, ya no es tan protagonista. A pesar de que el club argentino quería a su centrocampista de vuelta cuanto antes para preparar la final de la Copa Sudamericana, Colombia no cede.

Y es normal ya que el duelo ante Ecuador va a ser clave. Las apuestas al OVER 2.5 goles nos parecen una gran opción porque ambos necesitan ganar. Colombia ha superado la línea en sus dos últimos juegos en casa. Ecuador, por su parte, es verdad que registra una clara tendencia al UNDER. Pero a falta de 7 fechas y con 16 unidades no puede especular.

Una victoria acá aseguraría virtualmente la plaza para el Mundial 2026 al plantel ganador. Es por eso que se espera un duelo de poder a poder en el que la ofensiva colombiana, que siempre da un plus en casa, deje ciertos espacios atrás para ser aprovechados por Valencia y compañía. Asimismo, el mercado de AMBOS ANOTAN (SÍ) también es interesante.

¿Volverá James Rodríguez a disfrutar de minutos en España?

No se entiende que un jugador de la calidad de James Rodríguez no esté aportando más en el Rayo Vallecano. Sin embargo, es un patrón repetido. En el Real Madrid y el Bayern de Múnich también terminó por apagarse. Siempre se ha comentado que no es muy amigo de la buena ética de trabajo, algo que termina por aparterle de los planes de cualquier DT.

Sin embargo, en un equipo de media tabla como el Rayo Vallecano, ¿de verdad no puede aportar más? Si pierde la próxima fecha ante el Sevilla, nadie podrá justificar a un DT que no recurre a la visión de juego o el tiro de media distancia del colombiano. Y es ahí, cuando disfrute de minutos, cuando las apuestas a gol o asistencia pueden cobrar importancia.

Lo que sí está claro es que, juegue quien juegue, en las apuestas Rayo Vallecano hay una clara tendencia al UNDER de goles. Hay que repasar las cuotas de la liga española en cada fecha y partido de los madrileños. Si están cerca de pagarse 2 a 1, suelen ser cuotas con valor. Se trata de un equipo que basa su fuerza en la defensa, y por eso concede poco.