¿Qué dicen las estadísticas sobre las apuestas al campeón de invierno en la Premier League?

Nuestros expertos de GOAL.com analizan la carrera por el título de la Premier League y si es que tiene algún peso ser campeón de invierno.

La Premier League es una de las pocas ligas que se mantiene en actividad durante las fiestas de fin de año, y en estas últimas fechas es donde se decide qué equipo es el campeón de invierno. Este rótulo se le da al equipo que cosecha el mejor rendimiento durante las primeras 19 jornadas de la competición.

Sin embargo, quedarse con dicho honor no siempre significa que se acabará ganando el título de liga una vez que finalice la temporada 2024/25. De hecho, el campeón de invierno se ha convertido en el campeón de liga en cuatro de las últimas seis temporadas de la máxima categoría del fútbol inglés.

Listado de los últimos 10 campeones de invierno en la Premier League de Inglaterra:

Temporada Campeón de invierno Campeón de liga Temporada 2014-15 Chelsea Chelsea Temporada 2015-16 Leicester City Leicester City Temporada 2016-17 Chelsea Chelsea Temporada 2017-18 Manchester City Manchester City Temporada 2018-19 Liverpool Manchester City Temporada 2019-20 Liverpool Liverpool Temporada 2020-21 Liverpool Manchester City Temporada 2021-22 Manchester City Manchester City Temporada 2022-23 Arsenal Manchester City Temporada 2023-24 Arsenal Manchester City Temporada 2024-25 Liverpool Sin determinar

Lo primero que resalta a la vista en esta situación es que el dominio del Manchester City no tiene precedentes en Inglaterra. Los “Citizens” han ganado seis de las últimas siete ediciones de la Premier, y la única vez que no lo hizo acabó en segundo lugar por detrás de un Liverpool que sólo perdió tres de sus 38 encuentros.

Lo otro que también destaca es que el ser campeón de invierno claramente no garantiza el éxito al final de la campaña. Si bien ese fue el caso en cuatro temporadas consecutivas entre 2014-15 y 2017-18, esa racha comenzó a romperse en 2018-19, cuando el Liverpool no logró sostener su liderado en las fiestas y acabó cediéndole el título a los Citizens. El Manchester City se ha convertido en un equipo experto en realizar remontadas, ya que vino desde atrás para ganar las últimas dos ediciones de la Premier, y tres de las últimas cuatro.

Otro dato que sorprende es la ausencia del Manchester United y el Chelsea en este listado. El Chelsea no ha ganado una Premier desde la temporada 2016-17, mientras que los Diablos Rojos no se han coronado como el mejor equipo de Inglaterra desde la útima campaña de Sir Alex Ferguson en 2012-13. No parece que los de Old Trafford vayan a estar en la pelea por el título en el corto plazo.

¿Qué indican las apuestas para la temporada 2024-25 de la Premier League?

La temporada 2024-25 de la Premier League está dando luces de ser una competición mucho más abierta que en los años anteriores. Esto se debe en parte al bajón de rendimiento que ha experimentado el Manchester City de la mano de Pep Guardiola, pero también porque no hay un equipo que saque demasiadas ventajas por encima de sus rivales. El Liverpool podría ser ese equipo, pero elencos como el Arsenal y el Chelsea pueden darle bastante batalla en la cima.

A continuación, y por cortesía de bet365, te presentamos las cuotas para el ganador al título de la Premier League 2024-25:

Equipo campeón Cuota Liverpool 1.33 Arsenal 5.00 Chelsea 15.00 Manchester City 51.00 Nottingham Forest 151.00

* Todas las cuotas son cortesía de bet365 con fecha de 27 de diciembre de 2024. Pueden estar sujetas a modificaciones.

¿Quién puede detener al Liverpool?

Los Reds, de la mano de Arne Slot, están teniendo una temporada sensacional y ya se han asegurado el rótulo de ser el nuevo campeón de invierno de la máxima categoría del fútbol inglés. Los números respaldan a los dirigidos por el neerlandés, ya que ha perdido sólo uno de los 17 partidos que ha disputado hasta ahora (G13, E3, P1), y sus más cercanos perseguidores le llevarán, a lo máximo, seis puntos de diferencia a lo que termine la jornada.

El Chelsea y el Arsenal parecen ser los equipos con más posibilidades de frenar a los Reds de Anfield. Tanto por profundidad de plantilla como por calidad individual, estos dos elencos de Londres lucen como claros candidatos al título, muy por encima de equipos que andan a la baja, como el Manchester City (7.°), el Tottenham (12.°) o el Manchester United (14.°). Los Diablos Rojos han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de la Premier League y están más cerca de la zona de descenso que de los puestos de UEFA Champions League.

El auge de los equipos “chicos” en 2024-25

Cabe mencionar que hay varios equipos “chicos” que han sorprendido bastante en lo que va de la temporada 2024-25 de la Premier League. El Nottingham Forest y el Bournemouth se han robado todas las miradas, y es que ambos tienen una posibilidad real de clasificar a competiciones europeas de la temporada 2025-26, tal como hizo el Aston Villa en el curso pasado donde logró meterse en la UEFA Champions League.

Quizás a estos equipos no le alcance para pelear por el título, pero sin duda que han hecho la temporada mucho más interesante.