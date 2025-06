PSG vs Inter Miami Pronóstico y Apuestas Copa Mundial de Clubes | 29/06/25

Paris Saint-Germain vs Inter Miami CF

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico PSG vs Inter Miami por Copa Mundial de Clubes el 29/06/25.

Mejores apuestas PSG vs Inter Miami

Más de 3.5 goles ⭐ @1.83 en bet365

Ambos equipos marcan ⭐ @1.80 en bet365

Achraf Hakimi marca o asiste ⭐@1.83 en bet365

Esperamos una victoria del PSG por 3-1 sobre el Inter Miami de Lionel Messi en el Mercedes-Benz Stadium.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Inter Miami son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Aparte de la sorpresiva derrota contra Botafogo, el equipo de Luis Enrique ha ganado cada uno de sus últimos ocho partidos. Además de ser los actuales campeones de la Liga de Campeones, están ganando partidos y marcando goles. También han derrotado cómodamente a un rival de la MLS, Seattle Sounders, en su último juego de grupo.

Los hombres de Javier Mascherano están invictos en seis partidos antes de este juego y tienden a participar en encuentros con muchos goles. Su victoria sobre Porto fue su resultado destacado en la CWC, y con Messi en su equipo, todo es posible. Sin embargo, deberán estar en su mejor nivel para obtener un resultado en Georgia.

Alineaciones Probables PSG vs Inter Miami

Posible alineación del PSG:

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doue, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia

Posible alineación del Inter Miami:

Ustari; Weigandt, Falcón, Allen, Jordi Alba; Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suárez, Allende

Las mejores apuestas PSG vs Inter Miami

1er Pronóstico PSG vs Inter Miami: Más de 3.5 goles @ 1.80 en bet365

Habrá numerosos goleadores en el campo este fin de semana. El nuevo talento del PSG se enfrenta a los veteranos del Inter Miami. Seguramente, este encuentro contará con muchos goles. Al final, el equipo francés debería salir victorioso.

Nueve de los últimos 12 partidos del Inter Miami han terminado con tres o más goles, y solo uno tuvo menos de dos. Mientras tanto, el PSG ha marcado más de 3 goles en 5 de sus últimos siete partidos. Recientemente anotó 5 contra el Inter de Milán en la final de la UCL. Sin Ousmane Dembélé, Luis Enrique aún tiene mucho talento para manejar.

Messi es obviamente la mayor amenaza, pero Luis Suárez y Tadeo Allende están ambos cerca de cifras dobles en 2025. Ambos anotaron en el empate 2-2 con Palmeiras.

2ºPronóstico PSG vs Inter Miami: Ambos equipos marcan @ 1.83 en bet365

El PSG no estuvo a plena potencia contra el Botafogo, pero ese partido demostró que pueden caer. Auxerre y Montpellier también encontraron la forma de superarlos el mes pasado, lo que debería dar algo de confianza al Inter Miami. Aunque sus posibilidades de victoria son escasas, deberían poder anotar.

Se espera que los de Luis Enrique marquen al menos una vez, y son los favoritos por una razón. Sin embargo, el equipo de la MLS solo ha dejado de marcar en tres de sus últimos 14 partidos en todas las competiciones. Además, tiene jugadores que pueden causar problemas.

Los resultados recientes sugieren que no sería extraño si el PSG no logra mantener su portería a cero en este encuentro. Ambos equipos marcan es la segunda de nuestras apuestas PSG vs Inter Miami.

3er Pronóstico PSG vs Inter Miami: Achraf Hakimi marca o asiste @ 1.80 en bet365

Achraf Hakimi ha tenido una temporada fenomenal con el PSG, siendo una estrella en su campaña ganadora del triplete. Ha anotado en tres de sus últimos cuatro partidos de eliminación directa de la UCL, incluida la final. El marroquí ha demostrado que puede rendir en grandes ocasiones.

Su registro de 24 goles y asistencias siendo lateral es una prueba de su calidad, y ya ha anotado en EE.UU. El PSG intensificará su rendimiento según avancen las etapas eliminatorias y se espera que juegue un papel importante. Jordi Alba podría volver al once inicial tras la lesión, y quien juegue de lateral izquierdo tendrá un trabajo difícil.

Luis Enrique tiene varios jugadores que pueden causar grandes problemas al equipo de Mascherano. Si rinden al máximo, podría ser una noche muy difícil para Messi y sus compañeros. Nuestras apuestas PSG vs Inter Miami pronostican otra gran actuación de Hakimi.