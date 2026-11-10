Nuestro experto en apuestas comparte sus predicciones para este crucial partido de la fase de grupos entre Turquía y Bélgica, que se juega el jueves 12 de noviembre a las 14:00h. Los belgas parten como favoritos para llevarse el triunfo.

Mejores apuestas Turquía vs Bélgica

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Turquía 0-1 Bélgica

Turquía 0-1 Bélgica Pronóstico de goleadores: Bélgica: Kevin De Bruyne

Ha sido un comienzo complicado en la Nations League A para Turquía. Los Crescent-Stars han perdido los cuatro partidos del Grupo 1, lo que les deja colistas de cara a las dos últimas jornadas. Los locales todavía tienen una opción remota de evitar el descenso, aunque necesitarían más de un milagro.

El ambiente en el campamento turco es inestable tras la salida del seleccionador Vincenzo Montella. Sergen Yalcin llegó con la idea de una reconstrucción a largo plazo. Sin embargo, su prioridad inmediata será ayudar a Turquía a salir de su complicada situación en la Nations League. Turquía contará, al menos, con la ventaja de jugar en casa.

Bélgica es el conjunto más sólido de los dos, aunque todavía corre el riesgo de no clasificarse para la siguiente ronda. Los Diablos Rojos llegan a la jornada 5 terceros del grupo, lo que supondría disputar los playoffs de descenso. Con Italia midiéndose a Francia en el otro encuentro, Bélgica tiene la oportunidad de subir al segundo puesto.

Una victoria en Turquía sería el mejor resultado posible para el combinado de Mark van Bommel este jueves. Los visitantes también necesitan que Italia pierda puntos, ya que ambas selecciones se enfrentarán en la última jornada de la fase de grupos. Con los Azzurri un punto por delante antes de la jornada 5, Bélgica necesita sumar los tres puntos en su visita a Turquía.

Alineaciones probables Turquía vs Bélgica

Posible alineación de Turquía:

Cakir, Celik, Kabak, Demiral, Topcu, Ozcan, Yuksek, Elmali, Kahveci, Simsir, Akgun

Posible alineación de Bélgica:

Vandevoordt, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Doku, Lukaku

De Bruyne, con opciones de aportar gol o asistencia ante Turquía

Kevin De Bruyne ha vivido una Serie A complicada con el Napoli. Aun así, ha seguido ofreciendo contribuciones valiosas para los Partenopei. El Napoli ha perdido siete de sus primeros 15 partidos de la temporada entre todas las competiciones, así que la llamada de la selección llega como una distracción bienvenida.

La última vez que De Bruyne vistió la camiseta belga fue precisamente ante Turquía, en la ida de este enfrentamiento. El centrocampista anotó un doblete que ayudó a su equipo a imponerse por 2-0. Tras ese doblete, De Bruyne marcó también con el Napoli ante el Frosinone.

No ha marcado ni asistido en sus últimas tres apariciones, pero sí sumó un gol y una asistencia en sus tres salidas previas con el Napoli. De Bruyne acumuló dos goles y una asistencia en apenas tres partidos de la Nations League. Tres participaciones directas en gol en otros tantos encuentros hacen de él una figura a seguir este jueves, con opciones de dejar su firma en un gol o una asistencia.

Turquía vs Bélgica Apuesta 1: Gol o asistencia - Kevin De Bruyne @ 1.64 en 1xBet

Bélgica, en condiciones de aprovechar el mal momento turco

Turquía atraviesa un tramo difícil. Un nuevo técnico puede traer un cambio de rumbo, pero es la forma reciente lo que estamos valorando. Los locales han perdido sus cuatro partidos seguidos de Nations League, lo que deja seis derrotas en sus últimas siete salidas y apenas una victoria.

Curiosamente, esa victoria de los locales llegó precisamente ante Estados Unidos, en el Mundial. Bélgica también inició una curiosa racha de resultados con un triunfo ante ese mismo rival, alternando después victorias y derrotas. Desde entonces, el equipo de van Bommel ha mantenido ese patrón, alternando triunfos y caídas.

Lo positivo para Bélgica es que cayó derrotada en su última salida, lo que, si el patrón se mantiene, apunta a una victoria esta vez. Bélgica ha ganado dos de los últimos seis precedentes y solo ha perdido uno en ese tramo. Por eso esperamos que los visitantes logren sacar adelante la victoria en este partido.

Turquía vs Bélgica Apuesta 2: 1x2 - Bélgica @ 1.89 en 1xBet

Turquía, con pocas opciones de incomodar a la defensa belga

Aunque Turquía ha sufrido a lo largo de su primera campaña en la Nations League A, también ha flojeado en ataque. Los Crescent-Stars solo han marcado dos goles en sus cuatro partidos en esta competición y han encajado 11. Eso significa que no ha visto puerta en el 50 % de sus encuentros de Nations League esta temporada, uno de los cuales fue precisamente ante Bélgica.

Tres de los últimos seis partidos de Turquía han terminado con gol de un solo equipo. Los locales también han alternado entre marcar y no marcar. En su última salida sí vieron puerta, lo que apunta a otro partido sin gol propio si el patrón continúa.

Antes de que Francia le endosara cuatro goles a la defensa belga en su último encuentro, los Diablos Rojos habían sido muy sólidos atrás. Los visitantes solo habían encajado un gol en sus tres partidos anteriores, todos ellos con gol de un solo equipo. Dos de los últimos cuatro precedentes terminaron con Bélgica dejando su portería a cero ante Turquía. Con los locales sin Kenan Yildiz, otro partido sin gol turco podría repetirse.

Turquía vs Bélgica Apuesta 3: Ambos equipos anotan - No @ 2.50 en 1xBet

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