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Mejores apuestas Tottenham Hotspur vs Coventry City

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Tottenham Hotspur 2-1 Coventry City

Pronóstico de goleadores: Tottenham Hotspur: Dominic Solanke, Savio - Coventry City: Sidiki Cherif

Resulta surrealista que, con seis jornadas ya disputadas en la nueva temporada de la Premier League, el Tottenham siga sin ganar un partido. Con el dinero que el club gastó en el verano, todos esperaban que pelearan por un puesto en los cuatro primeros. Aun así, hay un atisbo de positividad en torno al equipo, especialmente tras el empate 1-1 ante el Manchester United el pasado fin de semana.

Gracias a la mala racha del Fulham, los Spurs terminaron la jornada en el puesto 19, en lugar de en el último lugar de la tabla. Los hombres de Roberto De Zerbi siguen buscando su primera victoria liguera de la temporada delante de su afición. Sobre el papel, enfrentarse a un Coventry recién ascendido es un partido ideal para ellos, dada la situación actual.

El Coventry sufrió en las primeras semanas de la Premier League, algo esperable dado el salto de calidad respecto a la Championship. Sorprendentemente, Frank Lampard ha logrado ahora dos victorias consecutivas en la liga. Esos resultados los han impulsado ligeramente en la tabla, permitiéndoles llegar a la jornada 7 en el puesto 14.

Pero con solo tres puntos separando a ambos equipos, el Coventry debe mantener los pies en el suelo, ya que una derrota aquí podría meterlos en zona de descenso. Los visitantes deben proceder con cautela, pues su anterior visita al norte de Londres terminó en una derrota por 3-0 ante los campeones ingleses.

Alineaciones probables Tottenham Hotspur vs Coventry City

Posible alineación del Tottenham Hotspur:

Kinsky, Gray, van Hecke, van de Ven, Udogie, Fernandes, Tonali, Marmoush, Maddison, Savio, Solanke

Posible alineación del Coventry City:

Rushworth, van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva, Yirenkyi, Grimes, Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark, Cherif

Solanke recupera por fin su olfato goleador

La delantera del Tottenham debería rendir mucho más de lo que ha mostrado hasta ahora. El potencial cuarteto ofensivo para este encuentro debería bastar para romper cualquier defensa de la Premier League. Sin embargo, los Spurs han tenido problemas para marcar esta temporada, con apenas tres goles en seis partidos, un promedio de 0,5 por cada 90 minutos.

Dominic Solanke espera volver a alcanzar el nivel que mostró en su etapa en el Bournemouth, lo que inicialmente llevó a los Spurs a fichar por él. En su última campaña liguera con las Cherries, marcó 19 goles en 38 apariciones. Desde su llegada al Tottenham ha anotado solo 13 goles en la Premier League, aunque las lesiones lo han perseguido durante todo este tiempo.

Su gol del empate en el minuto 92 en Old Trafford la semana pasada fue su primero de la campaña. La afición de los Spurs espera que ese tanto le encienda la llama y lo devuelva a sus días goleadores en el Bournemouth. Cabe destacar que ha marcado dos goles en sus últimos cuatro partidos como titular con el Tottenham en todas las competiciones, motivo por el cual merece la pena respaldarlo como goleador.

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Confiando en los datos subyacentes

Enfrentarse a un equipo recién ascendido a la categoría es probablemente la mejor oportunidad de los Spurs para conseguir su primera victoria liguera. Los hombres de De Zerbi han tenido algo de mala suerte, especialmente si se tiene en cuenta que sus datos subyacentes sugieren que han rendido mejor de lo que refleja la tabla. Según la tabla de puntos esperados de Opta, el conjunto del norte de Londres debería estar en el puesto 12, siete posiciones por encima de donde se encuentra.

Esos datos sugieren que sus puntos esperados deberían ser 7,9, cuando en realidad solo han sumado tres. Esa diferencia de 4,9 puntos se debe a varios motivos, pero la mala suerte es sin duda uno de ellos. Otro es la incapacidad de sus delanteros para definir las ocasiones: han rematado 83 veces, la novena cifra más alta de la división, pero su porcentaje de conversión es de apenas 3,61 %.

Con base en ello, creemos que pueden revertir la situación ante el Coventry. En el otro extremo de esa tabla de puntos esperados, los Sky Blues deberían estar en realidad en el último lugar según su rendimiento, aunque se encuentran seis puestos por encima. El Tottenham ganó los últimos cinco enfrentamientos directos, y el más reciente terminó 2-1 a favor del conjunto del norte de Londres. Un desenlace similar es lo que esperamos que se repita aquí.

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Los Spurs, acostumbrados a encajar primero

Aunque el equipo local podría registrar su primera victoria liguera de la temporada, el Coventry no se limitará a sentarse atrás y dejar que eso ocurra. Resulta evidente que no existen partidos fáciles en la Premier League. Los visitantes encadenan dos victorias consecutivas, por lo que la confianza en su vestuario debería ser alta.

Sin embargo, solo han marcado un gol lejos de su estadio esta temporada, un promedio de 0,33 goles por cada 90 minutos. Tras anotar cuatro goles en su último partido, los delanteros de los Sky Blues confiarán en sus opciones ante un rival que solo mantuvo la portería a cero en dos ocasiones la temporada pasada. Por ello, merece la pena explorar la opción de que los visitantes se adelanten en el marcador el lunes por la noche.

Las tropas de Lampard marcaron primero en el 33 % de sus partidos disputados hasta ahora, mientras que el Tottenham todavía no ha abierto el marcador en ninguno de los suyos. Los locales han visto a sus rivales marcar primero en el 67 % de sus partidos, independientemente del campo donde jueguen. Teniendo en cuenta el valor que ofrece el Coventry y la débil defensa del Tottenham, esta selección merece respaldo.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.