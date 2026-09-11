El Arsenal llega en gran forma, pero desembarca en Wearside solo tres días después de su visita a Nápoles. Estas son tres formas de jugar un sábado noche con pocos goles en el Stadium of Light, dentro de nuestro pronóstico Sunderland vs Arsenal.

Mejores apuestas Sunderland vs Arsenal

Total - Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.75 en 1xbet

Hándicap primera mitad - Sunderland +1 ⭐ @ 1.75 en 1xbet

Enzo Le Fée 2+ tiros ⭐ @ 2.30 en 1xbet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Sunderland vs Arsenal son cortesía de Codere, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Sunderland 0-1 Arsenal

Pronóstico de goleadores: Arsenal: Havertz

El Sunderland recibe al Arsenal en el Stadium of Light el sábado por la tarde-noche, en la jornada 4 de la Premier League. Los Gunners afrontan un calendario exigente y llegan a Wearside tres días después de un duro desplazamiento a Nápoles por la Champions League.

El equipo de Régis Le Bris suma cuatro puntos de tres partidos. A una derrota por 2-1 ante el Ipswich le siguió una victoria por 1-0 sobre el Fulham. El penalti tardío de Enzo Le Fée sirvió después para rescatar un empate 1-1 a domicilio ante el Brentford.

El Sunderland también venció 1-0 al Hull City en la Copa de la Liga inglesa el martes. Habib Diarra y Romaine Mundle siguen de baja por problemas musculares. El fichaje del último día del mercado, Juan Riquelme Angulo, todavía espera su visado.

El Arsenal ha ganado los cinco partidos competitivos que ha disputado esta temporada. No ha habido tregua tras conquistar su primer título de la Premier League en 22 años. Los Gunners han marcado 10 goles y solo han encajado uno. Ocupan la segunda plaza únicamente por goles a favor. El gol de Martin Ødegaard ayudó al equipo de Mikel Arteta a ganar 1-0 en su primer partido de la fase de liga de la Champions League 2026/27, en Nápoles.

William Saliba sigue de baja por un problema de espalda. Arteta hizo cuatro cambios en Nápoles y debería volver en gran medida al once que derrotó al Chelsea para el viaje a Wearside.

Alineaciones probables Sunderland vs Arsenal

Posible alineación del Sunderland:

Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Reinildo, Sadiki, Xhaka, Angulo, Meunier, Le Fée, Brobbey

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Calafiori, Konsa, Gabriel, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Tzolis, Ødegaard, Havertz

Dos equipos controlados que se enfrentan cara a cara

Cinco de los últimos siete partidos del Sunderland han tenido dos goles o menos. Dos de sus tres encuentros de la Premier League 2026/27 han terminado con dos goles o menos.

El Arsenal ha encajado solo una vez en cinco compromisos competitivos esta temporada. Sus victorias por 1-0 en Aston Villa y en Nápoles siguen el mismo patrón. El equipo de Arteta controla los partidos en lugar de intercambiar ocasiones.

Le Bris planteará un bloque compacto y buscará jugar al contragolpe. El riesgo evidente son los 26 tiros del Arsenal en Nápoles, que sumaron 4,05 goles esperados. Sin embargo, una probabilidad implícita del 57,1 % queda ligeramente por debajo de lo razonable.

Sunderland vs Arsenal Apuesta 1: Total - Menos de 2.5 goles @ 1.75 en 1xbet

Los Gunners empiezan lento y con poco tiempo de recuperación

El Arsenal solo pudo desbloquear al Nápoles en el minuto 75 del miércoles. En el descanso el marcador seguía en blanco. También se puso por debajo a los dos minutos ante el Chelsea el fin de semana pasado.

Los inicios lentos han sido una constante en esta racha por lo demás perfecta. Si se añade un largo desplazamiento entre semana a Italia, más un horario de sábado por la noche, el panorama no resulta sencillo para el Arsenal.

Le Bris hizo muchas rotaciones ante el Hull en la Copa de la Liga inglesa para mantener fresco a su once más fuerte de cara al fin de semana. El Stadium of Light rugirá desde el primer pitido. Esta apuesta solo necesita que el Sunderland esté igualado o por delante al descanso. Es la apuesta de valor más evidente de nuestro trío de pronósticos para el Sunderland vs Arsenal.

Sunderland vs Arsenal Apuesta 2: Hándicap primera mitad - Sunderland +1 @ 1.75 en 1xbet

Apostando por Le Fée como principal salida ofensiva del Sunderland

Enzo Le Fée ha promediado 2,4 tiros por cada 90 minutos esta temporada. Además, encabeza las estadísticas del Sunderland con 0,42 goles esperados por 90 minutos.

Su xGOT de 0,90 sugiere que está poniendo a prueba a los porteros en lugar de disparar sin criterio. Le Fée convirtió el penalti tardío que rescató un punto en Brentford, lo que lo confirma como el lanzador habitual de Le Bris desde los once metros.

El Sunderland pasará previsiblemente largos tramos sin el balón como local el sábado. Los disparos de media y larga distancia se convierten en la salida obvia ante una defensa compacta del Arsenal. El mayor riesgo es que los Gunners son quienes mejor restringen las ocasiones rivales. Sin embargo, que Le Fée dispare en dos o más ocasiones con una probabilidad implícita del 43,5 % parece una cuota corta.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.