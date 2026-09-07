Nuestro apostador experto comparte su pronóstico Real Madrid vs Inter Milan. Tras la última actuación de los merengues, el Inter podría llevarse un punto del Bernabéu.

Mejores apuestas Real Madrid vs Inter Milan

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Primer goleador - Kylian Mbappé ⭐ @ 3.50 en 1xBet

1x2 - Empate ⭐ @ 4.20 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs Inter Milan son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Real Madrid 2-2 Inter Milan

Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior - Inter Milan: Lautaro Martínez, Marcus Thuram

Dieciséis años después de llevar al Inter a su último título de Champions League, José Mourinho arranca una nueva campaña frente a su antiguo equipo. El Special One ha regresado al Real Madrid para su segunda etapa al mando del club, y parece que la luna de miel ha terminado. Los Blancos sufrieron su primera derrota de la temporada ante el Real Betis el viernes por la noche, lo que evidenció algunas preocupaciones para Mourinho.

Los blancos inician su búsqueda de esa 16ª corona europea, que ampliaría su propio récord, pero deberán superar desafíos exigentes. El nuevo formato de la Champions League ya está generando enfrentamientos apasionantes, y este partido es un buen ejemplo. Mourinho buscará superar a Christian Chivu, quien formó parte del equipo del Inter campeón de la Champions League en 2010.

El Inter ha completado un arranque perfecto en la Serie A, aunque su pleno de victorias corrió peligro el fin de semana. Pese a ir perdiendo 2-0 en casa ante el Nápoles, los campeones de Italia remontaron y ganaron el partido gracias a un gol de Lautaro Martínez en el tiempo añadido. Los Nerazzurri han estado cerca de conquistar la Champions en temporadas recientes, pero la sorprendente eliminación ante el Bodo/Glimt la pasada campaña será una motivación extra esta vez.

Alineaciones probables Real Madrid vs Inter Milan

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Bellingham, Valverde, Diomandé, Díaz, Vinícius Jr., Mbappé

Posible alineación del Inter Milan:

Martínez, Bastoni, Bisseck, Akanji, Diouf, Barella, Jones, Çalhanoğlu, Dimarco, Martínez, Thuram

Real Madrid vs Inter Milan Apuesta 1: Total y Ambos anotan - Más de 2,5 goles y Sí @ 1.72 en 1xBet

Antes de no marcar el pasado viernes, el Madrid había anotado ocho goles en sus dos salidas anteriores. Su línea de ataque es una de las más temidas de Europa y es más que capaz de marcar en más de una ocasión ante el Inter el martes. Jugar en casa le ofrece a Los Blancos una buena oportunidad para aprovechar sus ocasiones.

Además, el Real Madrid ha marcado al menos una vez en 35 de sus 36 partidos de Champions League bajo la dirección de Mourinho. Cuatro de sus últimos cinco partidos europeos en el Santiago Bernabéu terminaron con exactamente tres goles. Tres de los últimos cuatro partidos del Real superaron la barrera de los dos goles, algo que aquí parece muy probable.

El Inter, por su parte, ha marcado un mínimo de dos goles en 11 de sus 13 últimos partidos competitivos. Además, dos de sus tres encuentros esta temporada vieron a ambos equipos marcar y superar la línea de 2,5 goles. Considerando cómo han arrancado ambos equipos sus respectivas campañas, esperamos varios goles en este partido.

Real Madrid vs Inter Milan Apuesta 2: Primer goleador - Kylian Mbappé @ 3.50 en 1xBet

Kylian Mbappé fue duramente criticado tras su actuación ante el Real Betis. El francés fue tachado de "egoísta" e "impreciso" por medios españoles y franceses tras aquella derrota por 1-0. Además, falló un penalti en el tiempo de descuento que hubiera supuesto el empate para Los Blancos.

Mbappé tiene ahora la oportunidad de dejar atrás esa actuación. Se llevó la Bota de Oro de la Champions League la temporada pasada, con 15 goles en 11 partidos del torneo. Ya lleva cuatro goles en otros tantos partidos esta temporada.

Sería arriesgado descartar que marque en este partido de apertura, especialmente en el Bernabéu. Seis de sus últimos 10 goles en la Champions llegaron antes del minuto 35, lo que lo convierte en un firme candidato a abrir el marcador. Mbappé disfruta en esta competición. Tras una noche complicada el viernes, esperamos plenamente que rinda para su equipo el martes.

Real Madrid vs Inter Milan Apuesta 3: 1x2 - Empate @ 4.20 en 1xBet

Probablemente sea el mejor momento para visitar al Real Madrid, con los locales sin varios jugadores clave. Éder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy y Thiago Pitarch son baja segura, mientras que Raúl Asencio, Endrick y Marc Cucurella son duda. Además, Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva arrastran sanciones de la temporada pasada.

Ese centro del campo debilitado podría darle una ventaja al Inter. Los italianos no tienen preocupaciones importantes propias, con Djed Spence como único jugador todavía recuperando la plena forma física. Tres victorias en tres partidos, la última llegada en el tiempo añadido, le darán a los visitantes un enorme impulso de confianza de cara al martes. El historial de enfrentamientos apunta al dominio del Real Madrid, que ha ganado los últimos cuatro duelos en esta competición.

Esta es una oportunidad de oro para que el Inter salga del Bernabéu con algo, a diferencia de sus visitas recientes. Sin embargo, la defensa de Chivu no es precisamente sólida, lo que debería dar ocasiones a los locales para atacar. Un partido muy igualado podría estar sobre la mesa, con ambos conjuntos anulándose mutuamente hasta el pitido final.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.