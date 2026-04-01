PSG vs Toulouse Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 03/04/26

+

Mejores apuestas PSG vs Toulouse

Ambos equipos marcan – No ⭐ @ 2.05 en 1xBet

Más de 1.5 goles en el segundo tiempo ⭐ @ 1.215 en 1xBet

Ousmane Dembélé anota o asiste en cualquier momento ⭐ @ 1.555 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Toulouse son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xbet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del marcador: PSG 2-0 Toulouse

PSG 2-0 Toulouse Predicción de goleadores: PSG: Ousmane Dembélé, Désiré Doué

El Paris Saint-Germain ha mejorado significativamente desde su derrota 3-1 en la liga contra el Mónaco. Los vigentes campeones han ganado cada partido subsiguiente por un margen de tres goles o más. Derrotaron al Chelsea 8-2 en el global en la Champions League antes de marcar cuatro goles contra el Niza sin encajar.

Luis Enrique está manejando el ritmo perfectamente. Sus jugadores ahora enfrentan un mes exigente de partidos. Juegan primero contra el Toulouse, seguido de dos partidos contra el Liverpool, con un partido contra el Lens entre medio en los próximos 10 días.

El PSG no es invencible. Ambas derrotas en sus últimos 10 partidos fueron por 3-1. Sin embargo, el Toulouse ha estado intentando escalar a la mitad superior de la tabla de la liga después de un pobre febrero, donde solo lograron una victoria.

El Téfécé se encuentra en novena posición y llega a este enfrentamiento tras dos victorias consecutivas. Se recuperaron de una derrota por 1-0 contra el Marsella venciendo al último clasificado, el Metz, por 4-3. Posteriormente, el Toulouse derrotó al Lorient 1-0 en casa.

El partido de ida tuvo un resultado muy diferente. El PSG derrotó cómodamente al Toulouse 6-3 a principios de esta temporada. Los hombres de Carles Martínez Novell son vulnerables contra rivales de primer nivel. Este hecho hace que una victoria del PSG sea altamente probable. Para el club de la capital, este es un partido que deben ganar.

Alineaciones Probables PSG vs Toulouse

Posible alineación del PSG:

Safonov, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernández, Lee, Vitinha, Mayulu, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

Posible alineación del Toulouse:

Restes, McKenzie, Koumbassa, Nicolaisen, Donnum, Cáseres, Diop, Sidibé, Hidalgo, Russell-Rowe, Gboho

Las mejores apuestas PSG vs Toulouse

1er Pronóstico PSG vs Toulouse: Ambos equipos marcan – No @ 2.05 en 1xBet

El PSG ha tenido un excelente desempeño en defensa, asegurando partidos consecutivos sin recibir goles y marcando 7 goles en el camino. El jugador del Chelsea, Malo Gusto, fue el último en encontrar la red contra los parisinos, hace tres jornadas en el Parc des Princes.

Con Lucas Chevalier entre los suplentes, Matvey Safonov ha rendido excepcionalmente bien como portero en la segunda mitad de la temporada. Tres de las cinco porterías a cero del portero ruso en la liga llegaron durante los últimos cinco partidos de la Ligue 1 del PSG.

El Toulouse ha repuntado en las últimas semanas. Sin embargo, a pesar de sus victorias consecutivas, su defensa sigue desorganizada. Concedieron tres goles durante su victoria por 4-3 contra el último clasificado Metz, que ha marcado el tercer menor número de goles en la Ligue 1 (25).

El PSG está sobresaliendo tanto en ataque como en defensa. No sería sorprendente ver a Safonov registrar otra portería a cero, lo que aumentaría su total a 6 en la temporada. Esto lo colocaría cuatro porterías a cero por detrás de Chevalier.

2ºPronóstico PSG vs Toulouse: Más de 1.5 goles en el segundo tiempo @ 1.215 en 1xBet

El PSG ha aumentado significativamente su intensidad ofensiva después del descanso en sus partidos más recientes. Sus estadísticas lo demuestran claramente: 17 de los 28 goles que han marcado en sus últimos diez partidos han ocurrido en la segunda mitad. Además, nueve de sus últimos 14 goles llegaron después del intervalo.

Necesitaron un penalti de Nuno Mendes en el primer tiempo para inspirar una actuación de 3 goles durante la segunda mitad contra el Niza. Los jugadores de Luis Enrique son capaces de marcar temprano en el partido, pero construyen un impulso significativo de cara a los últimos 45 minutos.

El Toulouse tuvo problemas contra el Lorient en el primer periodo, sin poder anotar en sus cuatro disparos, con solo uno a puerta. Finalmente, necesitaron un gol de Emerson en el minuto 81 para asegurar los tres puntos.

El Téfécé parece vulnerable no solo al inicio de los partidos, sino también a medida que el juego avanza. El PSG posee una fantástica profundidad de plantilla y probablemente saldrá con más motivación tras la charla del medio tiempo. Por lo tanto, hay valor en respaldar más de 1.5 goles en el segundo tiempo en las apuestas PSG vs Toulouse.

3er Pronóstico PSG vs Toulouse: Ousmane Dembélé anota o asiste en cualquier momento @ 1.555 en 1xBet

Ousmane Dembélé descansó en la reciente victoria de Francia por 3-1 en el amistoso contra Colombia. Sin embargo, comenzó y jugó 58 minutos contra Brasil, proporcionando a Kylian Mbappé una excelente asistencia para el gol inicial en su victoria por 2-1.

El ganador del Balón de Oro 2025 se perdió las últimas semanas de febrero por una lesión en la pantorrilla, pero ha regresado en gran forma. Tiene un gol y dos asistencias en cinco apariciones para el club y la selección desde entonces. Esto incluye un pase crucial para el gol tardío de Pedro Fernández contra el Niza.

A pesar de perderse tramos significativos de la temporada, Dembélé ha registrado 13 goles y ocho asistencias en 29 apariciones competitivas para el PSG.

El francés es conocido por usar ambos pies de forma efectiva para driblar a los defensores. Proporciona una gran amenaza tanto como creador como goleador. Esperamos que domine a la defensa del Toulouse durante todo el partido.