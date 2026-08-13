Pronósticos Deportivo vs Real Madrid: Victoria del Real Madrid en Riazor

El Real Madrid consiguió este sábado su primer triunfo de la pretemporada frente al Ferencváros. Su rival de este miércoles regresa a LaLiga tras ocho años de ausencia.

Mejores apuestas para el Deportivo vs Real Madrid

Menos de 3,5 goles a cuota 1,83 en 1xbet

a cuota Gana el Real Madrid y ambos equipos marcan a cuota 2,40 en 1xbet

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Nuestro análisis: Estado de forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Deportivo 1-2 Real Madrid

Deportivo 1-2 Real Madrid Pronóstico de goleadores: Deportivo: Aubameyang | Real Madrid: Vinícius Júnior, Endrick

El Deportivo recibe al Real Madrid en el Abanca-Riazor este miércoles por la noche en la 81.ª edición del Trofeo Teresa Herrera. Será la primera aparición del conjunto blanco en el torneo coruñés desde 2013, un marco inmejorable para celebrar el ansiado retorno del Dépor a la máxima categoría tras ocho años en el pozo.

El equipo dirigido por Antonio Hidalgo llega invicto en sus seis compromisos veraniegos, sumando victorias ante Compostela, Lugo y Genoa, además de empates frente a Oviedo, St. Pauli y Fiorentina. Un gol de Kevin Sánchez en los minutos finales en el Luigi Ferraris selló el triunfo blanquiazul en el Trofeo Spagnolo.

La entidad deportivista ha invertido cerca de 30 millones de euros este verano, con las incorporaciones estelares del guardameta Leo Román y el veterano ariete Pierre-Emerick Aubameyang. Sin embargo, la gira italiana dejó al descubierto ciertos desajustes a la hora de defender los centros al área. Por su parte, Yeremay Hernández sigue bajo la supervisión de los fisioterapeutas gestionando sus molestias físicas.

Por parte del Real Madrid, el equipo afronta la cita tras cosechar su primera victoria de la pretemporada bajo el mando de José Mourinho: un 1-2 frente al Ferencváros. Antes de poner rumbo a Hungría, los merengues dejaron escapar una ventaja de dos goles ante la Fiorentina.

Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella e Ibrahim Konaté se reincorporaron a los entrenamientos este mismo lunes, mientras que Bellingham aún apura sus vacaciones. Militão, Rodrygo, Mendy y Asencio continúan causandocausa baja en el parte médico.

Alineaciones probables del Deportivo vs Real Madrid

Alineación probable del Deportivo de La Coruña: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Bright Ede, Angeliño; Amatucci, Gijselhart, Mario Soriano, Luismi Cruz; Aubameyang, Nsongo Bil.

Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Bright Ede, Angeliño; Amatucci, Gijselhart, Mario Soriano, Luismi Cruz; Aubameyang, Nsongo Bil. Alineación probable del Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Joan Martínez, Carreras; Valverde, Camavinga, Arda Güler; Bernardo Silva, Vinícius Júnior, Endrick.

Valor en un choque con tres o menos goles en Riazor

Cuatro de los seis envites veraniegos del Dépor han concluido con tres o menos tantos en el marcador. La escuadra de Antonio Hidalgo echó el cerrojo en sus primeros tres compromisos sin encajar un solo gol: goleó 4-0 al Compostela, empató a cero con el Oviedo y venció 1-0 al Lugo.

A continuación, firmaron un valioso empate 1-1 frente a la Fiorentina antes de imponerse al Genoa por 1-0 gracias a un tanto tardío de Kevin Sánchez.

Los coruñeses solo han recibido tres goles en todo lo que va de verano. Con Yeremay saliendo de lesión y el Madrid sumando rodaje progresivamente, todo apunta a otro duelo de guarismos reducidos.

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Triunfo blanco, pero con gol del Dépor

El Deportivo ha visto puerta en cinco de sus seis choques veraniegos, quedándose a cero únicamente en ese empate sin goles en Oviedo.

Por su parte, el Real Madrid ha encajado en cada uno de sus tres partidos a puerta abierta. Piccoli y Kean neutralizaron el 2-0 inicial ante la Fiorentina, y el Ferencváros logró recortar distancias en Budapest. Estos datos convierten esta selección en el pronóstico con mayor valor claro de nuestro trío de apuestas para este Deportivo vs Real Madrid.

Mourinho sigue sin poder contar con Militão en el eje de la zaga, por lo que tendrá que improvisar la línea defensiva con nombres de la cantera. Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella e Ibrahim Konaté apenas completaron sus primeros entrenamientos el lunes tras estirar su descanso posterior al Mundial, por lo que a lo sumo arrancarán desde el banquillo. El Real Madrid mantiene una pegada colosal arriba con Endrick, Vinícius Júnior y Arda Güler, pero mantener la portería a cero se antoja una tarea bastante más complicada.

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Salida en tromba: el Madrid manda al descanso y amarra la victoria

Los de Mourinho se han marchado por delante al paso por vestuarios en sus dos amistosos más recientes. Ante la Fiorentina mandaban por 2-0 antes del minuto 24 gracias a los tantos de Endrick y Alexis Ciria, alcanzando el descanso con un 2-1 a favor.

Posteriormente, Mario Rivas vio puerta en el minuto 41 en Budapest antes de que Carlos Espí pusiera el segundo en la victoria por 1-2.

Con Mbappé, Tchouaméni, Cucurella y Konaté recién incorporados el lunes, lo más probable es que el peso inicial vuelva a recaer sobre los futbolistas con más rodaje en sus piernas. Si están en condiciones, los galácticos entrarán en la segunda mitad para aportar un plus de calidad. Por ello, confiar en que los blancos se adelanten pronto y mantengan la ventaja es una opción excelente en esta casa de apuestas.