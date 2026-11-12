Nuestro experto comparte sus apuestas para el duelo de la UEFA Nations League entre Portugal y Dinamarca, que se juega el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 16:45h (hora de Chile). Portugal ya se ha clasificado y podría firmar su quinto triunfo en cinco partidos.

Mejores apuestas Portugal vs Dinamarca

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.65 en 1xBet

1x2 y Totales - Portugal y más de 2,5 goles ⭐ @ 1.96 en 1xBet

Goleador en cualquier momento - Goncalo Ramos ⭐ @ 2.05 en 1xBet

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Portugal 3-1 Dinamarca

Portugal 3-1 Dinamarca Pronóstico de goleadores: Portugal: Goncalo Ramos, Joao Felix, Gustavo Varela - Dinamarca: Rasmus Hojlund

La magnífica campaña de Portugal en la Nations League ha quedado algo eclipsada por la retirada de Cristiano Ronaldo del fútbol internacional. El excapitán puso fin a una ilustre carrera con Portugal que se extendió por más de 20 años. Su decisión llega tras su marcha anticipada de la concentración en la segunda jornada de septiembre y las secuelas de su desencuentro con el entrenador.

Pese a todo, la Selecao das Quinas ha sido impecable en sus primeros cuatro partidos de esta competición. Ya se ha asegurado su plaza en la siguiente ronda con dos jornadas de margen. Sin embargo, el anfitrión no parece dispuesto a relajarse: mantener su récord perfecto podría resultarle beneficioso de cara a las eliminatorias.

Dinamarca llega a Braga segunda en el grupo, pero está lejos de tener la clasificación asegurada. Dos derrotas en sus dos partidos restantes podrían incluso suponer su descenso a la Liga B. No obstante, si logra al menos un resultado positivo, tendrá opciones de avanzar en la fase de grupos.

Los daneses hicieron bien su trabajo al llevarse los tres puntos de Gales en su último compromiso. Los Rojos y Blancos pueden sentir que tienen más opciones aquí, ante una Portugal que ya tiene asegurado su billete para los cuartos de final. Los hombres de Brian Riemer aspiran a terminar segundos del grupo por cuarta Nations League consecutiva, motivación suficiente para pelear por la victoria.

Alineaciones probables Portugal vs Dinamarca

Posible alineación de Portugal:

Costa, Dalot, Dias, Veiga, Nazinho, Palhinha, Silva, Vitinha, Fernandes, Ramos, Felix

Posible alineación de Dinamarca:

Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Isaksen, Hjulmand, Hojberg, Daramy, Hojlund, Hogh

Los goles parecen asegurados

No hay dudas sobre la calidad que exhibe Portugal en ataque. No se ha notado ningún bajón desde la ausencia de Ronaldo. Los dirigidos por Jorge Jesus han anotado nueve goles en cuatro partidos, a un promedio de 2,25 goles por encuentro. Sin embargo, al haber encajado cuatro goles en esa racha, los visitantes confiarán en poder perforar su defensa.

Dinamarca marcó dos goles en su partido como local ante Portugal, así que no hay duda de que puede anotar en este encuentro. En aquel partido, los Rojos y Blancos remataron 12 veces por las 19 de Portugal, lo que demuestra que la diferencia no es tan amplia como se pensaba. Con siete goles en sus cuatro partidos, a un promedio de 1,75 por encuentro, confiamos en que los daneses también marcarán.

Los últimos tres partidos del anfitrión terminaron con goles en ambas porterías, al igual que tres de los últimos cinco de Dinamarca. Los dos enfrentamientos directos más recientes también acabaron con festejos para ambos bandos. Por eso, esperamos que ambos equipos marquen en este pronóstico Portugal vs Dinamarca.

Portugal vs Dinamarca Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.65 en 1xBet

La profundidad de plantel de Portugal podría ser demasiado para Dinamarca

Incluso si Jesus decide rotar bastante su plantel, cuenta con suficiente calidad para hacerlo sin resentirse. Aun así, lo más probable es que opte por una mezcla de titulares habituales y jugadores menos utilizados. Jugando en casa, Portugal querrá regalar otro triunfo a su hinchada.

Desde la derrota en octavos de final ante los campeones del mundo, España, en la gran cita global, Portugal encadena una racha de cuatro victorias consecutivas. Esa derrota sigue siendo su único tropiezo en sus últimos 14 partidos internacionales, una racha que también ha incluido 10 victorias y tres empates. Los últimos cinco partidos de Dinamarca han dejado un patrón de resultados interesante.

El equipo de Brian Riemer ha alternado victorias y derrotas, lo que podría ser motivo de preocupación teniendo en cuenta que ganó su último partido. Los daneses han perdido cuatro de sus últimos 10 encuentros en todas las competiciones, y también han ganado cuatro en ese tramo. Su última victoria a domicilio puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar fuera de casa, lo que demuestra que pueden sufrir como visitantes.

Portugal vs Dinamarca Apuesta 2: 1x2 y Totales - Portugal y más de 2,5 goles @ 1.96 en 1xBet

El peso goleador recae sobre Goncalo

Durante 22 años, Ronaldo fue el encargado de aportar los goles para su selección, convirtiéndola en seria candidata a los títulos. Ahora que se ha ido, esa responsabilidad recae en otros. Los dos jugadores que la han asumido en la Nations League son Joao Felix y Goncalo Ramos.

El delantero del AC Milan ha pasado apuros de forma en la Serie A, pero su rendimiento con Portugal ha sido mucho más sólido. Ramos y Felix son los máximos goleadores conjuntos de Portugal en la Nations League, y ambos esperan seguir sumando a su casillero. Ramos ya ha marcado tres goles en esta competición y podría terminar entre los máximos anotadores del torneo si Portugal avanza lejos en la competición.

Ramos ha marcado en cada una de sus últimas tres apariciones con su selección, además de registrar una asistencia. Contando su gol en la ventana internacional anterior, suma cinco goles en seis partidos entre club y selección. Cuando juega con Portugal, parece un futbolista más confiado. Habiendo marcado antes ante Dinamarca, todo apunta a que puede repetirlo.

Portugal vs Dinamarca Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Goncalo Ramos @ 2.05 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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