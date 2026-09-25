Noruega vs Portugal - Pronóstico y Apuestas Liga de Naciones | 27/09/26

El espectáculo está casi garantizado en este partido. Se marcaron 3 o más goles en los últimos 7 encuentros de Noruega, y Erling Haaland llega en plena forma y sin problemas físicos.

Mejores apuestas Noruega vs Portugal

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Noruega 2-1 Portugal

Pronóstico de goleadores: Noruega: Haaland, Bobb - Portugal: Ramos

Noruega recibe a Portugal en el Ullevaal Stadion el domingo por la noche. Los locales buscan confirmar su buen momento tras vencer 3-2 a Dinamarca en el Grupo A4 de la Liga de Naciones.

Los noruegos protagonizaron un partido loco de cinco goles ante sus rivales escandinavos en Oslo. Los tantos de Oscar Bobb y Erling Haaland en los primeros 20 minutos le dieron a Noruega una ventaja de dos goles. Sin embargo, Dinamarca empató antes de que Haaland resolviera el choque con una definición precisa tras un córner.

David Møller Wolfe fue expulsado por doble amonestación sobre el final y estará sancionado para el duelo ante Portugal. El ariete noruego Alexander Sørloth también sigue de baja por lesión.

Portugal ganó su primer partido de la Liga de Naciones 2026/27 en casa ante Gales. Fue el primer encuentro de Jorge Jesus al mando de los lusos. João Félix marcó el gol decisivo a mitad de la primera parte.

Jesus debe haber quedado decepcionado al ver que su equipo no logró ampliar la ventaja. Tuvieron numerosas ocasiones, con 22 tiros a puerta frente a los 5 de Gales. A Cristiano Ronaldo también le anularon un gol por el VAR.

Alineaciones probables Noruega vs Portugal

Posible alineación de Noruega:

Nyland, Ryerson, Ajer, Østigård, Bjørkan, Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Bobb, Haaland, Nusa

Posible alineación de Portugal:

Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão, Ramos

Un Noruega imparable que rara vez ofrece silencio

Los noruegos son una de las selecciones más entretenidas del fútbol europeo en este momento. Ambos equipos han marcado en cada uno de sus últimos 9 partidos en todas las competiciones. 9 de sus últimos 11 encuentros también han tenido 3 o más goles.

Noruega prefiere jugar con el pie en el acelerador y rara vez se repliega. No ha logrado portería a cero en sus últimos ocho partidos. El intercambio de golpes del jueves ante Dinamarca es otra prueba de ello.

Portugal también traerá mucho poder ofensivo a la cita. Los lusos registraron 22 tiros a puerta ante Gales, aunque no lograron el segundo gol que sentenciara el partido. Erling Haaland, por su parte, representa una amenaza genuina en solitario para la portería lusa.

Con una probabilidad implícita del 55,60%, este parece ser el valor más claro entre nuestras predicciones para el Noruega vs Portugal. El único riesgo es que Portugal logre controlar el ritmo del partido y prive a Noruega del balón.

Noruega vs Portugal Apuesta 1: Ambos equipos anotan y más de 2,5 goles - Sí @ 1.80 en 1xbet

La forma de Haaland convierte a Noruega en una apuesta viva en casa

Noruega lidera el Grupo A4 de la Liga de Naciones 2026/27 tras la primera jornada. Haaland está en un estado de forma temible de cara al gol. Marcó dos veces de 5 tiros a puerta y ha anotado en 10 de sus últimos 13 partidos oficiales.

Aunque Portugal ganó, no estuvo cerca de su versión más clínica en Lisboa. Analizado con frialdad, necesitó un gol desviado para superar al Gales de Craig Bellamy. Cristiano Ronaldo tuvo 7 tiros a puerta sin lograr marcar con ninguno.

Portugal afronta un breve descanso de solo 3 días para viajar de Lisboa a Noruega. Los locales, además, contarán con el respaldo de un ambiente hostil en Oslo. Esperamos que el mercado de 'empate no cuenta' a favor de los locales ofrezca cobertura si el partido se pone apretado. Aun así, el Ullevaal es una prueba genuina de las credenciales de cualquier equipo en la Liga de Naciones.

Noruega vs Portugal Apuesta 2: 1x2 - Noruega (Empate no cuenta) @ 1.85 en 1xbet

Valor en que Noruega marque dos o más

Noruega ha marcado 2 o más goles en 5 de sus últimos 7 partidos. Otra prueba de un equipo construido para atacar en lugar de contener al rival. Erling Haaland marcó 7 goles en solitario en 5 partidos del Mundial este verano.

Haaland y compañía también se benefician de una línea de suministro sólida como una roca. Martin Ødegaard, Oscar Bobb y Antonio Nusa aportan creatividad innata tanto desde zonas de creación como más adelantadas. Bobb también puede marcar, como demostró con su gol a mitad de semana ante Dinamarca.

Portugal hizo bien en dejar la portería a cero ante Gales, aunque el conjunto de Bellamy tuvo ocasiones para marcar a la contra. Keiffer Moore no logró conectar bien con un centro que podría haberle dado a Dan James un remate fácil cerca del final. Apostar por que Noruega marque dos goles a una probabilidad implícita del 50 % equivale a una moneda al aire. Sin embargo, los locales suelen superar esa barrera con regularidad.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Noruega vs Portugal Apuesta 3: Total - Más de 1,5 goles de Noruega @ 2.00 en 1xbet

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