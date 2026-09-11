Nuestro experto en apuestas comparte las mejores predicciones para el derbi de Mánchester, decantándose por una sorpresa de los locales.

Mejores apuestas Manchester United vs Manchester City

Doble oportunidad - Manchester United/Empate ⭐ @ 1.59 en 1xbet

Goleador en cualquier momento - Erling Haaland ⭐ @ 1.92 en 1xbet

Tiros a puerta del jugador 2+ - Bruno Fernandes a tener al menos 2 tiros a puerta ⭐ @ 4.10 en 1xbet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester United vs Manchester City son cortesía de 1xbet, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Manchester United 2-2 Manchester City

Pronóstico de goleadores: Manchester United: Bruno Fernandes, Matheus Cunha - Manchester City: Erling Haaland x2

Tras su sorpresiva derrota ante el Hull City en la jornada inaugural, el Manchester United se ha recuperado bastante bien. Sin embargo, el resultado del fin de semana pasado como visitante ante el Everton no fue el ideal. Cedieron la ventaja en dos ocasiones y solo sumaron un punto en Merseyside. Los hombres de Michael Carrick creyeron haber ganado tras el gol de Benjamin Sesko en el minuto 88, pero Ainsley Maitland-Niles empató en el 96.

El United regresó después a la Champions League el jueves por la noche, cuando recibió a los campeones de Azerbaiyán, el Sabah Baku. Los Red Devils fueron mucho más contundentes y ganaron 4-0. Eso supuso una preparación ideal de cara al derbi de Mánchester que se avecina. Aunque todavía es pronto en la temporada, este derbi tiene una importancia extra y ambos equipos llegarán muy motivados.

El Manchester City ha arrancado de forma positiva desde la marcha de Pep Guardiola del club. Enzo Maresca ha trabajado con discreción y ha entregado los resultados necesarios para mantener contenta a la afición. Pese a un difícil estreno en la Premier League, el City encontró la manera de ganar.

Los Cityzens también arrancaron su participación en la Champions League durante la semana. Los de Maresca afrontaron un compromiso complicado como visitantes ante el FC Porto. Sin embargo, lo resolvieron bien y salieron de Portugal con los tres puntos. Los aficionados del City argumentarían que ahora están en mejor forma y son favoritos para ganar el derbi de este fin de semana.

Alineaciones probables Manchester United vs Manchester City

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Dalot, Maguire, Martínez, Shaw, Tielemans, Santos, Mbeumo, Fernandes, Dorgu, Cunha

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Fernández, Anderson, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland

Posible sorpresa en Old Trafford

La temporada pasada, el primer partido de Michael Carrick al mando fue precisamente contra el Manchester City. El equipo de Carrick partía como perdedor antes del choque, pero venció con comodidad por 2-0 a sus rivales. El United ya no es el equipo tímido que vimos bajo las órdenes de Ruben Amorim.

Siguen teniendo debilidades, pero suelen rendir a su mejor nivel en un derbi. La ventaja de jugar en casa es otra razón para confiar en el United en este partido. Desde su derrota ante el Hull, los Red Devils están invictos en tres partidos en todas las competiciones, con dos victorias en ese tramo.

El City no ofrece muchas debilidades que los locales puedan explotar. Parecen haberse integrado bien como equipo. Sin embargo, una visita a Old Trafford siempre resulta complicada para los Cityzens. El United ha ganado dos de los últimos cuatro enfrentamientos directos, por lo que podría causarle problemas a los visitantes.

Carrick ha construido un equipo sólido, capaz de evitar la derrota por completo. Quiere que la caída ante el Hull siga siendo un tropiezo aislado. No obstante, hará falta una buena actuación como local si quieren frenar el progreso del City el domingo.

Manchester United vs Manchester City Apuesta 1: Doble oportunidad - Manchester United/Empate @ 1.59 en 1xbet

Haaland continúa con su impresionante racha goleadora

Se nos están agotando los superlativos para describir al número nueve del Manchester City. Erling Haaland ha comenzado la temporada de la manera habitual, marcando goles con regularidad para el Manchester City. El delantero noruego ha estado muy afinado, especialmente después de su impresionante Mundial.

Haaland marcó siete goles en cinco partidos en Norteamérica, y ha trasladado esa forma a su temporada de club. Ya ha marcado tres goles de liga en otros tantos partidos. El delantero llega a este encuentro tras anotar cinco goles en sus últimos tres partidos en todas las competiciones.

Ante el Porto durante la semana, Haaland lideró el partido en tiros (6), xG (goles esperados) de 1,33 y toques en el área rival con siete. En liga, acumula un xG de 2,47 y promedia 4,7 tiros por cada 90 minutos. Si es capaz de reproducir esas cifras en Old Trafford, es probable que consiga marcar.

Manchester United vs Manchester City Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Erling Haaland @ 1.92 en 1xbet

Fernandes ofrece valor en el mercado de tiros

Bruno Fernandes ha sido criticado por sus gestos en el terreno de juego, pero su importancia para el United es evidente. Sigue siendo central en el juego ofensivo de su equipo. La temporada pasada batió el récord de la Premier League de más asistencias en una sola campaña, con 21.

Su aportación goleadora ha mejorado, con cuatro goles en cuatro partidos en todas las competiciones esta temporada. Su xG por partido de 0,75 es el segundo más alto del equipo, por detrás de Bryan Mbeumo. Eso demuestra lo ofensivo que ha sido este curso. Ese xG es además el más alto entre los tres máximos goleadores conjuntos de la categoría, junto a Erling Haaland y Alexander Isak.

Fernandes remató 15 veces en sus tres partidos de liga, la cifra más alta de cualquier jugador de la Premier League. El centrocampista portugués promedia cinco tiros por partido, y realizó tres tiros durante la semana ante el Sabah Baku. Con su posición ahora más adelantada en el campo, Fernandes podría fácilmente registrar al menos dos tiros a puerta ante el City.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Manchester United vs Manchester City Apuesta 3: Tiros a puerta del jugador 2+ - Bruno Fernandes a tener al menos 2 tiros a puerta @ 4.10 en 1xbet

+