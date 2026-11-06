Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Manchester United vs Aston Villa. El Villa está rindiendo mejor en el ámbito doméstico y podría dar la sorpresa con una victoria.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Manchester United 1-2 Aston Villa

Manchester United 1-2 Aston Villa Pronóstico de goleadores: Manchester United: Matheus Cunha - Aston Villa: Nicolas Jackson, John McGinn

Hubo un destello de esperanza en Old Trafford a mitad de semana en medio de la oscuridad de las últimas semanas. Después de apenas 17 minutos, el Manchester United se encontró perdiendo 2-0 ante la Roma en la Champions League. Llegados a ese punto, los hinchas de los Red Devils en todo el mundo debieron temer que la historia se repitiera, como si otro colapso familiar estuviera a punto de producirse.

Sin embargo, Michael Carrick dio claramente una charla inspiradora en el descanso, porque sus hombres salieron encendidos. El United remontó y terminó ganando 3-2 gracias a dos goles de Matheus Cunha. Ahora necesitan trasladar esa misma energía a la Premier League este fin de semana, cuando reciban a un rival duro como el Aston Villa.

Para los Villans fue justo al revés: cayeron 3-0 a mitad de semana en la Champions League. Sin embargo, los hombres de Unai Emery no deberían desanimarse por la derrota ante el Barcelona, uno de los favoritos para levantar el trofeo esta temporada. El Villa espera que sus compromisos continentales no interfieran en su progreso doméstico.

Tras un inicio de liga típicamente lento, el Villa ha empezado a encadenar resultados positivos. Una de sus victorias llegó precisamente ante el Manchester City, al que le infligieron su primera derrota de la temporada. Los visitantes ahora buscan imponerse al Manchester United en Old Trafford y continuar su trayectoria ascendente en la Premier League.

Alineaciones probables Manchester United vs Aston Villa

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Yoro, Maguire, Heaven, Dalot, Santos, Tielemans, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Posible alineación del Aston Villa:

Suzuki, Cash, Lindelof, Torres, Maatsen, Barkley, Goretzka, McGinn, Buendía, Manzambi, Jackson

El Villa podría adelantarse primero en Old Trafford

Pese a presumir de algunos de los mejores números subyacentes, el Manchester United ha marcado solo 10 goles en sus nueve partidos de Premier League esta temporada. Ningún otro equipo ha rematado más que sus 167 disparos esta campaña, pero su porcentaje de conversión del 5,99 % los sitúa en el penúltimo puesto.

Los Red Devils necesitan trabajar su definición, mientras que el Aston Villa no ha mostrado dificultades de ese tipo. Los visitantes han marcado al menos una vez en cada uno de sus últimos seis partidos de liga. Los hombres de Emery han abierto el marcador en el 50 % de sus desplazamientos en esta competición.

Por su parte, los locales han permitido que su rival se adelantara en el 75 % de sus partidos como local en liga esta temporada. Otro dato sorprendente es que todavía no han llegado al descanso con ventaja en el Theatre of Dreams en esta Premier League. Con los hombres de Carrick sin mantener aún la portería a cero en el campeonato, el Villa tiene motivos para confiar en romper el empate inicial primero.

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Jackson podría aprovechar el reajuste defensivo del United

La cúpula del Chelsea podría estar mirando las actuaciones de Nicolas Jackson en el Aston Villa y preguntándose por qué no pudo rendir igual allí. El internacional senegalés necesitó algunos partidos para adaptarse al Villa, pero ya ha encontrado su mejor versión. Jackson es ya el máximo goleador del club en liga esta temporada, con cinco goles en ocho apariciones.

Para poner esto en contexto, mientras jugaba en un Bayern de Múnich de ataque prolífico la temporada pasada, apenas marcó ocho goles en 23 partidos de Bundesliga. Jackson está floreciendo bajo las órdenes de Emery y ya acumula seis goles en sus últimas siete salidas en todas las competiciones.

Abrió el marcador ante el Fulham la semana pasada, y debería llegar motivado a esta cita. Jackson ha disputado tres enfrentamientos personales ante el United y nunca les ha marcado. Con Carrick reorganizando su defensa para suplir la sanción de Lisandro Martínez, el delantero podría encontrar algo de espacio el domingo.

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El estado de forma actual marcará la diferencia

Aunque el Manchester United rescató una victoria desde una posición complicada a mitad de semana, su forma en la Premier League sigue siendo motivo de gran preocupación. El equipo local ha ganado solo uno de sus cuatro partidos en Old Trafford, logrado en la Jornada 2 ante el recién ascendido Ipswich Town. No ha ganado un partido de liga en sus últimos siete intentos consecutivos.

Eso sin duda animará a los visitantes, que han ganado el 50 % de sus desplazamientos en esta competición y solo han perdido uno de los cuatro partidos. Los Villans llegan a Manchester tras una racha invicta de cinco partidos, en la que ganaron tres y empataron dos. En esos cinco encuentros, el Villa se puso por delante al descanso en cuatro ocasiones.

Los hombres de Emery han demostrado ser expertos en mantener su ventaja, ya que han generado 2,50 puntos por partido cuando marcan primero. Mientras tanto, el United solo ha logrado igualar en una ocasión tras ceder la ventaja en tres partidos como local esta temporada. Ambos equipos ganaron sus respectivos duelos como local la temporada pasada, por lo que este pronóstico se basa más en la forma actual que en los precedentes.

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