Manchester City vs Southampton Pronóstico y Apuestas FA Cup | 25/04/26

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Mejores apuestas Manchester City vs Southampton

Manchester City -2 (Hándicap 1x2) ⭐ @ 2.38 en 1xBet

Ambos equipos anotan: No ⭐ @ 1.83 en 1xBet

2.ª mitad (Mitad con más goles) ⭐ @ 1.94 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Manchester City 3-0 Southampton

Manchester City 3-0 Southampton Pronóstico de goleadores: Manchester City: Haaland, Cherki, Semenyo | Southampton: N/A

El Manchester City se mide en Wembley al Southampton, equipo aspirante al ascenso en la Championship, en la primera semifinal de la FA Cup del fin de semana. Los hombres de Pep Guardiola llegan con la moral por las nubes tras recuperar el liderato de la Premier League el pasado miércoles.

La ajustada victoria a domicilio frente al Burnley permitió al City superar a los "Gunners" y situarse en la primera posición a falta de cinco jornadas. El sueño del doblete nacional sigue vivo y esta semifinal ante un rival de segunda división se presenta como una oportunidad de oro.

Parece que Guardiola ha vuelto a afinar a su plantilla para el tramo decisivo de la temporada. Han ganado sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, con un balance de 11 goles a favor y solo uno en contra. Esta solidez defensiva es especialmente meritoria dadas las bajas de piezas clave como Gvardiol. Por otro lado, el motor del equipo, Rodri, podría perderse la cita por molestias musculares.

Por su parte, el Southampton atraviesa un momento de forma espectacular tanto en liga como en copa, encadenando una racha de 20 partidos invicto. Sin embargo, el equipo de Tonda Eckert mostró signos de fatiga en el reciente empate 2-2 contra el Bristol City. Los "Saints" necesitaban los tres puntos para seguir peleando por el ascenso directo, pero les faltó la intensidad y la capacidad de reacción de otras tardes.

El calendario está siendo implacable con ellos: afrontan un ciclo de siete partidos en 21 días, y el duelo del sábado será el sexto de esta maratón. Aunque alcanzar la final de la FA Cup sería un hito histórico, el objetivo número uno del club sigue siendo, sin ninguna duda, el regreso a la Premier League.

Alineaciones Probables Manchester City vs Southampton

Posible alineación del Manchester City:

Trafford; Nunes, O’Reilly, Khusanov, Guehi; Gonzalez, Silva, Semenyo; Cherki, Doku, Haaland.

Posible alineación del Southampton:

Peretz; Bree, Manning, Harwood-Bellis, Wood; Downes, Charles, Matsuki; Azaz, Scienza, Larin.

Las mejores apuestas Manchester City vs Southampton

1er Pronóstico Manchester City vs Southampton: Manchester City -2 (Hándicap 1x2) @ 2.38 en 1xBet

Victoria holgada para los "Citizens"

El City ya se vio las caras con el Southampton en la FA Cup 21/22, ganando por un margen de tres goles (4-1), y todo apunta a que podrías ver algo similar este fin de semana. El conjunto de Manchester llega tras arrollar al Liverpool por cuatro goles en cuartos y vencer con solvencia al Chelsea hace apenas diez días.

Aunque el promedio del equipo de Pep es de 1.90 goles por partido en esta edición de copa, su capacidad para castigar a los grandes sugiere que aprovecharán el cansancio acumulado de los "Saints". El amplio césped de Wembley es el escenario ideal para que el City desgaste al rival. Según los datos, la probabilidad de que el City gane por tres o más goles es del 42%.

2ºPronóstico Manchester City vs Southampton: Ambos equipos anotan: No @ 1.83 en 1xBet

Valor en la portería a cero

En cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos, al menos uno de los dos equipos se quedó sin marcar. Curiosamente, la última vez que ocurrió fue a favor del Southampton en enero de 2023.

A pesar de que el 80% de los duelos recientes terminaron con un "No" en el mercado de ambos marcan, esta casa de apuestas ofrece una cuota que implica una probabilidad de solo el 54.64%. Esto convierte este pick en la opción con más valor de nuestro análisis.

Dada la fiabilidad defensiva del City en citas clave contra Arsenal, Liverpool o Chelsea, parece poco probable que un equipo de la Championship logre perforar su portería.

3er Pronóstico Manchester City vs Southampton: 2.ª mitad (Mitad con más goles) @ 1.94 en 1xBet

La acción llegará tras el descanso

La estrategia del Southampton será, previsiblemente, resistir y desesperar al City. Los "Saints" no pueden permitirse un intercambio de golpes a tumba abierta como suelen hacer en su categoría. Si logran mantener el tipo en la primera parte, es posible que se arriesguen algo más en el segundo tiempo.

Los datos respaldan esta tendencia: el City se ha ido al descanso con empate en el 60% de sus partidos de copa este año. Además, más del 54% de los goles en los encuentros del Southampton llegaron tras la reanudación, con un 27% concentrado en el último cuarto de hora. Si te fijas en el City, solo el 5% de sus goles en esta FA Cup llegaron en la primera media hora, mientras que el 73% se anotaron entre el minuto 41 y el 70.