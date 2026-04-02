Manchester City vs Liverpool Pronóstico y Apuestas FA Cup | 04/04/26

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Mejores apuestas Manchester City vs Liverpool

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Man City 2-1 Liverpool

Man City 2-1 Liverpool Predicción de goleadores: Man City: Haaland, Semenyo - Liverpool: Ekitike

El Manchester City recibe al Liverpool el sábado al mediodía, con un billete a las semifinales de la FA Cup en juego.

Los hombres de Pep Guardiola reciben a los Reds en el Etihad Stadium, con el objetivo de lograr su tercera victoria consecutiva contra el club de Merseyside. Vencieron 3-0 en casa al equipo de Arne Slot en noviembre y ganaron 2-1 en Anfield, cuando los Reds terminaron el partido con diez hombres.

El City solo perdió uno de sus últimos 16 partidos en todas las competiciones. Perdieron su partido más reciente contra el Real Madrid, que se impuso por 1-2 en el partido de vuelta de su eliminatoria de la Champions League.

Guardiola tiene pocos problemas de selección este fin de semana, con Rúben Dias como la única ausencia importante. Se espera que Erling Haaland sea titular tras dos semanas de descanso. El noruego estará apoyado en el ataque por Antoine Semenyo y Jeremy Doku.

El Liverpool llegó al reciente parón internacional con una decepcionante derrota por 2-1 en Brighton en la liga. Esta derrota llegó solo 72 horas después de su victoria por 4-0 contra el Galatasaray en Champions League, subrayando su inconsistencia en la temporada 2025/26.

Arne Slot tiene varios problemas de selección para este partido de copa. Mo Salah y Alisson Becker son las principales preocupaciones, mientras que Federico Chiesa también se está recuperando de una lesión menor. Alexander Isak continúa su rehabilitación tras la fractura de pierna que sufrió en diciembre.

Alineaciones Probables Manchester City vs Liverpool

Posible alineación del Manchester City:

Trafford; O’Reilly, Nunes, Khusanov, Guehi, Rodri, Silva, Doku, Semenyo, Cherki, Haaland

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili; Frimpong, Kerkez, van Dijk, Konaté, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike

Las mejores apuestas Manchester City vs Liverpool

1er Pronóstico Manchester City vs Liverpool: Victoria del Manchester City @ 1.83 en 1xBet

La principal prioridad del Liverpool sigue siendo terminar entre los cinco primeros de la EPL y competir por la Liga de Campeones. Entre tanto, la FA Cup podría suponer una distracción este fin de semana. El City aún tiene una ligera posibilidad de ganar el título de la Premier League. Una victoria sobre los Reds aumentaría su confianza tras su eliminación en la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

También es cierto que el Liverpool podría estar perdiendo hasta nueve jugadores del primer equipo de su plantilla este fin de semana. Alisson Becker podría seguir fuera de los postes, mientras que la disponibilidad de Mo Salah y Federico Chiesa sigue siendo incierta.

Las estrellas internacionales del City han esquivado las lesiones. La principal ausencia para Guardiola es Rúben Dias (isquiotibiales). Probablemente será reemplazado por Khusanov junto a Marc Guehi. Considerando todo lo anterior, hay valor en respaldar al City para ganar el partido en los 90 minutos a una probabilidad del 56.50%.

2ºPronóstico Manchester City vs Liverpool: Erling Haaland - Primer Goleador @ 3.75 en 1xBet

El entrenador de la selección nacional de Noruega, Ståle Solbakken, tomó la decisión de dar descanso a la estrella del City, Erling Haaland, de las obligaciones internacionales. Debido a que los noruegos ya se clasificaron para el Mundial de este verano, Solbakken optó por dejar a Haaland en casa para los amistosos de marzo.

Esto fue una excelente noticia para el entrenador del City, Pep Guardiola, quien ha podido proteger a su delantero estrella de lesiones. A Haaland le gusta jugar contra el Liverpool. Ha registrado dos goles y una asistencia en sus dos encuentros de la Premier League contra los Reds en la temporada 2025/26.

La tasa de goles de Haaland esta temporada en todas las competiciones es del 69.80%. Podemos respaldarlo para que anote el primer gol en este encuentro a una probabilidad del 26.32%. Haaland estará fresco desde el inicio del partido, tras dos semanas sin jugar. Esta es la selección de mayor valor de nuestro trío de apuestas Manchester City vs. Liverpool.

3er Pronóstico Manchester City vs Liverpool: Empate (1er Tiempo) @ 2.375 en 1xBet

El Manchester City ha empatado al descanso en el 40% de sus partidos de la FA Cup hasta ahora esta temporada, mientras que el Liverpool lo ha hecho en el 50% de sus eliminatorias de la FA Cup en 2025/26.

Se puede respaldar que este cuarto de final estará empatado al descanso a una probabilidad del 40%, cuando las estadísticas sugieren que debería estar más cerca del 45%-50%. Ambos equipos tienen jugadores que han estado ocupados con partidos internacionales durante dos semanas. Puede llevar algo de tiempo que sus estrellas recuperen el ritmo.

Mientras tanto, menos del 31% de los goles en los partidos de copa del Liverpool llegaron en la primera mitad de los partidos. El City suele comenzar rápido los partidos y ha marcado el 67% de los goles en sus eliminatorias de copa en los primeros 45 minutos. Sin embargo, la importancia del partido probablemente llevará a ambos equipos a jugar con cautela al inicio.