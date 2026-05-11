Manchester City vs Crystal Palace Pronóstico y Apuestas Premier League | 13/05/26

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Mejores apuestas Manchester City vs Crystal Palace

Man City gana y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.53 en 1xBet

Ambos equipos marcan: No ⭐ @ 1.745 en 1xBet

Jeremy Doku anotador en cualquier momento ⭐ @ 3.20 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Manchester City 3-0 Crystal Palace

Manchester City 3-0 Crystal Palace Pronóstico de goleadores: Manchester City: Erling Haaland (x2), Jeremy Doku

El Manchester City dejó escapar una oportunidad de oro la semana pasada al empatar con el Everton, aunque logró resarcirse venciendo al Brentford. Sin embargo, la crucial victoria del Arsenal el domingo los ha dejado a cinco puntos de distancia, por lo que los Cityzens necesitan ganar sí o sí para mantenerse en la pelea por el título.

Los hombres de Pep Guardiola encadenan ocho partidos invictos y son claros favoritos en el que será su penúltimo partido en casa de la temporada.

Por otro lado, el Crystal Palace llega a esta cita con poco en juego en la Premier League. Situados en la mitad de la tabla, las "Águilas" de Oliver Glasner tienen la mirada puesta en la próxima final de la Conference League.

Tras empatar 2-2 con el Everton el domingo, parece muy poco probable que su racha de cuatro partidos sin ganar en la competición doméstica termine este miércoles por la noche.

Alineaciones Probables Manchester City vs Crystal Palace

Posible alineación del Manchester City:

Alineación probable del Manchester City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, O’Reilly; Silva, Reijnders, Semenyo; Cherki, Doku, Haaland.

Posible alineación del Crystal Palace:

Alineación probable del Crystal Palace: Henderson; Canvot, Riad, Lacroix; Munoz, Lerma, Kamada, Devenny; Johnson, Pino, Larsen.

Las mejores apuestas Manchester City vs Crystal Palace

1er Pronóstico Manchester City vs Crystal Palace: Man City gana y más de 2.5 goles @ 1.53 en 1xBet

El City necesita la victoria con mucha más urgencia

El equipo de Pep Guardiola sigue intentando dar caza al Arsenal en lo más alto de la tabla y se le acaba el tiempo. Mientras tanto, las Águilas ya se han quedado sin opciones de clasificación europea y no tienen grandes objetivos por los que pelear.

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, hay dudas sobre Rodri tras su reciente lesión, mientras que Rúben Dias podría regresar al once titular. Por su parte, el Palace no presenta nuevas bajas, aunque siguen ausentes Eddie Nketiah, Borna Sosa, Evann Guessand y Cheick Doucouré. Ambos equipos cuentan con una profundidad de plantilla notable, pero el City es, sin duda, el equipo más fuerte.

Si hablamos de producción ofensiva, los Cityzens no han tenido problemas esta temporada. Han marcado seis goles en sus dos últimos encuentros y suman 20 en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. Dado que los tres puntos son una necesidad absoluta y que el Crystal Palace prioriza su final europea, esperamos una victoria contundente del conjunto local.

2ºPronóstico Manchester City vs Crystal Palace: Ambos equipos marcan: No @ 1.745 en 1xBet

Otra portería a cero para los locales

En el plano defensivo, el City se ha mostrado algo irregular en las últimas semanas. Lograron mantener su portería imbatida en el reciente 3-0 contra el Brentford, pero esa fue solo una de las cinco veces que lo consiguieron en sus últimos 15 partidos oficiales. No obstante, con tanto en juego y tras la solidez mostrada ante los "Bees", confiamos en que repitan la hazaña esta semana.

Los hombres de Guardiola han dejado su portería a cero en 15 ocasiones como locales esta temporada sumando todas las competiciones. Además, ganaron el partido de ida por 0-3, lo que demuestra que saben perfectamente cómo romper la defensa del Palace y anular su ataque.

El conjunto londinense no suele quedarse sin marcar en esta campaña 2025/2026, pero creemos que eso cambiará en este encuentro. Recientemente no pudieron ver puerta ante el Bournemouth ni frente al West Ham, por lo que el City tendrá confianza en sus posibilidades. Esperamos una victoria local "a cero" en el Etihad.

3er Pronóstico Manchester City vs Crystal Palace: Jeremy Doku anotador en cualquier momento @ 3.20 en 1xBet

Apostando por alguien que no sea Haaland

Dada su increíble capacidad goleadora, no sorprende que la cuota por un gol de Erling Haaland no ofrezca demasiado valor en cualquier casa de apuestas.

El noruego es el gran favorito del operador para ver puerta, pero hemos preferido explorar otras opciones en Manchester. Hay un jugador en particular que está terminando la temporada en un estado de forma fantástico.

Jeremy Doku solo ha anotado ocho goles en la presente campaña, pero cinco de ellos han llegado en sus últimos seis partidos. El extremo belga está firmando actuaciones muy productivas mientras el City intenta adelantar a los "Gunners" en la cima.

El City tiene muchos goleadores potenciales, incluyendo a Haaland, Rayan Cherki u Omar Marmoush. Sin embargo, esta semana nos decantamos por el atacante que tiene la racha a su favor. Glasner tendrá que pedir a su defensa que vigile de cerca a Doku, ya sea si sale de inicio o si entra como revulsivo.