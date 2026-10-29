El Brighton todavía no ha ganado en el Etihad en nueve visitas en la Premier League. ¿Podrán los de Fabian Hürzeler recuperarse de su eliminación en la tanda de penaltis de la EFL Cup el miércoles?

Mejores apuestas Manchester City vs Brighton

1x2 primera mitad - Manchester City ⭐ @ 2.05 en 1xBet

Total - Más de 3,5 goles ⭐ @ 2.00 en 1xBet

Jeremy Doku 3+ tiros ⭐ @ 2.10 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Brighton son cortesía de 1xBet, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Manchester City 3-1 Brighton

Pronóstico de goleadores: Manchester City: Haaland x2, Ndiaye - Brighton: Kostoulas

El Manchester City y el Brighton & Hove Albion se enfrentan en el Etihad por segunda vez en cuatro días, esta vez en la Premier League. El City se llevó el primer duelo en la Copa de la Liga inglesa (4ª ronda) mediante una tanda de penaltis.

El equipo de Enzo Maresca sigue en lo más alto de la Premier League por diferencia de goles. Cayeron derrotados el pasado fin de semana en Aston Villa, un estadio que se está convirtiendo en terreno complicado para los citizens. El City no tiene un partido sencillo para volver a la senda de la victoria este sábado ante un Brighton que marcha tercero.

Maresca tuvo el lujo de rotar su plantilla el miércoles por la noche, con Antoine Semenyo y Matheus Nunes como únicas bajas por lesión en estos momentos. Jugadores como Jeremy Doku, Enzo Fernández e Iliman Ndiaye descansaron en el banquillo entre semana y deberían reaparecer el sábado.

La afición del Brighton no podría haber pedido mejor arranque de la 2026/27. Los Seagulls ocupan la tercera plaza de la Premier League. El conjunto de Fabian Hürzeler es el segundo mejor valorado de la liga inglesa según FotMob, con una media de 7,09, apenas por encima del vigente campeón, el Arsenal (7,08).

El equipo de Hürzeler ha marcado 23 goles esta temporada, más que cualquier otro equipo de la categoría. También ha firmado victorias destacadas ante el Arsenal (3-0) y su acérrimo rival, el Crystal Palace (5-0). El de este sábado es el tercer desplazamiento de los de Hürzeler en los últimos 12 días.

Alineaciones probables Manchester City vs Brighton

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Cherki, Ndiaye, Doku, Haaland

Posible alineación del Brighton & Hove Albion:

Verbruggen, Kadioglu, Dunk, Vuskovic, De Cuyper, Gross, Boscagli, Gómez, Chema, Ayari, Kostoulas

Los locales, candidatos a adelantarse pronto en el marcador

El City se ha puesto por delante al descanso en seis de los últimos siete enfrentamientos ante el Brighton. Es una pauta que merece atención.

Maresca también puede rotar con libertad tras haber dado descanso a cinco hombres clave el miércoles. Phil Foden y Mateo Kovacic esperan su oportunidad desde el banquillo.

El Brighton no cuenta con ese lujo. Este es su tercer desplazamiento en 12 días y el segundo a Manchester en apenas cuatro. Erling Haaland acumula nueve goles en la liga y ostenta la mejor puntuación del City según FotMob, con un 8,01. Haaland, además, ha marcado en cada uno de sus últimos cinco partidos ante el Brighton.

Esperamos que el City pueda irse por delante al descanso, con una probabilidad implícita del 48,8 %. Esto a pesar de que los citizens se han adelantado en el 85,7 % de sus últimos siete duelos ante los Seagulls. Según los datos históricos, esta podría ser la apuesta de mayor valor de nuestro pronóstico Manchester City vs Brighton.

Manchester City vs Brighton Apuesta 1: 1x2 primera mitad - Manchester City @ 2.05 en 1xBet

Dos de los conjuntos más vistosos de la Premier League vuelven a verse las caras

Dos de los cuatro partidos como local del City en la liga han tenido cuatro goles o más. El Sunderland cayó por 5-3 y el Ipswich perdió en un vibrante 3-2.

El Brighton ha mantenido ese mismo ritmo goleador fuera de casa. Perdió 4-3 en Stamford Bridge ante el Chelsea y ganó 5-0 en Coventry. El duelo copero del miércoles dejó cuatro goles en apenas 72 minutos. Ambos equipos marcaron dos tantos antes de que una tanda de penaltis decidiera el pase.

Los partidos del City en la Premier League promedian 3,63 goles por encuentro, mientras que la media del Brighton se sitúa en 3,75. Por lo tanto, cuatro goles no están en absoluto fuera de lo probable.

Sin embargo, conviene revisar el registro defensivo del Brighton. Cuatro de los siete goles que ha encajado llegaron en una sola tarde en Stamford Bridge. Aun así, seguimos cómodos apostando por el mercado de Más de 3,5 goles, con una probabilidad cercana a la de cara o cruz.

Manchester City vs Brighton Apuesta 2: Total - Más de 3.5 goles @ 2.00 en 1xBet

Doku, una amenaza para el Brighton tras el descanso de entre semana

Jeremy Doku solo disputó 30 minutos en el duelo de la Copa de la Liga inglesa del miércoles. Antes de eso, había sido titular en la derrota liguera ante el Aston Villa.

El belga promedia 2,9 tiros por cada 90 minutos esta temporada. Solo Haaland y Cherki rematan más veces en el City. Sin embargo, sus números en el regate son especialmente llamativos: Doku lidera la plantilla con 6,3 regates exitosos por 90 minutos y cinco ocasiones claras creadas.

FotMob lo valora con un 7,40 de media en sus últimas cuatro apariciones. El Brighton, además, llega con las piernas cansadas tras el choque del miércoles. Esperamos que Doku pueda alcanzar los tres intentos de gol, con una probabilidad implícita del 47,6 %. La opción resulta atractiva, siempre que el jugador esté en condiciones de disputar entre 75 y 80 minutos este fin de semana. Si juega menos tiempo que eso, la probabilidad de que alcance esa cifra cae con rapidez.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.