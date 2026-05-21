Manchester City vs Aston Villa Pronóstico y Apuestas Premier League | 24/05/26

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Mejores apuestas Manchester City vs Aston Villa

Primera mitad - Manchester City ⭐ @ 1.85 en 1xBet

Manchester City anotará más de 2.5 goles ⭐ @ 2.00 en 1xBet

Ambos equipos anotarán - No ⭐ @ 2.15 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Manchester City 4-0 Aston Villa

Manchester City 4-0 Aston Villa Pronóstico de goleadores: Manchester City: Erling Haaland x2, Jeremy Doku, John Stones

Las esperanzas del Manchester City de estirar la pelea por el título de la Premier League hasta la última jornada se esfumaron el martes por la noche. Su empate 1-1 en el campo del Bournemouth coronó automáticamente al Arsenal como campeón. Antes de eso, el City encadenaba una racha espectacular con nueve victorias en sus últimos 10 partidos.

Los rumores sobre la inminente salida de Guardiola se filtraron apenas unas horas antes del viaje a Dorset. El técnico catalán se negó a confirmar su marcha al ser preguntado tras el encuentro, pero se da por hecho que este partido marcará el final de su era en el club.

Por su parte, el Aston Villa llega con los deberes hechos y sin nada en juego tras certificar su billete para la Champions League con un vibrante 4-2 ante el Liverpool.

Los de Unai Emery han bajado el pistón en el campeonato doméstico, sumando un solo punto en sus últimas tres jornadas ligueras. Además, afrontan una semana de máxima exigencia física al tener que jugar este domingo justo después de disputar la final de la Europa League a mitad de semana.

Alineaciones Probables Manchester City vs Aston Villa

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Stones, Guehi, O’Reilly, Rodri, Silva, Semenyo, Foden, Doku, Haaland

Posible alineación del Aston Villa:

Bizot, Cash, Konsa, Mings, Maatsen, Bogarde, Luiz, McGinn, Barkley, Rogers, Abraham

Las mejores apuestas Manchester City vs Aston Villa

1er Pronóstico Manchester City vs Aston Villa: Primera mitad - Manchester City @ 1.85 en 1xBet

El City saldrá a morder desde el inicio

De no ser por la noticia del adiós de Guardiola, el Manchester City podría haber tenido problemas para encontrar motivación en este cierre de campaña. El vestuario arrastrará el cansancio mental y la frustración de no haber podido pelear la liga hasta el último suspiro. Sin embargo, el ambiente se transformará en una auténtica fiesta de despedida, ya que también se espera la salida de dos pesos pesados como John Stones y Bernardo Silva.

El City se ha mostrado intratable en los primeros 45 minutos de sus partidos de Premier League esta temporada, registrando una diferencia de goles de +30 antes del descanso. El conjunto 'citizen' se ha marchado por delante al vestuario en el 72% de sus compromisos en casa.

Es muy probable que Emery opte por rotar y dar descanso a varias de sus figuras tras el viaje a Estambul. A esto se suma que su equipo suele salir frío en sus desplazamientos en liga: el Villa solo ha ido ganando al descanso en dos de sus 18 partidos como visitante en la Premier.

Con estos datos sobre la mesa, apostar a que el Man City liderará al descanso ofrece un valor tremendo, reflejando una probabilidad implícita del 55.6%.

2ºPronóstico Manchester City vs Aston Villa: Manchester City anotará más de 2.5 goles @ 2.00 en 1xBet

Goles garantizados ante un Villa con resaca europea

El poderío ofensivo del Man City en este tramo final está fuera de toda duda: ha marcado tres goles en tres de sus cuatro partidos de Premier disputados en mayo. Erling Haaland ha recuperado su versión más demoledora, firmando ocho dianas en nueve apariciones en todas las competiciones desde el último parón internacional. Jeremy Doku no se queda atrás; el extremo belga pasa por un momento dulce con cinco goles y dos asistencias en sus últimos nueve choques.

Esta dinámica augura una tarde muy larga para una zaga del Villa que llegará con las piernas cargadas. Incluso en las mejores etapas de la era Emery, el feudo 'citizen' ha sido territorio hostil para el cuadro de Birmingham, habiendo encajado 12 goles en sus últimas cuatro visitas al Etihad Stadium.

Tras la exigencia de encadenar partidos de máxima tensión en Premier y Europa League, al Villa le costará mantener su intensidad defensiva habitual. Por ello, que el City anote más de 2.5 goles es una opción con una cuota muy atractiva en esta casa de apuestas.

3er Pronóstico Manchester City vs Aston Villa: Ambos equipos anotarán - No @ 2.15 en 1xBet

El ataque visitante se atasca en el Etihad

La notable mejoría defensiva del Man City ha sido clave para mantenerse en la carrera por el título hasta el final. Este curso promedia apenas 0.89 goles encajados por partido en la Premier League, una cifra muy superior al 1.16 por cada 90 minutos que registró en la campaña 2024/25.

Cuatro de sus últimas cinco victorias se han saldado con la portería a cero. Además, el bloque de Guardiola ha logrado dejar imbatido su arco en el 50% de sus partidos ligueros como local.

A pesar de haberse asegurado una plaza en el Top 5, los registros anotadores del Villa fuera de casa han sido discretos, con una media de solo 1.22 goles por partido a domicilio. De hecho, los 'villanos' ocupan la 13ª posición en la máxima categoría inglesa en cuanto a xG (goles esperados) con un total de 46.4.

Teniendo esto en cuenta, invertir en que al menos uno de los dos equipos se quedará sin marcar se perfila como una de las opciones más inteligentes para tu apuesta combinada de la jornada.