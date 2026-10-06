Nuestro experto en apuestas ofrece su pronóstico para este duelo de la Liga de Naciones. Italia debería mantener su invicto ante los visitantes con una victoria.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Italia 3-0 Turquía

Italia 3-0 Turquía Pronóstico de goleadores: Italia: Pio Esposito, Moise Kean, Davide Frattesi

Italia regresa a casa tras dos partidos consecutivos fuera en la Liga de Naciones. Roberto Mancini sufrió una derrota en su regreso al banquillo italiano, cayendo 2-0 en casa ante Bélgica. Por ello, los Azzurri buscarán enmendar ese resultado ante su afición en Bolonia el lunes por la noche.

Tras esa derrota inicial, el equipo de Mancini empieza a mostrar progresos graduales. Se recuperaron de aquella caída en la primera jornada con una victoria 4-1 como visitantes ante Turquía. Después mostraron resiliencia el pasado viernes en París ante Francia, sumando un punto tras un empate 1-1. El resultado los dejó terceros, por detrás de Francia y Bélgica, lo que convierte los tres puntos en una obligación el lunes.

La primera participación de Turquía en la Liga A ha seguido el mismo camino decepcionante que su actuación en el Mundial. Vincenzo Montella recibió otra oportunidad y se libró del despido, aunque no tendrá una nueva tras esto. Los Crescent-Stars han perdido los tres partidos del Grupo 1, situándose últimos y sin puntos.

Con tres partidos restantes en la fase de grupos, las opciones de Turquía de entrar entre los dos primeros son mínimas. Una visita a Francia y un choque en casa ante Bélgica les esperan en noviembre. Las posibilidades de que este equipo turco se clasifique parecen remotas. Cualquier esperanza pasa por que los visitantes logren una victoria en Bolonia el lunes, o de lo contrario afrontarán el descenso a la Liga B.

Alineaciones probables Italia vs Turquía

Posible alineación de Italia:

Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Frattesi, Vergara, P. Esposito, Kean

Posible alineación de Turquía:

Cakir, Kabak, Demiral, Celik, Kadioglu, Ozcan, Yuksek, Elmali, Akgun, Akturkoglu, Gul

El dominio de Italia en este enfrentamiento

Los locales siguen en la conversación para clasificarse del grupo, y una victoria en casa pondría presión sobre Bélgica y Francia. La buena noticia para Italia es que han ganado cuatro de los últimos seis partidos internacionales que han disputado como anfitriones. Eso resulta alentador, ya que dos de sus últimos tres compromisos de la Liga de Naciones se disputan en su propio terreno.

Turquía llega a este partido tras cinco derrotas en sus últimos seis encuentros, incluidas las últimas tres consecutivas. Esa mala racha comenzó en el Mundial, donde solo ganaron un partido de grupo, insuficiente para evitar la eliminación temprana. Lo que empeora la situación para el equipo de Montella es que nunca han vencido a Italia en su historia.

Italia ha ganado 11 de los últimos 15 enfrentamientos directos, con cuatro empates. Tras imponerse 4-1 en el partido de ida, los locales tienen otra oportunidad de sumar goles. Tres de los últimos cuatro enfrentamientos superaron los dos goles, todos ellos desde el inicio de la década.

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Los visitantes sin piezas clave

Históricamente, los partidos entre Turquía e Italia han producido goles en ambas porterías, más concretamente en seis de los últimos ocho enfrentamientos directos. Sin embargo, este equipo turco está teniendo problemas para encontrar el gol. Los visitantes han marcado un solo gol en sus últimos tres partidos. Curiosamente, ese tanto llegó precisamente ante Italia.

El problema está en la definición, ya que han acumulado 50 disparos en esos tres partidos. Dos de sus jugadores más ofensivos no estarán disponibles para el viaje a Bolonia. Arda Güler y Barış Yılmaz cumplen sanción, mientras que Hakan Çalhanoğlu y Kenan Yıldız arrastran lesiones.

Con jugadores importantes de baja, la tarea de marcar se complica para los visitantes. Además, Turquía no logró marcar en cinco de sus últimas seis derrotas, lo que sugiere que volverán a tener dificultades aquí. Cuatro de los últimos seis partidos de Italia como local terminaron con portería a cero, y ambos equipos anotaron en solo uno de esos encuentros.

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Los minutos dan confianza a Esposito

La opción preferida de Mancini para liderar el ataque italiano en los tres partidos de la Liga de Naciones ha sido Pio Esposito. El delantero del Inter de Milán no decepcionó, aportando una asistencia y un gol en esa racha. En 2026, Esposito disputó 12 partidos con la selección y marcó seis goles.

Un gol cada dos partidos con la selección es un buen rendimiento para un delantero de 21 años. Sus minutos a nivel de club han sido escasos, con apenas dos apariciones de 90 minutos esta temporada. Curiosamente, en ambas ocasiones Esposito se las arregló para marcar.

Se beneficia de los minutos en el campo, y Mancini parece dispuesto a dárselos. Habiendo marcado ya ante esta defensa turca, el mercado del gol de Esposito en cualquier momento puede volver a cumplirse el lunes por la noche.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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