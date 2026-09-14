El Arsenal ha firmado un inicio perfecto en la temporada 2026/27, con victoria en sus seis partidos oficiales y un solo gol encajado.

Mejores apuestas Ipswich Town vs Arsenal

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Ipswich Town 0-2 Arsenal

Pronóstico de goleadores: Arsenal: Gyökeres, Madueke

El Ipswich Town recibe al campeón de la Premier League en Suffolk este martes, en su eliminatoria de tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa. Tienen la oportunidad de alcanzar los octavos de final.

Los Tractor Boys de Gary O'Neil viven un buen inicio de vuelta a la máxima categoría. Se encuentran en la mitad superior de la clasificación, con seis puntos en cuatro partidos. Sin embargo, el Arsenal planteará un desafío mucho mayor que el Crystal Palace, al que el Ipswich venció 3-2 en Selhurst Park el sábado.

O'Neil hará rotaciones para este partido de Copa de mitad de semana. Emersonn (cuádriceps) es baja probable para el partido, mientras Zian Flemming busca continuar tras su primer gol con el club el sábado. Jaden Philogene, Darnell Furlong, Florentino Luis y Kasey McAteer también podrían entrar en la ecuación.

El imperial Arsenal de Mikel Arteta ha ganado sus seis partidos oficiales en 2026/27. Han marcado 12 goles y encajado solo uno. Su forma en el arranque de temporada sugiere que ya están rindiendo a un nivel muy alto.

Eso sí, han tenido un calendario reciente complicado. A una difícil visita a Nápoles en la Champions League el miércoles le siguió un choque nocturno en Sunderland el sábado. Arteta hará cambios de cara a su tercer partido fuera de casa en seis días. Los jóvenes Max Dowman y Marli Salmon podrían entrar en el once inicial.

Alineaciones probables Ipswich Town vs Arsenal

Posible alineación del Ipswich Town:

Walton, Furlong, Greaves, O'Shea, Davis, Florentino, Lukic, McAteer, Maeda, Núñez, Flemming

Posible alineación del Arsenal:

Kepa, Calafiori, Konsa, Hincapié, Salmon, Zubimendi, Merino, Madueke, Eze, Dowman, Gyökeres

Los Gunners tardan en encontrar su ritmo

El Arsenal ha tardado en desatascar a sus rivales en los últimos partidos. El marcador estuvo en blanco al descanso en Nápoles antes de que Martin Ødegaard anotara en el minuto 75. Los dos goles en Sunderland también llegaron tras el intermedio.

Arteta hará cambios masivos para esta eliminatoria. El Ipswich juega en casa y llega animado tras la victoria 3-2 del sábado en Crystal Palace.

Si bien es cierto que la prioridad de los Tractor Boys es la permanencia en la Premier League, una buena racha en la Copa reforzaría también su confianza. El Ipswich eliminó al Leicester en la ronda anterior. Esta apuesta solo necesita que ambos equipos vayan igualados al descanso.

Ipswich Town vs Arsenal Apuesta 1: Hándicap primera mitad a 3 - Ipswich +1 @ 1.95 en 1xbet

Apostando por Madueke con algo que demostrar

Noni Madueke ha sido titular en muy pocos partidos con el Arsenal esta temporada. La Copa de la Liga inglesa es donde los jugadores de rotación tienen su oportunidad bajo las órdenes de Arteta.

Una buena actuación aquí podría ayudarle a pelear por más minutos en la liga. Viktor Gyökeres y Eberechi Eze también están llamados a participar. El Ipswich no ha logrado mantener la portería a cero en cinco intentos esta temporada.

Han encajado nueve goles en sus últimos tres partidos. Portman Road debería ver bastante posesión del Arsenal. Apostar por que el exjugador del Chelsea marque o asista, con una probabilidad implícita del 57,1 %, parece razonable.

Ipswich Town vs Arsenal Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Noni Madueke (gol o asistencia) @ 1.75 en 1xbet

Gran valor en otra portería a cero para los visitantes

El Arsenal ha mantenido la portería a cero en cinco de sus últimos seis partidos oficiales. Solo ha encajado un gol en toda la temporada hasta el momento.

La parada de penalti de David Raya en Sunderland preservó otra portería imbatida. Además, solo un equipo ha marcado en cada uno de sus últimos siete enfrentamientos con el Ipswich.

El Arsenal ganó el enfrentamiento más reciente por 4-0 en Portman Road hace dos temporadas. El Ipswich también rotará, con una exigente visita al Everton en la Premier League el sábado. La principal preocupación es que el Ipswich ha marcado en cuatro de sus cinco partidos. Encajaron dos goles en esa victoria ante el Palace.

Sin embargo, O'Neil podría dar descanso a estrellas como Julio Enciso, Emersonn y Exequiel Palacios. Un once del Ipswich debilitado convierte esta apuesta, posiblemente, en la de mayor valor de todo nuestro pronóstico Ipswich Town vs Arsenal para el martes.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Ipswich Town vs Arsenal Apuesta 3: Arsenal gana a cero - Sí @ 2.40 en 1xbet

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