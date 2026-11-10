Inglaterra se recuperó de su derrota en semifinales del Mundial 2018 ante Croacia con cuatro victorias consecutivas en competición oficial, una racha que buscan prolongar en este pronóstico Inglaterra vs Croacia.

Mejores apuestas Inglaterra vs Croacia

Inglaterra gana a cero - Sí ⭐ @ 2.10 en 1xBet

Total primera mitad - Más de 1,5 goles ⭐ @ 2.05 en 1xBet

Primer goleador - Harry Kane ⭐ @ 3.00 en 1xBet

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Inglaterra 3-0 Croacia

Inglaterra 3-0 Croacia Pronóstico de goleadores: Inglaterra: Kane, Bellingham, Burn

Inglaterra recibe a Croacia en Wembley este jueves por la noche, con el objetivo de ampliar a nueve puntos la diferencia entre ambos conjuntos. El duelo arranca a las 16:45h, hora de Chile.

Los Tres Leones de Thomas Tuchel se han recuperado de su derrota por 3-2 en casa ante España en la primera jornada de la UEFA Nations League 2026/27. Ganaron sus tres siguientes partidos sin encajar un solo gol. Además, golearon 7-0 en Croacia, por lo que los visitantes de este jueves saldrán con ganas de revancha.

Podría haber algunos cambios en la convocatoria. Bukayo Saka, del Arsenal, es la baja por lesión más importante para Tuchel este mes. El dúo en racha formado por Anthony Gordon y Morgan Rogers probablemente escoltará al recién coronado Balón de Oro, Harry Kane. Por su parte, el futbolista del Real Madrid Trent Alexander-Arnold ha conservado su sitio en la convocatoria.

El seleccionador de Croacia, Slaven Bilic, sigue sin poder contar con cuatro de sus habituales en la selección absoluta. Franjo Ivanovic, Josip Sutalo, Kristijan Jakic y Marin Pongracic se perderán este partido.

Tras ganar su primer partido de la Nations League 2026/27 en Chequia, Croacia ha perdido tres encuentros, dos ante España y uno ante Inglaterra. Necesitan un resultado aquí para tener alguna opción de alcanzar la siguiente fase y evitar el play-off de descenso.

Alineaciones probables Inglaterra vs Croacia

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, Quansah, Branthwaite, Burn, Hall, Rice, Anderson, Ngumoha, Bellingham, Gordon, Kane

Posible alineación de Croacia:

Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, Sucic, Baturina, Budimir, Pasalic

Inglaterra puede dejar su arco en cero ante una Croacia en transición

Inglaterra ha dado la vuelta a la situación desde aquella derrota global por 3-2 ante España en la primera jornada. Los Tres Leones han encadenado tres arcos en cero consecutivos desde entonces. Esto incluyó dos ante Chequia y una en la contundente victoria por 7-0 como visitante en Croacia el mes pasado.

Croacia ha marcado cuatro goles en cuatro partidos. La mitad de ellos llegaron ante la colista Chequia. En aquella goleada por 7-0 ante Inglaterra el mes pasado, solo generaron una ocasión clara de 12 intentos de gol.

Conviene moderar el entusiasmo, eso sí. Luka Modric y Mateo Kovacic siguen teniendo verdadera calidad en el centro del campo croata. Sin embargo, Croacia se quedará sin uno de sus principales referentes ofensivos, Ivan Perisic, que está sancionado.

Aunque Marc Guehi y Ezri Konsa están lesionados, Inglaterra tiene plantel de sobra atrás. Dan Burn y Jarrad Branthwaite son sustitutos más que capaces. La diferencia de goles de +11 de Inglaterra es, ahora mismo, la mejor de la Liga A. Esperamos que puedan llevarse la victoria y mantener a raya a este ataque croata.

Inglaterra vs Croacia Apuesta 1: Inglaterra gana a cero - Sí @ 2.10 en 1xBet

Valor en un inicio rápido de partido

Tres de los cuatro partidos de Inglaterra en la Nations League han dejado dos goles en la primera mitad. Croacia ha hecho lo mismo en dos de sus cuatro encuentros de grupo.

El 7-0 en Rijeka se cerró ya con un 4-0 al descanso. Su derrota 4-1 ante España fue el único otro partido de grupo de Croacia que superó esa cifra al descanso. Ese es el argumento en contra de esta apuesta, pero el estado del partido influirá. Inglaterra solo necesita un punto para asegurar el segundo puesto. La necesidad de ganar de Croacia debería garantizar un partido abierto desde el inicio.

Incluso sin una pieza clave como Bukayo Saka, Inglaterra tiene el poder de fuego necesario. Han marcado 14 goles en cuatro partidos de grupo, mientras que Croacia ha encajado 14 en el otro extremo. El mercado de más de 1,5 goles en la primera mitad puede cumplirse, a una cuota superior a la par.

Inglaterra vs Croacia Apuesta 2: Total primera mitad - Más de 1,5 goles @ 2.05 en 1xBet

Confiar en el ganador del Balón de Oro

Se nos acaban los superlativos para el ganador del Balón de Oro 2026, Harry Kane. El capitán de Inglaterra ha estado en un estado de forma excelente con su selección durante la Nations League, con seis goles en cuatro partidos.

Kane abrió el marcador en la goleada de Inglaterra por 7-0 en Croacia el mes pasado. Sigue siendo, claramente, el foco del ataque inglés. Las cuotas de gol en cualquier momento son bajas, pero el mercado de primer goleador parece la opción de valor en el pronóstico Inglaterra vs Croacia.

Kane será titular con toda seguridad, aunque puede que tenga un ojo puesto en el choque del domingo ante España. Thomas Tuchel tendrá ganas de dar descanso a sus futbolistas clave de cara a ese partido, pero solo podrá hacerlo si este comienza bien. Kane lidera el Grupo A de la Nations League en goles, xG y xG a puerta. Es una buena opción de valor para ques Three Lions empiecen con buen pie.

Inglaterra vs Croacia Apuesta 3: Primer goleador - Harry Kane @ 3.00 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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