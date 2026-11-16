Mejores apuestas Gales vs Portugal

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Hándicap - Portugal -1 ⭐ @ 2.15 en 1xBet

Goleador en cualquier momento - João Félix ⭐ @ 2.05 en 1xBet

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Gales 0-2 Portugal

Gales 0-2 Portugal Pronóstico de goleadores: Portugal: Félix, Fernandes

Gales recibe a Portugal en Cardiff este martes a las 16:45 h necesitando un milagro para optar a una plaza de repesca por el descenso. Están a tres puntos de Noruega, tercera clasificada, con una diferencia de goles cinco tantos peor.

El equipo de Craig Bellamy perdió 3-1 en Oslo el sábado. Antonio Nusa, Andreas Schjelderup y Erling Haaland anotaron para Noruega. David Brooks respondió por los galeses tras entrar como suplente en la segunda mitad. Gales es último del Grupo A4 con tres puntos.

Portugal llega con 12 puntos, tras haber alcanzado ya los cuartos de final. Cayeron 4-1 ante Dinamarca en Braga.

Jorge Jesus todavía necesita un punto para que su equipo termine primero del grupo. Esta es además la primera convocatoria desde que Cristiano Ronaldo anunció su retirada de la selección.

Nuno Mendes se perderá el partido por lesión, y Ruben Dias también está sancionado tras acumular tarjetas amarillas suficientes para cumplir una sanción. Joao Cancelo regresa tras cumplir la suya ante Dinamarca.

Gustavo Varela recibe su primera convocatoria como máximo goleador de la Serie A. Gales venció 2-1 a Noruega en Cardiff el mes pasado, su única victoria. Los galeses suelen disfrutar jugando ante su hinchada, con el Cardiff City Stadium conocido por su ambiente patriótico.

Alineaciones probables Gales vs Portugal

Posible alineación de Gales:

Darlow, Dasilva, Roberts, Rodon, Davies, Johnson, James, Colwill, Cullen, Wilson, Koumas

Posible alineación de Portugal:

D. Costa, Cancelo, Dalot, A. Silva, Veiga, Neto, Vitinha, Neves, Félix, Fernandes, Ramos

La delantera galesa, inexperta, no verá arco

Gales ha tenido una Nations League aciaga en los últimos meses. El equipo de Craig Bellamy es colista de su grupo y apenas ha marcado tres goles en cinco partidos. Se fue en blanco en su visita a Portugal en la fase de grupos.

Sus números avanzados tampoco invitan al optimismo. Gales registra el segundo xG más bajo de la League A con 3,7, lo que sugiere que su falta de gol no se debe solo a la puntería. Promedian apenas 3,2 remates al arco por partido y han generado solo ocho ocasiones claras en cinco encuentros.

Bellamy ha depositado su confianza en el joven Lewis Koumas para destacar en ataque. El prospecto del Liverpool tiene una nota media de apenas 6,13 en sus cinco apariciones.

Portugal no ha dejado el arco en cero en cuatro de sus últimos cinco partidos, pero podemos ver cómo dejan a Gales sin marcar por segundo partido consecutivo. Podemos apostar por el arco en cero de Portugal con una probabilidad implícita del 51,28 %. Esta parece la apuesta de mayor valor de nuestro trío de pronósticos para el Gales vs Portugal.

Gales vs Portugal Apuesta 1: Ambos equipos anotan - No @ 1.95 en 1xBet

Portugal ganará por al menos dos goles de diferencia

Portugal ha perdido solo uno de sus últimos nueve partidos como visitante en todas las competiciones. Ganaron por una diferencia de dos goles en el Parken de Copenhague ante Dinamarca el mes pasado. Los daneses son un conjunto mucho mejor y más experimentado que Gales en este momento.

Con los locales probablemente volcados al ataque en busca de goles, Portugal debería tener ocasiones para explotar los espacios que dejen atrás. Portugal promedia dos goles anotados por partido en esta competición.

Si Gales no logra marcar, una victoria visitante por al menos dos goles de diferencia parece un escenario realista. El xG de Portugal es el sexto mejor de la League A (8,2). Además, promedian el segundo mayor número de remates al arco por partido (6,8). Podemos apostar por este resultado con una probabilidad implícita moderada del 46,51 %.

Gales vs Portugal Apuesta 2: Hándicap - Portugal -1 @ 2.15 en 1xBet

Félix, en racha, puede darle la victoria a Portugal

João Félix es el máximo goleador conjunto de Portugal en la Nations League 2026/27, con tres goles a su nombre. Suma cuatro contribuciones de gol en total en sus cinco apariciones en la League A.

Félix atraviesa un momento espectacular en la Liga Saudí. Tiene nueve contribuciones de gol en sus últimos cuatro partidos de Liga Saudí con el Al Nassr. Además, ha logrado una nota de al menos 9,0 en tres de esos encuentros.

Con destellos de calidad en las últimas semanas, el futbolista de 27 años buscará aprovechar cualquier espacio que deje la defensa galesa. El registro de goles por 90 minutos de Félix en la Nations League lo sitúa en el percentil 77. Podemos apostar por que marque en cualquier momento con una probabilidad implícita del 48,78 %.

Gales vs Portugal Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - João Félix @ 2.05 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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