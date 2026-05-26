Fluminense vs Deportivo La Guaira Pronóstico y Apuestas Copa Libertadores | 27/05/26

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Fluminense 2-0 Deportivo La Guaira

El Tricolor das Laranjeiras desperdició una oportunidad de oro para meterse de lleno en la pelea con su eterno rival, el Flamengo, por la segunda plaza al caer derrotado a domicilio ante Mirassol por 1-0.

Este tropiezo puso fin a una racha de cinco partidos invicto del conjunto brasileño, que ahora está obligado a sumar más puntos que el Bolívar en esta última jornada si quiere seguir vivo en el torneo continental.

Por su parte, Deportivo La Guaira aún no sabe lo que es ganar en esta Copa Libertadores, registrando un empate y una derrota en sus dos salidas como visitante.

En cambio, su rendimiento en el campeonato doméstico es radicalmente opuesto: lideran la clasificación y se mantienen invictos tras 13 jornadas, viniendo de conseguir un sólido triunfo por 0-2 en su última visita a Portuguesa-VEN.

Alineaciones Probables Fluminense vs Deportivo La Guaira

Posible alineación de Fluminense:

Fábio, S. Xavier, Ignácio, Freytes, Arana, Nonato, Hércules, Cannobio, Savarino, Soteldo y J. Kennedy.

Posible alineación de Deportivo La Guaira:

Varela, Hernández, Silva, Gianoli, Ascanio, González, Ibarra, Cáceres, Subarán, Vargas y Uribe.

Las mejores apuestas Fluminense vs Deportivo La Guaira

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Fluminense marca pronto en casa

Antes de ver cómo se desmoronaba su buena dinámica en su visita a Mirassol, Fluminense venía imponiendo su ley con bastante rapidez en sus partidos como local. De hecho, el equipo logró anotar cinco de sus últimos seis goles entre todas las competiciones durante los primeros 45 minutos.

Deportivo La Guaira llega a esta cita tras medirse en la jornada anterior de la Copa Libertadores a Independiente Rivadavia, líder del grupo. En ese encuentro, el cuadro venezolano terminó cayendo por un abultado 4-2, encajando dos de los goles ya en la primera mitad.

2ºPronóstico Fluminense vs Deportivo La Guaira: Deportivo La Guaira no marca en la 2ª parte @ 1.32 en 1xBet

Amplio favoritismo para los locales

Hay muchas papeletas para que el Deportivo La Guaira se vuelva a casa sin ser capaz de derribar el muro defensivo de Fluminense. A fin de cuentas, cuando estos dos equipos se vieron las caras en el primer choque del grupo, el marcador no se movió del 0-0 inicial; un resultado que, desde luego, complicó las cosas para el Flu en la tabla.

Teniendo muy presente cómo se les enredó la clasificación la semana pasada al encajar un gol ante Bolívar —en una victoria que terminó siendo insuficiente para asaltar la segunda plaza—, el Tricolor das Laranjeiras está obligado a mostrarse mucho más sólido en defensa frente al colista del grupo.

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Un partido de una sola dirección

Deportivo La Guaira guarda un recuerdo muy amargo de su última salida en esta Copa Libertadores. En aquel encuentro, Independiente Rivadavia los dominó de cabo a rabo de forma incontestable, permitiéndoles registrar apenas 5 remates frente a los 13 del conjunto local y concediendo el control total en las jugadas a balón parado, donde los venezolanos solo botaron 2 de los 6 córners del partido.

Por el contrario, Fluminense dominó por completo esa faceta en su último compromiso en casa, forzando 5 de los 6 córners totales en su victoria por 2-1 ante Bolívar. Si analizas las estadísticas de este operador, verás que el Flu ha sacado más saques de esquina que su rival en cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales.