Un billete para los cuartos de final de la EFL Cup espera al ganador del duelo de este martes en Highbury Stadium, protagonizado por el último equipo de League Two que queda en pie.

Mejores apuestas Fleetwood Town vs Arsenal

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Fleetwood Town 0-3 Arsenal

Pronóstico de goleadores: Arsenal: Dowman, Merino, Eze

El Fleetwood Town, 18º en League Two, recibe el martes por la noche a los campeones de la pasada Premier League en Highbury Stadium. La cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa supone una oportunidad para que el conjunto local alcance los cuartos de final del torneo.

El Fleetwood firmó una sorprendente victoria por 1-0 en casa ante el Sheffield United, de Championship, en la tercera ronda. Todavía no ha encajado un gol en las tres eliminatorias de Copa de la Liga inglesa que ha disputado esta temporada.

El equipo de Matt Lawlor ha tenido dificultades para rendir en League Two en lo que va de 2026/27. Apenas han ganado tres de sus 13 partidos de liga. El triunfo ante el Sheffield United pareció provocar una caída en la forma liguera: solo han sumado cuatro puntos en sus últimos siete partidos de League Two.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta sigue generando impulso. El triunfo por 2-0 en casa ante el Everton dejó a los Gunners igualados a puntos con el Manchester City en lo más alto de la Premier League. Aunque también están pendientes de una carrera en la Champions League, otro título en la Copa de la Liga inglesa sería igualmente bienvenido.

Arteta, sin embargo, podría verse obligado a dar descanso a varios jugadores clave para el desplazamiento al noroeste. Bukayo Saka podría estar de baja hasta dos meses por una nueva lesión. Riccardo Calafiori también sufrió un golpe ante el Everton y es poco probable que sea arriesgado. Es una buena oportunidad para que jóvenes de la casa como Max Dowman, Marli Salmon y Andre Harriman-Annous puedan destacar.

Alineaciones probables Fleetwood Town vs Arsenal

Posible alineación del Fleetwood Town:

Lynch, Rooney, Bennett, Potter, Cirino, McLean, Neal, Helm, Andrew, Coughlan, Evans

Posible alineación del Arsenal:

Kepa, Timber, Salmon, Mosquera, Hincapié, Zubimendi, Lewis-Skelly, Dowman, Merino, Eze, Harriman-Annous

Los jóvenes Gunners buscan desatascar al Town

El Fleetwood no ha encajado en sus tres eliminatorias de Carabao Cup como local esta temporada. Chesterfield, Shrewsbury y Sheffield United salieron de Highbury Stadium con las manos vacías.

Se espera que el Arsenal haga una rotación profunda. Declan Rice descansará, y Bukayo Saka, William Saliba y Riccardo Calafiori son baja. Los jóvenes podrían necesitar tiempo para desarmar una defensa compacta.

El Fleetwood podría acusar el cansancio. Este será su cuarto partido en 11 días tras las derrotas en Exeter y Cheltenham. El equipo de Lawlor podría tener problemas para igualar el nivel físico de su rival de Premier League.

Kai Havertz y Viktor Gyokeres podrían entrar desde el banquillo si hace falta. Una segunda mitad dominante del Arsenal parece plausible, con una probabilidad implícita del 51,8 %. Esta es posiblemente la apuesta de valor dentro de nuestro pronóstico Fleetwood Town vs Arsenal. Los locales intentarán por todos los medios incomodar al Arsenal en los primeros compases.

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Los de Arteta ganarán por un margen de al menos tres goles

La diferencia de nivel es enorme. El Arsenal es el actual campeón de la Premier League, mientras que el Fleetwood ocupa el 18º puesto en League Two.

Los Gunners están invictos en sus últimas cinco salidas de octubre. Vencieron 2-0 al Everton y empataron 2-2 en casa del Bayern de Múnich. El Fleetwood ha ganado tres de sus 13 partidos de liga.

Los locales, además, no podrán contar con su mejor hombre. FotMob valora a Lewis McCann como el mejor del equipo con un 7,11, pero está sancionado para este encuentro.

El Arsenal logró una victoria por 4-2 ante el Ipswich, de Premier League, en la ronda anterior. Ahora deberían afrontar un examen menos exigente ante un rival de League Two. Sin embargo, los Gunners no levantan el trofeo de la Copa de la Liga inglesa desde 1993. Una victoria por tres goles o más, con una probabilidad implícita del 56,5 %, parece razonable dada la diferencia de categoría. El Arsenal cuenta con varios jóvenes deseosos de dejar huella en la copa.

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Valor en Dowman tras su actuación en la 3ª ronda

El mediocampista Max Dowman marcó dos goles en el triunfo del Arsenal por 4-2 en Ipswich en la ronda anterior. Ese sigue siendo su único partido como titular esta temporada.

El futbolista de 16 años acumula dos goles en solo 108 minutos en todas las competiciones. Promedia 3,02 tiros y 3,74 regates completados por cada 90 minutos en sus últimas 19 apariciones.

Los defensas de League Two lo pasarán mal ante él. Dowman ya es el goleador más joven en la historia de la Premier League. También es el jugador más joven en haber disputado la Champions League.

Arteta también ha dado señales de que Dowman tendrá un papel más importante, mientras Saka arrastra un problema en el cuádriceps. Esperamos que Dowman pueda marcar en cualquier momento, con una probabilidad implícita del 45,5 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.