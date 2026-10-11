Coventry City vs Newcastle United - Pronóstico y Apuestas Premier League | 12/10/26

Pese a bajas importantes, el Newcastle es noveno tras cinco jornadas. No ha faltado espectáculo, ya que el United promedia alrededor de dos goles encajados y anotados por partido.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Coventry City 2-2 Newcastle United

Coventry City 2-2 Newcastle United Pronóstico de goleadores: Coventry City: Rudoni, Mason-Clark - Newcastle United: Barnes, Wissa

El Coventry City vuelve al Coventry Building Society Arena para recibir al Newcastle en el partido del lunes por televisión.

Los Sky Blues cerraron su primera racha de cinco partidos con una trabajada victoria por 1-0 en Nottingham Forest. El Coventry pasó largos tramos bajo presión, pero encontró el gol desde una fuente inesperada: Jay Dasilva marcó su primer tanto con el club tras un rápido contraataque.

El City sigue decimoctavo tras perder sus cuatro partidos anteriores de Premier League. El técnico Frank Lampard tiene ganas de construir sobre esa victoria. Sin embargo, el parón internacional de tres semanas podría haber afectado su impulso. El Coventry está además debilitado por la lesión del defensa Aurèle Amenda y la sanción del delantero Taiwo Awoniyi.

El Newcastle llega noveno con ocho puntos de cinco partidos. Han empatado 2-2 tanto con el Liverpool como con el Bournemouth en casa.

Una derrota por 4-1 como visitante ante el Leeds sigue siendo su peor tarde de la temporada. Anthony Elanga y William Osula están lesionados. Jacob Ramsey es duda y Tino Livramento no tiene fecha de regreso a la actividad. El Newcastle ha ganado los últimos siete enfrentamientos entre ambos clubes desde abril de 2000.

Alineaciones probables Coventry City vs Newcastle United

Posible alineación del Coventry City:

Rushworth, Pinnock, Thomas, Mfuni, Dasilva, Grimes, Onyeka, Yirenkyi, Mason-Clark, Rudoni, Thomas-Asante

Posible alineación del Newcastle United:

Horníček, Hall, Botman, Thiaw, Miley, Willock, Steur, Barnes, Wissa, Murphy, Fernandez-Pardo

Un Newcastle mermado afronta un examen complicado el lunes

El Newcastle está lejos de su mejor versión para este desplazamiento. Anthony Elanga y Will Osula están descartados por lesión. Jacob Ramsey es duda y Tino Livramento no tiene fecha de regreso. Además, han empatado dos de sus cinco partidos de liga. Ambos resultados de 2-2 llegaron en casa ante rivales de entidad.

El Coventry llegará con la confianza de su triunfo en Forest, y el ambiente de un lunes por la noche bajo los focos debería darles un impulso extra. Sin embargo, han perdido cuatro de sus cinco partidos de liga. El Newcastle es solo ligero favorito en las cuotas del partido. Creemos que el Coventry estará motivado para sumar tras los tres puntos de The City Ground. Sin embargo, carecen de una defensa sólida con Aurèle Amenda de baja. Goles en ambas porterías ponen sobre la mesa el empate, con una probabilidad implícita del 27,8 %.

Coventry City vs Newcastle United Apuesta 1: 1x2 - Empate @ 3.60 en 1xBet

Los partidos del Newcastle siguen dejando goles

Los partidos del Newcastle han sido muy vistosos de cara a puerta esta temporada. Han marcado nueve y encajado nueve en cinco partidos, un promedio de 3,6 goles por encuentro.

El Coventry tiene problemas defensivos similares, con diez goles encajados en cinco partidos de liga. La lesión de gemelo de Amenda retira de la zaga central a su fichaje más destacado del verano.

El problema está en la otra mitad de esta apuesta. El Coventry ha marcado un solo gol en toda la temporada. No vieron puerta en cuatro de sus cinco partidos. Sí marcaron ante el Forest y afrontarán este duelo con confianza y respaldados por su afición al completo. La probabilidad implícita del 51,3 % es más corta de lo esperado debido a la escasa confianza del mercado en el ataque de los Sky Blues.

Coventry City vs Newcastle United Apuesta 2: Total y Ambos anotan - Más de 2.5 y Sí @ 1.95 en 1xBet

Barnes, llamado a cargar con la creatividad del United

Harvey Barnes carga ahora mismo con la creatividad del Newcastle. Suma tres contribuciones de gol en cinco partidos de liga, con una tasa de acierto del 60 %. Podemos esperar que anote o asista el lunes, con una probabilidad implícita del 41,67 %. Con Elanga de baja, apostar por Barnes como motor creativo parece la opción de valor dentro de nuestro pronóstico Coventry City vs Newcastle United.

Su ritmo de trabajo destaca en los datos. Barnes ha recorrido 55 km esta temporada con el Newcastle, más que cualquiera de sus compañeros. También ocupa el tercer puesto del club en esprints con 61. El Coventry está corto de efectivos en defensa con Amenda fuera, mientras que Milan van Ewijk también es duda como carrilero. Barnes podría aprovechar los espacios por ese costado.

Coventry City vs Newcastle United Apuesta 3: Goleador o asistencia - Harvey Barnes @ 2.40 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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