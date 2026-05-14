Chelsea vs Manchester City Pronóstico y Apuestas FA Cup Final | 16/05/26

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Mejores apuestas Chelsea vs Manchester City

Manchester City -1 (Hándicap 1x2) ⭐ @ 2.32 en 1xBet

Ambos equipos anotan (No) ⭐ @ 2.12 en 1xBet

Jeremy Doku marca en cualquier momento ⭐ @ 4.90 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Chelsea 0-2 Manchester City

Chelsea 0-2 Manchester City Pronóstico de goleadores: Chelsea: N/A - Man City: Jeremy Doku, Erling Haaland

El Chelsea y el Manchester City se ven las caras en Wembley este sábado para disputar la gran final de la FA Cup 2025/26.

Es innegable que el Chelsea llega a esta cita con incendios tanto dentro como fuera del campo. Los "Blues" están dirigidos actualmente por el técnico interino Calum McFarlane, tras la destitución de Liam Rosenior.

Pese al cambio en el banquillo, la suerte en el césped apenas ha variado: han perdido siete de sus últimos nueve compromisos en la Premier League, incluyendo un doloroso 0-3 en casa precisamente ante el City.

La falta de gol es la mayor pesadilla de los londinenses últimamente, con solo siete tantos a favor en sus últimos nueve partidos ligueros. Por si fuera poco, la enfermería está llena. El equipo tiene serias dudas sobre la disponibilidad de Estevao (isquiotibiales), Alejandro Garnacho (golpe), Pedro Neto (golpe) y Robert Sánchez (conmoción).

El momento del Manchester City es el polo opuesto. Los hombres de Pep Guardiola están haciendo lo imposible por mantener la presión sobre el Arsenal, líder de la Premier. El City ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de liga para mantenerse a solo dos puntos de los "Gunners".

Los de Mánchester son, con diferencia, los máximos goleadores de la Premier con 75 dianas en 36 encuentros. En la FA Cup su promedio es incluso superior, con 2.40 goles por eliminatoria esta temporada. Además, Guardiola cuenta con una plantilla casi al completo; solo Rodri tendrá que pasar una prueba de última hora antes del choque del sábado.

Alineaciones Probables Chelsea vs Manchester City

Posible alineación del Chelsea:

Jorgensen, James, Colwill, Hato, Chalobah, Santos, Caicedo, Cucurella, Fernandez, Palmer, Pedro.

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, O’Reilly, Nunes, Khusanov, Guehi, Silva, Gonzalez, Cherki, Semenyo, Doku, Haaland.

Las mejores apuestas Chelsea vs Manchester City

1er Pronóstico Chelsea vs Manchester City: Manchester City -1 (Hándicap 1x2) @ 2.32 en 1xBet

Apostando por la victoria del City por al menos dos goles

El City no ha perdido en sus últimos 13 enfrentamientos contra el Chelsea y, además, ha ganado tres de los últimos cuatro duelos directos por un margen de al menos dos goles. Puedes confiar en que los de Guardiola repetirán la hazaña este sábado, una opción que cotiza con una probabilidad implícita de solo el 36.36% según esta casa de apuestas.

Actualmente, el Chelsea es un equipo muy desorganizado. Es difícil esperar un resultado positivo de un vestuario que carece de un liderazgo permanente. Por otro lado, Guardiola estará sumamente motivado para levantar otro trofeo nacional, especialmente entre rumores que apuntan a que este podría ser su último año al mando.

La plaga de lesiones en jugadores clave de los "Blues" es una preocupación mayor antes de un partido de esta magnitud. Mientras tanto, el City parece haber encontrado su once ideal en el momento justo.

2ºPronóstico Chelsea vs Manchester City: Ambos equipos anotan (No) @ 2.12 en 1xBet

Valor en la portería a cero

En seis de los últimos diez enfrentamientos entre ambos equipos, al menos uno de ellos se quedó sin marcar. A pesar de este 60% de éxito histórico para el mercado de "Ambos equipos anotan (No)", este fin de semana cualquier operador te ofrece una cuota basada en una probabilidad de apenas el 47.62%.

Al Chelsea le cuesta horrores ver puerta, como demuestran sus siete goles en 9 partidos de liga. Por ello, el City saldrá con la confianza de poder secar a un ataque "Blue" bastante inexperto.

Asimismo, la solidez defensiva del City ha subido un peldaño recientemente, logrando mantener su portería a cero en cuatro de sus últimos seis partidos de Premier. Guardiola ha elogiado el impacto del nuevo central Marc Guehi, y todo apunta a que el City será el equipo que logre el "clean sheet" en Wembley.

3er Pronóstico Chelsea vs Manchester City: Jeremy Doku marca en cualquier momento @ 4.90 en 1xBet

Doku: una oportunidad de oro para seguir su racha

El extremo del City, Jeremy Doku, está en un estado de gracia absoluto. El internacional belga está siendo letal de cara a puerta, con cuatro goles en sus últimas cuatro apariciones. Suma siete participaciones directas en goles en la misma cantidad de partidos, elevando su nivel exponencialmente desde el parón internacional de marzo.

Parece que los mercados de esta casa de apuestas no han ajustado del todo la gran racha de Doku a corto plazo. Indican que solo hay un 22.22% de posibilidades de que marque en la final del sábado, a pesar de que su tasa de acierto desde principios de abril es del 71.43%.

Este podría ser el pronóstico con más valor de toda la final de la FA Cup, con Doku y Semenyo castigando por las bandas para alimentar a Haaland.