Burnley vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 22/04/26

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Mejores apuestas Burnley vs Manchester City

Ambos equipos marcan (No) ⭐ @ 1.72 en 1xBet

Manchester City -2 (Hándicap 1x2) ⭐ @ 2.12 en 1xBet

Rayan Cherki dará 1+ asistencia ⭐ @ 2.32 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico del marcador: Burnley 0-3 Manchester City

Burnley 0-3 Manchester City Pronóstico de goleadores: Burnley: N/A - Manchester City: Haaland (x2), Semenyo

El descenso del Burnley podría quedar prácticamente sentenciado si caen el miércoles por la noche ante un Manchester City que pelea por el título.

Los "Clarets" han sufrido enormemente en su regreso a la Premier League. El conjunto dirigido por Scott Parker solo ha ganado cuatro de sus 33 partidos ligueros, encajando una media de más de dos goles por encuentro.

El Burnley ha perdido cinco de sus últimos seis compromisos, viendo cómo sus escasas opciones de permanencia se desvanecen. Además, su rendimiento en casa ha decaído notablemente, quedándose sin ver puerta en tres de sus últimos cuatro partidos como local. El panorama no es nada alentador para Parker, ya que reciben a un Manchester City que tiene el título entre ceja y ceja.

Por su parte, el City le asestó un golpe crítico a las aspiraciones del Arsenal el domingo. Los de Guardiola superaron a los "Gunners" en el Etihad, situándose a solo tres puntos del liderato con un partido menos.

Ese encuentro extra se disputa este miércoles ante un Burnley al borde del abismo. Los "Citizens" han ganado sus últimos 14 enfrentamientos directos contra los locales en todas las competiciones y no conocen la derrota en sus 19 cruces previos. Tras haber desperdiciado una ventaja de dos goles en su empate ante el Tottenham, el City ha recuperado la solidez ganando tres de sus últimos cuatro desplazamientos.

Alineaciones Probables Burnley vs Manchester City

Posible alineación del Burnley:

Dubravka, Hartman, Walker, Ekdal, Esteve, Luis, Ward-Prowse, Anthony, Ugochukwu, Edwards, Flemming

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland

Las mejores apuestas Burnley vs Manchester City

1er Pronóstico Burnley vs Manchester City: Ambos equipos marcan (No) @ 1.72 en 1xBet

Apostamos por la portería a cero de los visitantes

El Burnley solo ha anotado cinco goles en sus últimos nueve partidos en casa contra el City en Premier League, lo que supone una efectividad de apenas el 55.56%. Si analizamos datos más recientes, los "Clarets" no han podido marcar en tres de sus últimas cuatro visitas de los pupilos de Guardiola.

Puedes apostar por que el City mantendrá su portería a cero con una probabilidad estimada del 55.24%. Estarán sumamente motivados para mejorar su diferencia de goles el miércoles y aumentar la presión sobre el Arsenal de Mikel Arteta.

También es relevante destacar que el City solo ha encajado dos goles en sus últimas cuatro salidas en la competición doméstica.

2ºPronóstico Burnley vs Manchester City: Manchester City -2 (Hándicap 1x2) @ 2.12 en 1xBet

El City, a ganar por un margen de al menos tres goles

Los de Guardiola han vencido por tres goles de diferencia en dos de sus últimas cuatro visitas a Turf Moor. Todo apunta a que el partido de este miércoles seguirá la misma tónica.

Tal y como está la clasificación, el "goal average" podría ser el factor decisivo en esta carrera por el título. Cualquier victoria en Turf Moor permitiría al City superar al Arsenal en la tabla, pero un triunfo holgado les daría una ventaja de dos o tres goles extra en la diferencia general respecto a los londinenses.

Teniendo en cuenta que los "Clarets" vienen de encajar cuatro goles ante el Nottingham Forest, el City no debería tener problemas para romper su defensa. Un gol tempranero podría abrir el partido, y los máximos goleadores de la liga no desaprovecharán la oportunidad ante la defensa más vulnerable del campeonato.

3er Pronóstico Burnley vs Manchester City: Rayan Cherki dará 1+ asistencia @ 2.32 en 1xBet

Gran valor en Cherki como arquitecto del juego

El mediapunta de 22 años, Rayan Cherki, atraviesa un momento dulce. Ha participado en cuatro goles en sus últimos tres partidos, incluyendo un tanto y una actuación de MVP frente al Arsenal.

Cherki suma diez asistencias en 16 titularidades y 11 apariciones desde el banquillo. Tres de esos pases de gol han llegado en los últimos cuatro partidos de Premier, con una tasa de éxito del 75%. La cuota para que Cherki asista al menos una vez este miércoles implica una probabilidad de solo el 45.45%, lo que ofrece un valor interesante.

Se espera que el City domine la posesión en Turf Moor y Cherki es el perfil de jugador que brilla ante bloques bajos. Su equilibrio y bajo centro de gravedad lo hacen letal en espacios reducidos. El internacional francés llega en plena forma en el momento justo, con la mirada puesta en asegurar su sitio para el Mundial de 2026.