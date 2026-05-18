Bournemouth vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 19/05/26

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Mejores apuestas Bournemouth vs Manchester City

Man City - Man City (Descanso/Final) ⭐ @ 2.42 en 1xBet

Antoine Semenyo anota en cualquier momento ⭐ @ 2.50 en 1xBet

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.79 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bournemouth 1-2 Man City

Bournemouth 1-2 Man City Pronóstico de goleadores: Bournemouth: Kroupi - Man City: Semenyo, Haaland

Los locales necesitan los tres puntos a toda costa para seguir soñando con la clasificación a la Champions League. Si el Aston Villa gana la Europa League, se liberará una plaza extra para el sexto clasificado. Aprovechando el tropiezo del Brighton en los últimos minutos ante el Leeds, los 'Cherries' pueden certificar su billete a la Champions si logran vencer al Manchester City.

Sin embargo, el Bournemouth no se lo pondrá nada fácil a un City que llega con la obligación imperiosa de ganar para no descolgarse del Arsenal. Los locales solo han encajado siete derrotas en sus 36 partidos de Premier League en lo que va de campaña. Es exactamente el mismo registro de derrotas que el Manchester United (tercer clasificado) y solo dos más que el propio City y el Arsenal.

A pesar del excelente rendimiento del Bournemouth, el estado de forma del City es aún más espectacular, habiendo sumado cinco victorias en sus últimos seis compromisos ligueros. Los hombres de Pep Guardiola son plenamente conscientes de que un pinchazo esta semana le entregaría el título de la Premier League en bandeja al Arsenal.

Por suerte para los visitantes, el historial del City frente al Bournemouth es demoledor. De hecho, su porcentaje de victorias ante los 'Cherries' (94.1%) es el más alto registrado entre dos equipos en toda la historia de la Premier League.

Además, los de Guardiola solo han salido derrotados en su último desplazamiento de la temporada en dos de sus últimas 16 campañas, un dato que invita al optimismo de cara a este martes.

Alineaciones Probables Bournemouth vs Manchester City

Posible alineación del Bournemouth:

Petrovic, Truffert, Smith, Hill, Senesi, Adams, Scott, Tavernier, Rayan, Kroupi, Evanilson.

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Gonzalez, Silva, Semenyo, Doku, Cherki, Haaland.

Las mejores apuestas Bournemouth vs Manchester City

1er Pronóstico Bournemouth vs Manchester City: Man City - Man City (Descanso/Final) @ 2.42 en 1xBet

El City golpeará primero para controlar el partido

El City ha abierto el marcador en el 80% de sus últimos diez enfrentamientos directos con los 'Cherries'. Además, se marchó al descanso por delante en el marcador en el 75% de sus últimos ocho partidos ante el conjunto de Dorset. Los de Guardiola necesitan los tres puntos como el comer este martes.

Aprovechando estos datos, podemos apostar a que liderarán al descanso y mantendrán la ventaja hasta el final, algo que cuenta con una probabilidad implícita del 40.82%. Sin duda, esta es la apuesta con más valor de nuestra selección de pronósticos para el Bournemouth vs Man City.

Es indudable que el Bournemouth también saldrá a por todas para amarrar el triunfo. Un empate dejaría a los locales con tres puntos de ventaja sobre el Brighton pero con una diferencia de goles inferior, lo que los expondría a una tragedia en la última jornada si tropiezan en su visita al Forest.

No obstante, la jerarquía y la motivación por el título del City deberían acabar imponiéndose sobre el césped.

2ºPronóstico Bournemouth vs Manchester City: Antoine Semenyo anota en cualquier momento @ 2.50 en 1xBet

Semenyo, extramotivado ante su antiguo equipo

Antoine Semenyo saltará al campo con ganas de reivindicarse ante su exafición. El delantero querrá demostrar cuánto ha crecido como futbolista desde que se incorporó a la disciplina del Manchester City y, al mismo tiempo, aportar su granito de arena para mantener vivas las opciones de título de su equipo.

El internacional ghanés promedia un 40% de efectividad goleadora con la camiseta del City. Sin embargo, las cuotas de esta casa de apuestas reflejan una probabilidad implícita de solo el 36.36% de que vea puerta este martes.

Esto se traduce en un valor real de más del 3% a favor de este pronóstico. Esa motivación extra por enfrentarse a su antiguo club hace que las opciones de superar su media goleadora habitual sean muy elevadas.

3er Pronóstico Bournemouth vs Manchester City: Menos de 3.5 goles @ 1.79 en 1xBet

Valor en un mercado de tres goles o menos

Aunque las cuotas de este operador sugieren un partido de idas y venidas con muchos goles, este tipo de citas no siempre cumplen el guion previsto, especialmente cuando ambos conjuntos se juegan la vida. De hecho, solo tres de sus últimos 9 enfrentamientos de Premier League en el Vitality Stadium superaron la barrera de los 3.5 goles.

A esto hay que sumar que menos de una cuarta parte (22%) de los partidos como visitante del City esta temporada terminaron con cuatro o más goles en el marcador. Pese a ello, podemos cubrir la opción de que el choque tenga tres goles o menos con una probabilidad implícita de apenas el 59.88%.

Lo más probable es que el City afronte el inicio del encuentro con cierta cautela táctica. Tienen un balance magnífico a la hora de inaugurar el marcador en este emparejamiento (marcaron el primer gol en 8 de sus últimos 10 duelos), por lo que si consiguen ponerse por delante, los de Guardiola sabrán dormir el partido con oficio y profesionalidad.