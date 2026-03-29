Bosnia vs Italia Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa del Mundo | 31/03/26

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Mejores apuestas Bosnia vs Italia

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Ambos equipos anotarán ⭐ @ 2.14 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Bosnia y Herzegovina 1-3 Italia.

Bosnia y Herzegovina 1-3 Italia. Predicción de goleadores: Bosnia y Herzegovina: Edin Džeko - Italia: Moise Kean, Mateo Retegui, Pio Esposito.

Bosnia y Herzegovina se perdió las dos últimas Copas del Mundo, pero ahora están a solo un partido de regresar. Vencieron a Gales en la tanda de penaltis el jueves y tuvieron un 2025 relativamente fuerte. Los hombres de Sergej Barbarez solamente perdieron dos veces el año pasado y anotaron en todos los partidos que jugaron.

En cuanto a Italia, se dirigen a Zenica con la intención de regresar al escenario mundial. Han ganado el torneo cuatro veces, pero se perdieron las dos últimas ediciones. Estarán desesperados por corregir eso la próxima semana. La cómoda victoria por 2-0 sobre Irlanda del Norte esta semana hizo que sumaran siete victorias de 11. Llegan a este enfrentamiento como favoritos en el Stadion Bilino Polje.

Alineaciones Probables Bosnia vs Italia

Posible alineación de Bosnia:

Vasilj, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Bajraktarević, Šunjić, Tahirović, Memić, Tabaković, Džeko

Posible alineación de Italia:

Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Mancini, Politano, Tonali, Barella, Locatelli, Dimarco, Kean, Retegui

Las mejores apuestas Bosnia vs Italia

1er Pronóstico Bosnia vs Italia: Gana Italia @ 1.67 en 1xBet

Bosnia y Herzegovina tiene la ventaja de jugar en casa, pero Italia es favorita para este gran enfrentamiento. El partido de los Zmajevi contra Gales entre semana llegó hasta los penaltis después de 120 minutos. Mientras tanto, Gli Azzurri tuvo un camino más fácil contra Irlanda del Norte, por lo que estarán más frescos.

Es poco probable que ninguno se vea obligado a hacer cambios, aunque Amar Dedić fue retirado el jueves por la noche. Gennaro Gattuso tiene decisiones que tomar respecto a su once inicial, pero sin duda tiene el equipo más fuerte. Gianluca Scamacca podría regresar para los visitantes después de no jugar en el último partido.

Los italianos deberían ser demasiado fuertes para Bosnia, dada su profundidad de plantel. Los anfitriones no lo pondrán fácil, pero el equipo visitante debería asegurar su plaza en la Copa del Mundo.

2ºPronóstico Bosnia vs Italia: Ambos equipos anotarán @ 2.14 en 1xBet

Sergej Barbarez y su equipo saben que no son los favoritos contra Italia, pero aún así darán pelea. Lucharon hasta el final para encontrar un empate tardío antes de eliminar a Gales. Además, solo dos naciones lograron vencerlos el año pasado. El equipo local debería ser competitivo, incluso si esperamos que se queden cortos.

Tienen problemas defensivos y solo han registrado tres porterías a cero desde el comienzo de 2025. Gattuso verá muchas formas de dañar a los anfitriones. Los Azzurri no han tenido problemas para marcar goles. Sin embargo, pueden ser vulnerables fuera de casa, por lo que Bosnia se verá con posibilidades de dar un golpe o dos.

Podemos ver acción en ambos extremos en este partido, pero es probable que el ataque de Italia sea demasiado fuerte. Han ganado cuatro de los últimos cinco encuentros entre estos dos equipos. Esperamos que su racha invicta de cinco partidos continúe.

3er Pronóstico Bosnia vs Italia: Más de 2.5 goles @ 2.25 en 1xBet

Mirando los duelos recientes de ambos equipos, se prevé mucha acción en las áreas en este enfrentamiento. Bosnia ha anotado durante 12 partidos consecutivos, mientras que Italia ha encontrado la red en sus últimos 8. También han estado involucrados en algunos partidos emocionantes. Catorce de sus partidos en 2025 terminaron con más de 2.5 goles.

Se espera más de lo mismo durante esta lucha por una plaza en la Copa del Mundo. Ambos equipos darán todo en el campo, lo que podría producir un duelo emocionante. Jugadores como Edin Džeko, Moise Kean y Mateo Retegui son goleadores probados y estarán ansiosos por dejar su huella.

Italia también tiene fuertes opciones ofensivas más allá de su once inicial, con más poder de fuego disponible en el banquillo. Con eso en mente, el juego podría abrirse a medida que avanza antes de que se decida el resultado y se adjudique el puesto en la Copa del Mundo.