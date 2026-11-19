Mejores apuestas Barcelona vs Villarreal

Primer goleador - Raphinha ⭐ @ 3.60 en 1xBet

Goleador en cualquier momento - Fermín López ⭐ @ 2.10 en 1xBet

Total - Menos de 4,5 goles ⭐ @ 1.75 en 1xBet

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Barcelona 3-1 Villarreal

Barcelona 3-1 Villarreal Pronóstico de goleadores: Barcelona: Raphinha, Lamine Yamal, Fermín López - Villarreal: Pape Gueye

El Barcelona logró una importante victoria por 2-1 a domicilio ante su rival por el título, el Atlético de Madrid, antes del parón internacional. Un doblete de Fermín hundió al conjunto de Diego Simeone, con lo que los culés encadenaron su tercer triunfo consecutivo en todas las competiciones.

La campaña doméstica de Hansi Flick está siendo casi perfecta. Su única derrota liguera llegó en el Clásico del 25 de octubre.

El panorama es mucho más irregular para el Villarreal, que no ha logrado encontrar regularidad bajo las órdenes de su nuevo técnico, Iñigo Pérez. El Submarino Amarillo solo ha ganado cuatro de sus 12 partidos de liga, perdiendo cinco. Eso sí, logró vencer 2-0 al Getafe en su último encuentro, gracias a los tantos tardíos de Tajon Buchanan y Carlos Romero.

Alineaciones probables Barcelona vs Villarreal

Posible alineación del Barcelona:

J. García, E. García, Christensen, Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Yamal, Fermín, Gordon, Raphinha

Posible alineación del Villarreal:

Gulácsi, Mouriño, Navarro, Veiga, Romero, Maciá, Gueye, Comesaña, Pepe, Mikautadze, Moleiro

Un Raphinha renovado para romper el muro rival

Este partido se disputa un domingo a las 10:00 h, hora de Chile, tras el parón internacional. Uno de los jugadores que llega relativamente fresco es Raphinha, que solo jugó 71 minutos con Brasil ante Japón. Fue expulsado tras ser sustituido y, por ello, se perdió el posterior amistoso de su selección ante Singapur.

La exitosa reconversión de Raphinha de extremo a delantero ha sido clave en el gran arranque de temporada del Barcelona. El ex del Leeds ha marcado 19 goles en solo 14 partidos con el club. Es el máximo goleador de LaLiga y promedia un gol cada 54 minutos en la competición española.

Con tres goles en los primeros 15 minutos entre liga y Champions League, Raphinha suele arrancar los partidos con intensidad. El 53 % de sus goles en LaLiga han llegado antes del descanso. Es la opción más destacada para ser primer goleador, con una probabilidad implícita de alrededor del 28 %.

Barcelona vs Villarreal Apuesta 1: Primer goleador - Raphinha @ 3.60 en 1xBet

Fermín busca continuar tras su doblete en Madrid

Con Dani Olmo todavía recuperando su mejor forma tras su parón, el puesto de Fermín en este equipo del Barcelona es prácticamente indiscutible. Sería difícil dejarlo fuera después de aquel doblete en el Estadio Metropolitano hace dos semanas.

El futbolista de 23 años está teniendo un impacto constante en el último tercio del campo. Ha marcado o asistido en seis de sus últimos siete partidos con el Barça. El internacional español promedia un gol cada 111 minutos en LaLiga esta temporada.

Con siete goles, Fermín es el centrocampista más goleador de la competición. Promedia 2,1 tiros por partido y está a tan solo un gol de igualar su mejor registro liguero. Esperamos que el pronóstico de gol en cualquier momento del andaluz ofrezca valor.

Barcelona vs Villarreal Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Fermín López @ 2.10 en 1xBet

El Villarreal, con opciones de evitar una derrota abultada

El Barcelona ha estado anotando con tanta facilidad esta temporada que las líneas de goles se sitúan ahora muy altas en prácticamente todos sus partidos. Sin embargo, hay motivos para pensar que este no se convertirá en otro gran triunfo para los culés.

El registro defensivo del Villarreal se ha visto perjudicado por errores de su portería. Mirando un poco más de cerca, sus datos avanzados son sólidos. El Submarino Amarillo solo ha permitido 12,9 goles esperados (xG) en LaLiga, el tercer mejor registro de la competición.

Pérez tiende a adaptar su estilo habitual de ataque en los duelos más exigentes. A lo largo de su carrera como entrenador, el 91 % de sus enfrentamientos ante el Real Madrid o el Barcelona han terminado con tres goles o menos.

El Submarino Amarillo solo cayó 1-0 en el Santiago Bernabéu esta temporada. Les costará sacar algo positivo del Camp Nou, y el mercado de menos de 4,5 goles puede cumplirse, con una probabilidad implícita de alrededor del 57 %.

Barcelona vs Villarreal Apuesta 3: Total - Menos de 4,5 goles @ 1.75 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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