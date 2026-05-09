Barcelona vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 10/05/26

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Mejores apuestas Barcelona vs Real Madrid

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Barcelona 2-2 Real Madrid

Barcelona 2-2 Real Madrid Pronóstico de goleadores: Barça: Robert Lewandowski, Fermín López; Real Madrid: Vinicius Junior, Jude Bellingham

El Barcelona ha sido, sin ninguna duda, el mejor equipo de España esta temporada. El conjunto blaugrana ha ganado 13 de sus últimos 15 partidos en todas las competiciones, con apenas un empate y una derrota en su registro.

Inmersos ahora en una racha de nueve victorias consecutivas en LaLiga, los hombres de Hansi Flick avanzan con paso firme a falta de cuatro jornadas. El escenario está listo para un Clásico histórico: el Barcelona puede sellar su 29.º título de liga ante su eterno rival y en su propio feudo.

Por su parte, los problemas del Real Madrid no han hecho más que agravarse a medida que el curso llega a su fin. Los de Álvaro Arbeloa solo han logrado la victoria en dos de sus últimos siete compromisos oficiales. Aunque una racha de tres partidos invictos ha aliviado algo la presión, los blancos llegan a 11 puntos de distancia del Barça.

Una victoria visitante o un empate en este choque añadiría un extra de drama a las tres jornadas finales del campeonato. Este será el tercer Clásico de la temporada. El Real Madrid se llevó el duelo de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu por 2-1, mientras que el Barcelona le arrebató la Supercopa de España a los blancos en enero.

Esta vez, la temporada está en juego. El orgullo y el dominio del fútbol nacional se deciden en uno de los derbis más grandes del planeta. Los madridistas pueden aguar la fiesta y prolongar la espera por el título, aunque cualquier resultado que no sea un triunfo visitante permitirá al Barcelona celebrar el campeonato.

Alineaciones Probables Barcelona vs Real Madrid

Posible alineación del Barcelona:

García, Cancelo, Cubarsí, Martín, Koundé, Pedri, Gavi, Olmo, Fermín, Bardghji, Lewandowski.

Posible alineación del Real Madrid:

Lunin, Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Díaz, Vini Jr., García.

Las mejores apuestas Barcelona vs Real Madrid

1er Pronóstico Barcelona vs Real Madrid: Más de 3.5 goles totales @ 1.734 en 1xBet

Festival de goles en El Clásico

El Barcelona es una auténtica máquina de anotar cuando fluye con libertad, aunque curiosamente solo ha marcado más de dos goles en uno de sus últimos cinco partidos oficiales. La ausencia de Lamine Yamal condicionará el dibujo táctico de Hansi Flick.

Al Real Madrid le ha costado ganar, pero no ver puerta. Han marcado en cada uno de sus últimos 12 encuentros. La última vez que se quedaron a cero fue en la sorprendente derrota por 1-0 ante el Getafe a principios de marzo.

Se han registrado más de 2.5 goles en cada uno de los últimos 13 enfrentamientos entre ambos. De esos 13 partidos, ocho superaron la barrera de los 3.5 goles. Los goles nunca faltan en estas citas de alto voltaje.

Cuando Barça y Madrid se ven las caras, los fuegos artificiales están garantizados. Promedian 3.5 y 3 goles por partido de liga esta temporada, respectivamente. Lo lógico es esperar que ambos marquen y que el total supere los 3.5 goles.

2ºPronóstico Barcelona vs Real Madrid: Barcelona gana la primera parte @ 2.04 en 1xBet

Confía en el dominio temprano del Barça

El Barcelona es un maestro a la hora de imponer su ley desde el inicio. Asfixian a sus rivales con transiciones rápidas y una presión tras pérdida asfixiante. Los blaugranas se han ido al descanso con ventaja en cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales.

La última vez que el Barcelona se vio por debajo en el marcador al intermedio, fue tras un magistral lanzamiento de falta de Julián Álvarez (Atlético de Madrid) en Champions. Sin embargo, en LaLiga, el Barça no ha perdido al descanso en sus últimos 29 partidos como local.

El conjunto culé solo ha ido perdiendo al descanso en 5 de los 34 partidos ligueros disputados hasta ahora, terminando por ganar 19 de ellos. El Real Madrid también se ha ido por debajo al vestuario en solo cinco ocasiones, pero la mayoría de esos casos se han concentrado en la segunda mitad de la campaña.

Es de esperar que el Barcelona golpee primero antes de que el Real Madrid reaccione. Una primera parte igualada debería terminar con los locales mandando por la mínima.

3er Pronóstico Barcelona vs Real Madrid: Real Madrid gana o empata @ 2.313 en 1xBet

¿Podrán los blancos retrasar el alirón del Barcelona?

El Barcelona arranca con fuerza, pero sus carencias quedaron expuestas en la victoria por 2-1 ante Osasuna. Los rojillos usaron una presión alta para anular a los visitantes, dejando el marcador a cero al descanso.

Volver al Camp Nou es un alivio tras las visitas consecutivas a Getafe y Osasuna. Aun así, el Barça no brilló ante el Celta en su último partido en casa, necesitando un penalti de Lamine Yamal para ganar 1-0.

El Real Madrid tiene ante sí la oportunidad de salvar algo de una temporada complicada. La larga lista de lesionados de Arbeloa es una preocupación, pero la profundidad de la plantilla y la calidad individual podrían brillar mientras buscan su cuarto partido seguido sin perder.

Aunque el Barcelona empiece fuerte, el Real Madrid tiene las herramientas necesarias para ser el invitado que arruine la fiesta en el partido más importante de lo que queda de curso. Por ello, te recomendamos consultar bien el mercado en tu operador de confianza o casa de apuestas.