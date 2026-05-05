Audax Italiano vs Vasco da Gama Pronóstico y Apuestas Copa Sudamericana | 06/05/26

+

Mejores apuestas Audax Italiano vs Vasco da Gama

Vasco gana o empata ⭐ @ 1.33 en 1xBet

Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.21 en 1xBet

Ambos equipos marcan (Sí) ⭐ @ 1.87 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Audax Italiano vs Vasco da Gama son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Audax Italiano 1-2 Vasco da Gama.

Audax Italiano 1-2 Vasco da Gama. Predicción de goleadores: Audax: Giovani Chiaverano; Vasco: Adson, Brenner

Audax Italiano y Vasco se enfrentan en territorio chileno por la 4ª jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un choque que podría marcar el destino de la zona. Ambos equipos están muy parejos en la tabla y saltan al césped con el objetivo claro de asegurar su clasificación.

Audax Italiano llega en la 2ª posición, habiendo sumado cuatro puntos en tres jornadas. Con un balance de una victoria, dos empates y una derrota, el conjunto chileno ha mostrado cierta irregularidad en lo que va de competición. Sus números globales en la temporada reflejan esa misma tónica: seis victorias, cuatro empates y ocho derrotas en 18 partidos. No obstante, cuando juegan ante su afición, suelen dar un paso adelante.

Por su parte, Vasco aterriza como líder del grupo tras una contundente victoria por 3 a 0 frente a Olimpia. En la competición continental acumulan una victoria, un empate y una derrota. En el cómputo del año, tras 25 partidos, suman ocho victorias, nueve empates y ocho derrotas. Aunque es un equipo que todavía alterna luces y sombras, ha mostrado una evolución reciente muy interesante.

Alineaciones Probables Audax Italiano vs Vasco da Gama

Posible alineación del Audax Italiano:

Tomás Ahumada, Enzo Ferrario, Marcelo Ortíz, Daniel Piña, Marco Collao, Paolo Guajardo, Vicente Zenteno, Michael Fuentes, Esteban Matus, Rodrigo Cabral, Giovani Chiaverano.

Posible alineación del Vasco da Gama:

Léo Jardim, Paulo Henrique, Alan Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Ramon Rique, Nuno Moreira, Johan Rojas, Adson, Claudio Spinelli.

Las mejores apuestas Audax Italiano vs Vasco da Gama

1er Pronóstico Audax Italiano vs Vasco da Gama: Vasco gana o empata @ 1.33 en 1xBet

Vasco apuesta por la consistencia para puntuar fuera

El Vasco llega con la moral por las nubes tras su último triunfo y se espera que adopte una postura equilibrada en su visita a Chile. El conjunto brasileño no tiene la necesidad de exponerse en exceso, por lo que podrá controlar el ritmo del encuentro y golpear en los momentos precisos.

Aunque el Audax Italiano intentará meter presión como local, no ha demostrado la solidez necesaria para traducir su dominio en resultados positivos. En un partido que se prevé muy nivelado, el escenario más probable es que el Vasco logre, al menos, rescatar un punto.

2ºPronóstico Audax Italiano vs Vasco da Gama: Más de 2.5 goles @ 2.21 en 1xBet

Un partido abierto propicia un escenario de goles

Estamos ante un duelo donde ambos necesitan el resultado, por lo que no esperamos que se guarden nada ni que pequen de conservadores. El Audax, ante su gente, está obligado a buscar el área rival, mientras que el Vasco es un experto encontrando espacios cuando el rival se vuelca al ataque.

Esta dinámica suele disparar el número de ocasiones, especialmente en las transiciones rápidas. Con dos equipos con vocación ofensiva y momentos de desorden táctico, todo apunta a un marcador movido.

3er Pronóstico Audax Italiano vs Vasco da Gama: Ambos equipos marcan (Sí) @ 1.87 en 1xBet

Los espacios favorecen que ambos equipos vean puerta

Con la victoria en el punto de mira de ambos entrenadores, lo normal es que veamos un partido con alternancia en el dominio y huecos que irán apareciendo con el paso de los minutos. El Audax tiene argumentos para generar peligro en casa, pero el Vasco tiene calidad de sobra para responder a cualquier golpe.

Si a esto le sumamos que ambas defensas han mostrado cierta fragilidad recientemente, el escenario de un intercambio de golpes es muy factible. Si estás pensando en tu próxima apuesta combinada, esta es una opción a tener muy en cuenta.