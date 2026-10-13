Atlético de Madrid vs Manchester United - Pronóstico y Apuestas Champions League | 13/10/26

Nuestro experto en apuestas espera que el equipo local triunfe tras un inicio igualado, con Alejandro Grimaldo entre los goleadores.

Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Manchester United

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Atlético de Madrid 2-1 Manchester United

Pronóstico de goleadores: Atlético de Madrid: Julián Álvarez, Alejandro Grimaldo - Manchester United: Matheus Cunha

El Atlético de Madrid llega en buena forma a este partido tras encadenar cuatro victorias consecutivas en LaLiga. Entre ellas destaca un triunfo por 2-1 sobre el eterno rival, el Real Madrid, mientras que el sábado golearon al Alavés por el mismo marcador.

Los Colchoneros ya tienen deberes pendientes en Europa para asegurar un puesto entre los ocho primeros. Cayeron 2-1 ante el Liverpool en la primera jornada, mientras que el Manchester United se impuso con comodidad por 4-0 en casa frente al Sabah.

Las cosas le han ido mal a Michael Carrick y su equipo desde entonces. Los Red Devils no han ganado ninguno de sus últimos cinco compromisos domésticos. Además, se quedaron con la miel en los labios cuando un Tottenham con diez hombres les arrebató un punto en el descuento en Old Trafford durante la Premier League el fin de semana.

Alineaciones probables Atlético de Madrid vs Manchester United

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo, Llorente, Cardoso, Simeone, Lee, Baena, Álvarez

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Dalot, Yoro, Martínez, Shaw, Tielemans, Baleba, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Se espera un inicio igualado en el Metropolitano

Los enfrentamientos recientes entre estos dos equipos han tendido a producir más acción en la segunda mitad. Cada uno de los últimos cuatro partidos de Premier League que ha disputado el Manchester United ha llegado sin goles al descanso. Cinco de sus seis salidas en la máxima categoría inglesa esta temporada han estado empatadas al descanso.

Es una historia parecida para el Atleti, que ha ido empatando al descanso en cinco de sus últimos seis compromisos competitivos. En sus últimos cuatro partidos, el 77 % de los goles ha llegado en la segunda mitad.

En su primer partido como visitante en la Champions League desde 2023, es poco probable que el United asuma grandes riesgos de inicio. Podrían buscar aprovechar el contragolpe con futbolistas como Marcus Rashford y Matheus Cunha.

Eso aumenta la posibilidad de otra primera mitad cauta entre estos dos equipos. El mercado de empate al descanso parece ofrecer valor, con una probabilidad implícita del 40 %.

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Grimaldo, una amenaza desde el carril izquierdo

Ha sido un inicio de temporada complicado para los delanteros del Atlético de Madrid. Julián Álvarez todavía no ha marcado y ha sido pitado por su propia afición tras sus intentos de salir del club en verano. Mientras tanto, Alexander Sørloth ha estado lidiando con una lesión y apenas ha sumado 17 minutos de acción.

Como resultado, el Atleti ha tenido que buscar goles en otras zonas. Alejandro Grimaldo ha dado un paso al frente, anotando tres veces en sus últimas cuatro apariciones. Aunque sería una racha extraordinaria para la mayoría de los laterales, Grimaldo lleva tiempo mostrando buen olfato de gol. El de 31 años marcó 12 goles entre la Bundesliga y la Champions League la temporada pasada.

Grimaldo promedia 1,9 tiros por partido en LaLiga esta temporada. Ha actuado tanto de lateral como de carrilero, pero suele sumarse con frecuencia a posiciones avanzadas. Dada su gran forma actual, el español parece ofrecer valor como apuesta de goleador en cualquier momento.

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Los Red Devils se quedarán cortos en la capital española

Con fichajes de verano como Grimaldo y Lee Kang-in empezando a asentarse, el Atleti ha encontrado su mejor versión en las últimas semanas. En su examen liguero más exigente hasta la fecha, ante el Real Madrid, el equipo de Simeone solo permitió 0,30 xG (goles esperados), mientras generó 2,35 xG propios.

Los Rojiblancos también pueden sacar confianza de haber alcanzado las semifinales de la pasada Champions League. Lograron un 63 % de victorias como locales en la competición y promediaron 2,75 goles cada 90 minutos en el Estadio Metropolitano. Eso deja clara la magnitud del desafío que afronta el Manchester United en Madrid.

Los Red Devils se beneficiaron de un calendario muy favorable en la primera jornada, pero solo han ganado otro partido competitivo esta temporada. El equipo de Carrick ha sumado apenas dos puntos en sus tres primeras salidas de Premier League. Dado esto, el Atleti merece ser favorito. Los colchoneros se perfilan para sumar otra victoria europea como locales, con una cuota que implica una probabilidad del 53 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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