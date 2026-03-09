Atlético de Madrid vs Tottenham Pronóstico y Apuestas Champions League | 10/03/26

+

Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Tottenham

Primera mitad - Atlético de Madrid ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Atlético de Madrid gana y más de 2.5 goles ⭐ @ 2.07 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.72 en 1xBet

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado : Atlético de Madrid 3-1 Tottenham

: Atlético de Madrid 3-1 Tottenham Predicción de goleadores: Atlético de Madrid: Julián Álvarez, Ademola Lookman, Giuliano Simeone - Tottenham: Dominic Solanke

El Atlético de Madrid tuvo que superar un emocionante playoff contra el Club Brujas para alcanzar este enfrentamiento. Han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo la victoria 4-1 en el partido de vuelta contra los belgas. El equipo de Diego Simeone llega al partido tras vencer 3-2 a la Real Sociedad en LaLiga el sábado.

Un calendario favorable ayudó al Tottenham a conseguir un cuarto puesto en la fase de liga. Sin embargo, han tenido problemas significativos en casa desde que lograron ese resultado.

Los Spurs han sufrido derrotas en cada una de sus últimas cinco salidas. Tres de ellas han ocurrido bajo la dirección de Igor Tudor, quien no ha logrado causar un impacto desde que reemplazó a Thomas Frank.

Alineaciones Probables Atlético de Madrid vs Tottenham

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Lookman, Koke, Cardoso, Simeone, Griezmann, Álvarez

Posible alineación del Tottenham:

Vicario, Danso, Romero, Van de Ven, Souza, Palhinha, Sarr, Porro, Simons, Tel, Solanke

Las mejores apuestas Atlético de Madrid vs Tottenham

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Tottenham: Primera mitad - Atlético de Madrid @ 1.95 en 1xBet

El Atlético de Madrid lleva todo el impulso de cara a este duelo. Es probable que identifique las vulnerabilidades del Tottenham y busquen establecer una ventaja significativa.

Cuando juegan a su máximo nivel, el Atleti puede actuar con gran intensidad desde el pitido inicial. Esto fue evidente cuando sorprendieron al Barcelona anotando 4 goles sin respuesta en la primera mitad de un partido de la Copa del Rey el mes pasado.

Los Rojiblancos han desarrollado el hábito de iniciar bien en otras competiciones. Lograron marcar el primer gol en sus primeros 15 partidos de liga esta temporada. Además, el equipo de Simeone tiene una diferencia de goles de +6 durante la primera mitad de sus partidos de la Champions League.

Dado que se enfrentan a un equipo de los Spurs en apuros, parece haber valor en respaldar al Atleti en las apuestas Atlético de Madrid vs Tottenham para liderar al medio tiempo.

2ºPronóstico Atlético de Madrid vs Tottenham: Atlético de Madrid gana y más de 2.5 goles @ 2.07 en 1xBet

La idea de que el Atlético de Madrid de Simeone sigue siendo un equipo principalmente defensivo no está respaldada por las estadísticas. Sus partidos durante la fase de liga promediaron cuatro goles cada 90 minutos. Mientras tanto, nueve de sus 10 partidos de la Champions League esta temporada han contado con al menos tres goles.

Siete de los últimos ocho partidos del Atleti en todas las competiciones han producido tres o más goles. Apuntarán a una victoria convincente en esta ida, especialmente porque son mucho más efectivos en casa que fuera. La forma actual del Tottenham sugiere que tal resultado es muy posible.

Tudor ya está bajo una presión significativa, ya que su equipo enfrenta una amenaza real de descenso de la Premier League. Los Spurs han concedido nueve goles y permitido 6.13 xG durante sus tres partidos bajo el mando del entrenador croata hasta ahora.

Con varios jugadores vitales ausentes por lesión, hay pocas razones para esperar que los Spurs encuentren su ritmo de repente. Apostar por una victoria del Atlético junto con más de 2.5 goles parece ser una buena elección, con una probabilidad implícita del 46.5%.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Tottenham: Ambos equipos marcan @ 1.72 en 1xBet

Hay al menos una pequeña razón para el optimismo para el Tottenham, ya que el Atlético de Madrid presenta dificultades para mantener la portería a cero. El club español ha concedido un gol en sus 10 partidos de Champions League esta temporada. Eso representa un declive muy significativo desde su período más exitoso en la competición hace alrededor de una década.

Ambos equipos encontraron la red en todos los partidos europeos del Atleti esta temporada, salvo en uno. La única excepción fue su derrota 4-0 ante el Arsenal en el Emirates Stadium.

El Tottenham ha promediado 1.75 xG por 90 minutos en la Champions League este año. Han seguido marcando goles a pesar de su reciente mala racha de resultados. Los del norte de Londres solamente han dejado de marcar en uno de sus últimos 13 partidos en todas las competiciones.

Todos estos factores sugieren que hay valor en respaldar a ambos equipos para marcar en el Estadio Metropolitano este martes por la noche.