Aston Villa vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 31/08/26

Nuestro experto en apuestas comparte sus predicciones para este partido del lunes por la noche, en el que se espera que el Arsenal añada más sufrimiento al conjunto local.

Mejores apuestas Aston Villa vs Arsenal

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Aston Villa 0-1 Arsenal

Aston Villa 0-1 Arsenal Pronóstico de goleadores: Arsenal: Kai Havertz

Todo parece estar desmoronándose para el Aston Villa en estos momentos. Han perdido jugadores clave durante el verano, incluyendo a Youri Tielemans, Morgan Rogers y, más recientemente, a Ezri Konsa, que se marchó al Arsenal. Ollie Watkins parece encaminado al Al Hilal de Arabia Saudí, y hay un buen número de lesiones con las que los Villains deben lidiar.

El equipo de Unai Emery no pudo empezar peor su campaña en la Premier League. Los Villains fueron goleados 4-0 la semana pasada en su visita al Brighton. Los campeones de la Europa League esperan recuperarse cuando salgan al césped de Villa Park el lunes por la noche.

Sin embargo, ahora se enfrentan a los actuales campeones. Aunque el Villa ha llevado la voz cantante en sus recientes enfrentamientos como local, este Arsenal será un rival completamente distinto. El equipo de Mikel Arteta apenas ha cambiado desde que levantó el título de la Premier League en mayo.

El conjunto del norte de Londres ha reforzado su plantilla. Fueron un equipo amenazante en su victoria por 3-0 ante el Coventry City la semana pasada. Aun así, este partido será una auténtica prueba de la capacidad del Arsenal para imponerse ante rivales exigentes. Una victoria bajo los focos de Villa Park sería la manera perfecta de demostrar al resto de la división que van en serio esta temporada.

Alineaciones probables Aston Villa vs Arsenal

Posible alineación del Aston Villa:

Bizot, Cash, Lindelof, Torres, Maatsen, Kamara, Bogarde, McGinn, Barkley, Garnacho, Buendía

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Mosquera, Magalhães, Calafiori, Rice, Ödegaard, Lewis-Skelly, Saka, Tzolis, Havertz

La férrea defensa del Arsenal podría dejar a cero al Villa

La fortaleza del Villa como local es innegable. Han ganado dos de los últimos tres precedentes en Villa Park, incluido el partido de la temporada pasada. Sin embargo, su plantilla atraviesa un momento de desorden, por lo que encontrar esa intensidad podría resultar complicado. La afición local intentará crear el ambiente más hostil posible, pero no se puede negar el mal momento de forma reciente de los locales.

La derrota de la semana pasada supuso la cuarta consecutiva para el Villa, lo que sugiere que podrían encaminarse hacia otro inicio lento de temporada en la Premier League. Las tropas de Emery estuvieron sin ganar en los primeros cinco partidos de Premier League la temporada pasada, y las señales tempranas de esta campaña no son nada alentadoras. El Arsenal querrá aprovechar cualquier debilidad del conjunto local.

Los Gunners encadenan dos victorias consecutivas en competición, por lo que la confianza en el vestuario debería ser alta. Además, Arteta ha construido su equipo sobre una defensa sólida. La incorporación de Ezri Konsa no ha hecho más que reforzar la plantilla. Es probable que los campeones vuelvan a ser difíciles de superar esta temporada.

Cabe destacar que solo un equipo marcó en tres de los últimos cinco enfrentamientos en Villa Park. Además, el Villa no logró marcar ni un solo gol en sus primeros cuatro partidos la temporada pasada. Esa tendencia podría repetirse si el Arsenal llega con su habitual solidez defensiva.

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Havertz, la principal amenaza goleadora

Sorprendentemente, Kai Havertz fue titular en el estreno liguero de la semana pasada ante el Coventry City. Arteta dejó a Gyökeres en el banquillo y le dio al alemán los 90 minutos completos. Havertz recompensó a su entrenador abriendo el marcador en el minuto 15.

El Arsenal es un equipo distinto con él liderando el ataque, ya que su movilidad puede resultar difícil de leer para las defensas rivales. Havertz ha marcado ya en sus dos últimas apariciones con su club, dentro de una racha de seis goles en sus últimos 10 partidos entre club y selección.

Tras una campaña marcada por las lesiones, Havertz espera coger impulso esta temporada como figura central del ataque del Arsenal. Su presencia física, y en particular su altura, siempre será una amenaza para las defensas rivales. Por ello, esperamos que vuelva a ver puerta el lunes por la noche.

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Tzolis supera las expectativas

Los jugadores que llegan a la Premier League desde ligas como la Pro League belga suelen tener dificultades para adaptarse a la intensidad del fútbol inglés. Sin embargo, Christos Tzolis parece haber roto la tendencia. Ha hecho que la transición parezca sencilla. El extremo griego llegó a los campeones procedente del Club Brugge este verano, y no ha decepcionado.

Marcó en su primer partido con la camiseta del Arsenal frente al Girona, pero su nivel de producción ha sido digno de mención. Tzolis registró dos asistencias en la Community Shield ante el Manchester City. Habría sumado otra el fin de semana pasado si el portero del Coventry no hubiera evitado que el balón, tras su pase, entrara por obra de Bukayo Saka.

Tzolis fue el jugador con más tiros del partido (4), más toques en el área rival (8) y más pases precisos al área (4). Además, completó tres pases clave, convirtiendo el carril izquierdo del Arsenal en una amenaza constante, algo que no se veía en temporadas anteriores. Con su velocidad y su calidad con el balón, Tzolis está llamado a generar peligro en el área del Villa. Todo apunta a que sumará una nueva asistencia.

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