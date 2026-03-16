Arsenal vs Leverkusen Pronóstico y Apuestas Champions League | 17/03/26

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Mejores apuestas Arsenal vs Leverkusen

Arsenal gana y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.83 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 2.09 en 1xBet

Viktor Gyökeres marca en cualquier momento ⭐ @ 1.93 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del marcador: Arsenal 2-1 Leverkusen.

Arsenal 2-1 Leverkusen. Predicción de goleadores: Viktor Gyökeres, Bukayo Saka; Christian Kofane.

El Arsenal continuó su fantástica forma el fin de semana, venciendo al Everton para extender su racha invicta a 13 partidos en todas las competiciones. Los Gunners también han ganado ocho de sus nueve partidos en la Liga de Campeones. Por lo tanto, los líderes de la Premier League estarán llenos de confianza de cara a este enfrentamiento de octavos de final.

Sin embargo, sus rivales han demostrado ser difíciles de vencer. El Bayer Leverkusen solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos, pero solo ha sufrido una derrota en sus últimos 14 encuentros. Tras un empate 1-1 contra el Bayern Múnich, confían en causar problemas a Mikel Arteta en este partido.

Alineaciones Probables Arsenal vs Leverkusen

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Madueke, Saka, Martinelli, Gyökeres

Posible alineación del Leverkusen:

Blaswich, Andrich, Quansah, Tapsoba, Poku, Fernández, Palacios, Grimaldo, Maza, Terrier, Kofane

Las mejores apuestas Arsenal vs Leverkusen

1er Pronóstico Arsenal vs Leverkusen: Arsenal gana y más de 2.5 goles @ 1.83 en 1xBet

El Arsenal está en una forma fuerte esta temporada. Actualmente persiguen un título de la Premier League muy esperado y están invictos en la Champions League. Aunque el Bayer Leverkusen logró detenerlos en el primer partido, es poco probable que suceda esta vez.

El equipo local no está completamente en forma y tiene preocupaciones sobre la condición física de Martin Ødegaard, Jurrien Timber y Leandro Trossard. Además, Mikel Merino no estará disponible para este duelo. Sin embargo, el Arsenal posee una gran profundidad de plantilla esta temporada y debería ser capaz de manejar el desafío, especialmente en casa.

En cuanto a los visitantes, Kasper Hjulmand tiene problemas de selección que resolver. Aleix García y Martin Terrier son las últimas preocupaciones por lesiones. Mientras tanto, Mark Flekken, Loïc Badé, Arthur, Lucas Vázquez y Eliesse Ben Seghir siguen ausentes. El conjunto alemán enfrentará un desafío muy difícil en Londres.

2ºPronóstico Arsenal vs Leverkusen: Ambos equipos marcan @ 2.09 en 1xBet

Los anfitriones ciertamente están en mejor forma, pero Die Werkself son conocidos por ser difíciles de vencer. Los hombres de Hjulmand han perdido solo uno de 14 partidos en todas las competiciones y han anotado en 12 de ellos. Además, con una variedad de goleadores diferentes, es difícil centrarse en una amenaza particular.

Incluso con su buena racha, la defensa del Arsenal puede ser vulnerable. Solo han logrado tres porterías a cero en sus últimos 9 partidos y el Leverkusen les anotó la semana pasada. Este parece ser un partido en el que ambos equipos probablemente marcarán.

Confiamos en que los londinenses salgan victoriosos, pero no será fácil. Debería ser un gran partido para los aficionados neutrales una vez más.

3er Pronóstico Arsenal vs Leverkusen: Viktor Gyökeres marca en cualquier momento @ 1.93 en 1xBet

Algunos han criticado a Viktor Gyökeres, pero parece injustificado. El jugador de 27 años ha registrado 16 goles en su campaña debut con los Gunners, cuatro de ellos en 7 apariciones en la UCL. Descansó en el partido del fin de semana contra el Everton, pero aún así salió del banquillo para anotar.

El Arsenal ha compartido los goles durante la temporada 2025/26, pero el delantero sueco es su máximo goleador. Es el favorito de las casas de apuestas para anotar en este partido y estamos de acuerdo. Gyökeres ha marcado goles cruciales para el Arsenal y confiamos en que anotará otro este fin de semana.