Las mejores defensas de la Premier League se enfrentan este sábado a mediodía, con solo siete goles encajados entre Arsenal y Leeds en lo que va de temporada.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Arsenal 2-0 Leeds United

Arsenal 2-0 Leeds United Pronóstico de goleadores: Arsenal: Saka, Gyökeres

El Arsenal recibe este sábado a mediodía al quinto clasificado, el Leeds. Ambos equipos regresan tras un parón de tres semanas por los compromisos internacionales.

Los Gunners cayeron 3-0 en campo del Brighton en su quinto partido de liga de la temporada. Son segundos con 12 puntos, a tres del líder, el Manchester City. Su registro como local ha sido sólido como una roca, con cuatro victorias consecutivas en el Emirates.

Aquella derrota en Brighton supuso un toque de atención tras un inicio por lo demás sólido de la campaña 2026/27. Arteta no tolerará muchas actuaciones más como esa. El Arsenal no podrá contar con William Saliba ante el Leeds. Además, Christos Tzolis, Kai Havertz, Declan Rice, Cristhian Mosquera y Ben White serán evaluados antes del partido.

El Leeds llega al norte de Londres invicto en sus primeros cinco partidos de la temporada. Suma nueve puntos, tras empatar tres de sus cinco encuentros. Su última salida antes del parón internacional fue una contundente victoria por 4-1 sobre el Newcastle.

La principal amenaza ofensiva de Daniel Farke, Dominic Calvert-Lewin, anotó un doblete ante los Magpies. Su buen momento le valió una convocatoria con la selección inglesa. Lleva tres goles en cinco titularidades esta temporada. El Leeds no podrá contar con Joe Rodon ni Harry Wilson este fin de semana por lesión.

Alineaciones probables Arsenal vs Leeds United

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Calafiori, Gabriel, Konsa, Timber, Guimarães, Rice, Eze, Ødegaard, Saka, Gyökeres

Posible alineación del Leeds United:

Trafford, Muharemović, Elvedi, Justin, Gudmundsson, Tanaka, Ampadu, Stach, Bogle, Okafor, Calvert-Lewin

Arsenal y Leeds presumen de sólidos registros defensivos

Ambas defensas han sido excelentes esta temporada. El Arsenal ha encajado solo cuatro goles en cinco partidos. El Leeds ha encajado apenas tres goles, lo que refuerza aún más su solidez atrás.

El registro defensivo del Arsenal es mejor de lo que sugieren esos cuatro goles encajados. Tres de ellos llegaron en la derrota ante el Brighton, mientras que solo ha encajado una vez en sus otros cuatro partidos.

El Leeds también ha demostrado que puede mantener los partidos cerrados. El 60 % de sus encuentros esta temporada han terminado en empate. Los partidos del Arsenal han promediado 2,4 goles, frente a los 2,0 del Leeds. Ninguno de los dos equipos se ha visto envuelto en muchos partidos de muchos goles, lo que hace atractiva la opción de menos de 2,5 goles a 2,10.

Arsenal vs Leeds United Apuesta 1: Total - Menos de 2,5 goles @ 2.10 en 1xBet

El Arsenal, candidato a mandar al descanso

El Arsenal ha dominado los primeros compases de este enfrentamiento en los últimos encuentros. Ha ido por delante en el marcador al descanso en sus últimos seis partidos ante el Leeds y ha marcado primero en los últimos ocho duelos.

La derrota por 3-0 en Brighton fue un tropiezo poco habitual para los Gunners, que por lo demás han sido formidables en el Emirates. Han ganado sus últimos cuatro partidos como local y deberían estar en condiciones de tomar una ventaja temprana aquí.

El Leeds ha defendido bien esta temporada, pero el Arsenal tiene la calidad para presionarlo desde el inicio. El mercado otorga a los Gunners una probabilidad implícita del 57,1 % de ir por delante al descanso, pese a que este resultado se ha dado en cada uno de los últimos seis enfrentamientos entre ambos.

Arsenal vs Leeds United Apuesta 2: 1x2 primera mitad - Arsenal @ 1.75 en 1xBet

Calvert-Lewin puede poner a prueba la defensa del Arsenal

Dominic Calvert-Lewin se ha consolidado rápidamente como la principal amenaza ofensiva del Leeds. Ha registrado siete tiros a puerta en 421 minutos, con un promedio de 1,50 por cada 90 minutos.

Su volumen de disparos va acompañado de su producción goleadora. Ha anotado tres goles en cinco titularidades y acumula 3,12 xG (goles esperados). También se sitúa en el percentil 93 en duelos aéreos, algo que podría resultar especialmente relevante ante un Arsenal que no contará con William Saliba.

El Arsenal tendrá que arreglárselas sin uno de sus defensas más sólidos frente a un delantero que está dejando huella tanto de cara a gol como por el juego aéreo. El promedio de 1,50 tiros a puerta por 90 minutos de Calvert-Lewin respalda con fuerza la apuesta por verlo poner a prueba al portero del Arsenal.

El mercado implica una probabilidad del 26,3 % de que Calvert-Lewin registre al menos dos tiros a puerta. Su buen momento, su volumen de disparos y su peso en el ataque del Leeds convierten esta opción en una de las más atractivas de nuestro pronóstico Arsenal vs Leeds United.

Arsenal vs Leeds United Apuesta 3: Dominic Calvert-Lewin 2+ tiros a puerta @ 3.80 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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