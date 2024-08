Nuestros expertos de GOAL Chile analizan la inminente Supercopa de Europa: Atalanta vs Real Madrid (14/08/24).

El 14 de agosto, el Real Madrid dará inicio oficial a su temporada jugándose un título: la Supercopa de Europa de la UEFA. Los blancos suman 5 títulos. Les costó ganarla, no siendo hasta su tercera participación en 2002 que lograron levantar el título. Este año, enfrentan la Supercopa de Europa con Kylian Mbappé y frente a los dinámicos Atalanta.

Las apuestas consideran al Real Madrid como máximo favorito. ¡Pero ojo: el club de Bérgamo ya sorprendió en la final de la UEFA Europa League venciendo a un Bayer Leverkusen que llegó a la final invicto! Porque Atalanta desarrolla un fútbol ofensivo vertiginoso en el que no muestra miedo a nada ni a nadie. ¿Sorprenderá también al Real Madrid?

Pronósticos y apuestas Supercopa de Europa: Real Madrid vs Atalanta

Aunque vamos a repasar otras opciones de apuestas, es interesante recoger las cuotas ganador antes de analizar si Atlanta puede o no sorprender a los merengues. Según Coolbet, el Real Madrid registra en torno a un 60 % de opciones de ganar el título en los 90 minutos, mientras que en el mercado de LEVANTARÁ EL TROFEO es un 72 % (1.38 a 1).

Todas las cuotas son cortesía de Coolbet y correctas en el momento de su publicación. +18. Juega con responsabilidad.

¿Es Atalanta un rival que puede poner en apuros al Real Madrid?

El Atalanta viene de ganar la UEFA Europa League a un equipo que estaba asombrando a toda Europa: el invicto Bayer Leverkusen. Sin embargo, este dato hay que tomarlo con cautela. El Bayer Leverkusen estuvo a punto de perder en varios partidos que logró solventar con remontadas milagrosas. Además, llegó a la final con síntomas de cansancio.

Atalanta, que no era favorito, cargó toda la presión sobre los alemanes, haciendo mucho daño con su juego eléctrico. ¿Podría su ofensiva hacer daño al Real Madrid? Es verdad que los blancos suelen iniciar los encuentros algo dormidos y esto podría hacer que Atalanta sorprenda. Sin embargo, veamos los datos de goles encajados en liga de ambos clubes:

Atalanta : 46 goles en contra.

: 46 goles en contra. Real Madrid: 26 goles en contra.

LaLiga EA Sports es bastante más exigente a día de hoy que la italiana. Atalanta casi dobla en goles encajados, lo que nos muestra un fútbol ofensivo, de ida y vuelta. Y en estos escenarios, el Real Madrid se siente muy cómodo. Con espacios, el club de Concha Espina te mata. Y ahora tiene un arma nueva: ¡Ha incorporado al francés Kylian Mbappé!

Por tanto, descartamos que Atalanta pueda sorprender. Lo que no descartamos es un partido con goles. Atalanta no sabe especular y el Real Madrid se siente bien en el juego anárquico. Si a esto le sumamos que es los jugadores todavía no están físicamente al 100 %, habrá más espacios. Por ello, las apuestas OVER más 3 goles a 2.15 a 1 son buenas.

¿Kylian Mbappé estará a la altura en el primer partido oficial?

El partido de la Supercopa de Europa será el primer encuentro oficial del Real Madrid. Todos los ojos estarán puestos en Kylian Mbappé. Tras años deshojando la margarita, el francés por fin vestirá de blanco. Llega siendo considerado uno de los mejores jugadores del mundo, y seguramente querrá hacerlo bien en su estreno frente al Atalanta italiano.

Es por ello que puede ser una buena idea apostar por el gol de Kylian Mbappé. Seguramente si hay un penal, lo tire el francés, lo que aumentan las chances de ganar las apuestas Supercopa de Europa a Kylian Mbappé como goleador. Eso sí, todavía no publicadas, recomendamos apostar solo si las cuotas están por encima de 2.50 a 1.

Estas apuestas Supercopa de Europa estarían respaldadas por unas estadísticas brutales en cuanto a ratio juegos/goles:

Juegos Goles Ligue 1 29 27 Copas nacionales 7 9 Copas internacionales 12 8

Esto nos da un total de 48 juegos y 44 goles, lo que indica un promedio de casi 1 gol por juego. Es verdad que gran parte de esos goles fueron en el fútbol francés, de menor nivel que el europeo. Pero, con todo, Kylian Mbappé suma 42 goles en 64 juegos internacionales. Aunque todavía tiene que acoplarse al Real Madrid, no sería raro verle marcar un tanto.

Otros mercados y apuestas Supercopa de Europa interesantes

A lo largo de la temporada 2023/2024, y prácticamente en toda la historia de la UEFA Champions League, hemos visto al Real Madrid ganar partidos que empezaba perdiendo. Es por ello que las cuotas 3 a 1 a PRIMER EQUIPO EN ANOTAR (ATALANTA) puede ser uno de los mejores pronósticos Supercopa de Europa disponibles para esta edición.

Para aquellos que quieren arriesgar más, hay otra cuotas apuestas Supercopa de Europa que pueden ser interesantes. Por ejemplo, en el mercado GANADOR + AMBOS EQUIPOS ANOTAN, las cuotas Real Madrid gana y ambos equipos sí anotan se paga 3.20 a 1. Eso sí, esta sería una última opción para arriesgar al mínimo, es decir, con stake 0.5 o inferior.