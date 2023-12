Nuestro experto te trae las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Rennes vs Villareal Europa League 14/12/2023

Rennes y Villarreal definirán el Grupo F en Francia. Ambos equipos tienen asegurados sus pasos a la siguiente ronda de la Europa League, por lo que su duelo revelará al puntero de su zona, lo que es trascendental ya que el lídera se ahorrará el encuentro contra los terceros de Champions League y se instalarán directos en los octavos de final.

Los rojinegros están teniendo una irregular temporada y figuran como los punteros momentáneos, con 12 puntos. Eso sí, vienen de perder dos partidos seguidos en la Ligue 1, donde marchan en el 13º lugar con 15 puntos, y suman dos victorias en los últimos cuatro encuentros que han disputado.

Por su parte, el “Submarino Amarillo” ha tenido una campaña similar. Los dirigidos por Marcelino García escoltan al cuadro francés con 10 puntos, por lo que un triunfo lo dejaría como líder del grupo, pero llevan un solo partido ganado en los últimos cuatro que han jugado de todas las competiciones, y al igual que sus rivales, también marchan 13ª en su liga doméstica, con 16 puntos.

Resultado final gana Rennes - 2,12 en Betano

Ambos equipos anotarán - 1,65 en Betano

Más de 9,5 córners - 1,87 en Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

La ventaja se la lleva el Rennes

A pesar de no haber cogido fuerza este año en liga, el cuadro francés ha hecho de la Europa League su competición. “Les Rennais”, sólo han perdido un partido en la competición, contra el mismo Villarreal, y tienen un mejor flujo goleador, sumando 11 goles a favor y tres en contra en cinco partidos, muy distinto a los seis goles convertidos y los cinco encajados por su rival. El ‘Submarino Amarillo’ no pasa por un buen momento con su nuevo entrenador, viene de caer goleado 3-0 contra la Real Sociedad, el equipo no da garantias ni en ataque ni en defensa.

Un partido para atacar

Como ambos equipos irán a por el primer lugar, es fácil pensar que los elencos se enfocarán en atacar. Además, es importante considerar que ambos equipos juegan mucho por banda, más aún si es que van perdiendo, así lo respaldan las estadísticas. Los dos conjuntos promedian entre 4 y 4,5 tiros de esquina por encuentro como local y visitante respectivamente. Pero la clave principal está en el promedio de córners que reciben, donde ambos elencos superan los 5. Es por esto que en un partido donde los dos equipos buscarán el arco rival con insistencia se esperan más de 9,5 tiros de esquina durante los 90 minutos.